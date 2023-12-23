«Это единственный стадион, куда не хочется ехать». Главное оружие «Ливерпуля»

«Я не слишком доволен атмосферой на стадионе. Нам нужно, чтобы «Энфилд» был в напряжении, чтобы я не спорил с их тренером или с кем-то ещё. Если вы сейчас не в лучшей форме, отдайте свой билет кому-нибудь другому», — негодовал Юрген Клопп перед матчем с «Арсеналом». На самом деле, критику домашнего стадиона «Ливерпуля» можно заносить в Красную книгу, потому что его хвалят даже соперники. Хвалят и боятся играть там.

«Нет шума лучше, чем на «Энфилде», и мне это нравится!» — говорил легендарный ливерпулец Иан Сент-Джон. Других цитат от представителей «Ливерпуля» не будет. А вот от его соперников — пожалуйста.

«Энфилд» Фото: liverpoolfc.com

«Если бы мне пришлось выбирать между обводкой пяти игроков, голом с 40 ярдов на «Энфилде» или сексом с мисс мира, было бы трудно. К счастью, всё это я сделал», — хвастался великий футболист «МЮ» Джордж Бест. Он не зря выделил именно главный стадион Ливерпуля — его атмосфера поражает многих. И да, слово «атмосфера» в этом тексте будет появляться часто. Просто оно уникально, как и сам «Энфилд».

Арсен Венгер легендарный тренер «Арсенала» «Ливерпуль» хорошо играет в еврокубках, потому что домашние матчи проводит на «Энфилде». Самый сумасшедший стадион. Это единственный стадион, куда не хочется ехать играть. Но там особенная атмосфера».

Фаворит среди арен у Венгера, кстати, — вовсе не родной «Эмирейтс». «Мой любимый стадион, учитывая армию фанатов, которые раскаляют атмосферу, — это «Энфилд» в Ливерпуле. Песня You'll Never Walk Alone завораживает».

«Победить на «Энфилде» труднее, чем на любом другом стадионе в Англии», — говорил Криштиану Роналду. Он побеждал во многих местах, так что ему можно верить.

«Ливерпуль» пользуется поддержкой фанатов на стадионе на все сто! Особенно это заметно в последние пять минут матча», — восхищался «Энфилдом» экс-защитник «Реала» и «Блэкберна» Мичел Сальгадо. Ну а одна из ярчайших цитат принадлежит главному антагонисту «Ливерпуля» последних лет.

Хосеп Гвардиола тренер «Манчестер Сити» «У этого стадиона есть что-то, чего не найти ни на одной другой арене мира. Как только «Ливерпуль» забивает дома, начинаешь чувствовать, что в ближайшие пять минут пропустишь еще четырежды. Ты чувствуешь себя маленьким, а игроки «Ливерпуля» возвышаются над тобой».

«Я всегда говорю, что лучшее чувство и наибольшее удовлетворение ты получаешь от победы на «Энфилде». Это классический стадион. С огромной историей и давним соперничеством между двумя командами. Успех здесь приносит невероятное удовлетворение», — утверждал Райан Гиггз. Великий полузащитник «МЮ» не соврал: «Энфилд» — надёжная опора «Ливерпуля». Вот сколько там не побеждали разные клубы:

«Манчестер Юнайтед» — с 17 января 2016 года. После было девять матчей: пять поражений и четыре ничьих;

«Манчестер Сити» победил разгромно 7 февраля 2021-го (4:1). Но до этого не переигрывал «Ливерпуль» на «Энфилде» аж с 1981 года! В промежуток уместились 34 матча;

«Арсенал» не брал три очка на «Энфилде» со 2 сентября 2012 года. После было семь поражений и шесть ничьих;

«Ньюкасл» не побеждал с ноября 1995 года! После было 22 поражения и пять ничьих;

Успешен был разве что «Челси»: взял три очка (1:0) 4 марта 2021-го, а за последние 20 матчей также преуспел: семь раз победил, восемь раз скатал ничью и пять раз проиграл.

Последний матч «Арсенала» на «Энфилде» получился крайне обескураживающим: «канониры» вели 2:0 и упустили победу. Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин уверял — гостям ещё повезло.

Рой Кин легенда «МЮ» «Энергия, которая есть на стадионе, история клуба, это очень, очень давит. Вот почему я думаю, что «Арсенал» должен быть очень рад очку. Действительно рад.

И да, я знаю, что они выигрывали в два мяча, и можно сказать, что им было крайне комфортно, но в последние 15-20 минут, когда ты пытаешься выстоять против «Ливерпуля», ты должен быть благодарен за то, что получаешь от этого стадиона. И это очко — будь благодарен за него».

«Энфилд» — устрашающее место, но, если «Арсенал» там победит, титул уйдёт к нему», — утверждал ещё один легендарный игрок «МЮ», Гари Невилл, в конце предыдущего сезона. С тех пор ничего не изменилось.