Нападающий «Ливерпуля» сломался ментально. Поведение Дарвина Нуньеса — боль

Дарвин Нуньес и Эрлинг Холанд перешли в АПЛ в одно трансферное окно. Один из моих коллег считал, что уругваец забьёт больше норвежца. Получилось 36:9 в пользу Холанда. Но теперь мы понимаем, что это сравнение было изначально неправильным. Эрлинг — лучший центральный нападающий-завершитель на планете. Если кто-то ему уступает, то это не показатель уровня, потому что ему проигрывают плюс-минус все.

У Нуньеса прошлый сезон получился неубедительным просто по меркам форварда, который играет за такой топ-клуб, как «Ливерпуль». Тем более при стоимости трансфера в € 75 млн (+ бонус в € 25 млн). Запомнился нападающий в первую очередь тем, что не забивал из отличных позиций. Можно сказать, вошёл в клуб Вернера, Мораты и Лукаку. Проблемы Нуньеса можно было списать на адаптацию к первому сезону в самом конкурентном чемпионате Европы. Однако наступил новый сезон, а эти проблемы остались. И, что ещё хуже, появились новые.

Промах Нуньеса по воротам «Тулузы» Фото: Кадр трансляции

Сначала про упущенные моменты. Вот такие стоп-кадры уже превратились мемы. В этом случае Нуньес не забил «Тулузе» в ситуации, когда казалось, что промахнуться невозможно. Абсолютно пустые ворота, никого из соперников рядом, а мяч в идеальном положении как раз под правой ногой.

Причём промах — это только одна ошибка. Через секунду Дарвин допустил ещё одну — выключился из эпизода. Просто отвернулся от мяча и схватился за голову. И это в то время, когда мяч ударился о штангу, а атака «Ливерпуля» продолжилась. Понятно, что футболисты — это тоже люди со своими эмоциями, но на таком уровне подобные решения принимать нельзя. Благо что партнёр по команде забил-таки.

Переживания Нуньеса Фото: Кадр трансляции

Что касается матчей в АПЛ, то там можно делать отдельную галерею с промахами Дарвина. Например, в игре с «Лутоном» удары нападающего мимо стоили команде очков — Нуньеса бил девять раз, но не сумел отличиться. После одного из промахов за голову схватился уже Салах.

Промах Нуньеса по воротам «Лутона» Фото: Кадр трансляции

Салах схватился за голову Фото: Кадр трансляции

Для объективности нужно отметить, что уругваец полезен в прессинге и практически самостоятельно вытащил матч с «Тоттенхэмом». Однако на дистанции результативность остаётся грустной. Тут стоит взглянуть на ожидаемые голы в АПЛ. Дарвин отличился лишь четыре раза при 6,8 xG. Разница в 2,8 гола может выглядеть не слишком драматично, но на самом деле является серьёзным недобором для 17 туров. Если взять всех футболистов АПЛ в этом сезоне, то Нуньес входит в топ-3 по расточительности. По статистике Opta, хуже только Хойлунд из «МЮ» (-3 гола) и Калверт-Льюин из «Эвертона» (-3,1 гола).

Теперь стало понятно, что проблемы с результативностью переросли в проблемы с психологией. В прошлом месяце Нуньес сразу после матча рванул к Гвардиоле и что-то высказывал тренеру «Сити». Позже полузащитник Мак Аллистер рассказал, что нападающего возмутили слова Пепа про везение «Ливерпуля» и Дарвин кричал тренеру: «Ну и кому теперь повезло?!» Успокаивать Нуньеса пришлось даже Клоппу.

Успокаивать Нуньеса пришлось даже Клоппу Фото: Getty Images

Хотя последний матч затмил всё. На 22-й минуте Дарвин разогнался и плечом влетел в защитника «МЮ» Эванса — без малейшей попытки сыграть в мяч. А затем форвард запульнул мяч на 50 метров вперёд — пробил по воротам и, что симптоматично, не попал. Оба действия Нуньеса — и фол, и отбрасывание мяча на такое расстояние после свистка — заслуживали по одной жёлтой карточке. Судья Оливер ограничился одним предупреждением. И как отреагировал нападающий?

Реакция Нуньеса на жёлтую карточку Фото: Кадр трансляции

Реакция Нуньеса на жёлтую карточку Фото: Кадр трансляции

Реакция Нуньеса на жёлтую карточку Фото: Кадр трансляции

Стал издевательски аплодировать, показывать большой палец и указывать целенаправленно на судью. По правилам, такое саркастическое поведение должно наказываться ещё одной жёлтой карточкой, но арбитр и тут пожалел Нуньеса (а Дало почему-то нет, но это уже другая тема). Если называть вещи своими именами, то нападающий «Ливерпуля» своим поведением подставляет команду.

В этом же матче был и другой момент, который наглядно демонстрирует психологию футболиста. Нуньес снова бросил играть — решил не бежать за мячом, а выпрашивать пенальти у арбитра. И, потратив на это секунду, только затем рванул за мячом. Первым до него дотянулся Эванс, который изначально был в два раза дальше. Защитник «МЮ» добрался до мяча, который лишь на пару сантиметров вышел за пределы поля. Можно с уверенностью сказать, что Нуньес был бы первым, если бы не остановился.

Нуньес выпрашивает пенальти Фото: Кадр трансляции

По поведению Дарвина видно, что он сильно переживает и это ему мешает. Всё указывает на то, что Нуньес далёк от внутренней гармонии. По идее, хладнокровие должно вернуться вместе с голами. Весь вопрос в том, когда результативность выйдет на адекватный уровень. Полтора года прошло — ждём дальше.