«Это гений». Гвардиола забраковал тренера по стандартам — теперь он тащит «Арсенал»

Шла 96-я минута матча 4-го тура АПЛ «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Битва катилась к ничьей 1:1, когда «канониры» получили право на угловой. Букайо Сака закрутил мяч на дальнюю штангу, в это время другие игроки лондонцев Такэхиро Томиясу и Габриэл Жезус увели из этого района опекунов и освободили место для Деклана Райса. В результате у самого дорогого приобретения «Арсенала» (€ 116,6 млн) оказалось достаточно времени, чтобы обработать мяч и плотным ударом прошить Андре Онана.

В этом сезоне команда Микеля Артеты не только продолжила классную прошлогоднюю тенденцию побед на последних минутах, но и ещё больше прокачалась в реализации стандартных положений. С начала прошлого сезона лондонцы забили рекордные для АПЛ 26 мячей со стандартов. Благодарить за такой крутой подход к деталям фанаты должны французского тренера Николя Жове.

«Арсенал» допустил наименьшее количество ударов в створ своих ворот

20 декабря исполнилось четыре года, с тех пор как Артета возглавил «Арсенал», заменив уволенного Унаи Эмери. За первые девять месяцев работы на «Эмирейтс» бывший игрок «канониров», несколько лет до самостоятельной работы ассистирующий Хосепу Гвардиоле в «Сити», убедил руководство в своих профессиональных качествах. В сентябре 2020-го исполнительный директор клуба Винай Венкатешам заявил о расширении полномочий Микеля с главного тренера до менеджера основного состава. Помимо работы с футболистами и тренировочного процесса, Артету привлекли к участию в наборе персонала, комплектации состава и продлении контрактов.

Микель Артета Фото: Getty Images

Последние сезоны подтвердили правильность решения руководства. В ноябре Микель провёл уже 200-й матч у руля «Арсенала» с показателем в 116 побед – это новый рекорд клуба, даже у легендарного Арсена Венгера было меньше (111) за такое же количество встреч. В прошлом сезоне лондонцы долгое время возглавляли турнирную таблицу (248 дней), но на концовку сезона команды не хватило – нёсшийся на всех парах к треблу «Сити» оказался устойчивее. В текущем сезоне парни Артеты снова лидируют, демонстрируя более зрелую и компактную игру.

В первых 17 турах «Арсенал» допустил наименьшее количество ударов в створ своих ворот (38), значительно опережая по этому показателю «Манчестер Сити» (48) и «Ливерпуль» (62). Особенно хороши «канониры» в домашних матчах. Победа над «Брайтоном» 17 декабря продлила беспроигрышную серию команды на «Эмирейтс» до 13 встреч – повторение серии 2018 года.

Особую роль в успехах «Арсенала» играет человек, которого Артета первым делом пригласил в команду в 2020 году после расширения своих полномочий. Это гуру по стандартным положениям – Николя Жове. «Это гений, – считает работавший с Жове в «Брентфорде» аналитик Мадс Буттгерайт. – Обсуждая различные варианты стандартов, чувствуешь, что за всем стоит точная мысль. Порой мы могли обсуждать с ним определённое действие при угловом более часа. Я не знаю более щепетильного и дотошного специалиста, чем Николя. Для него не бывает мелочей».

Помог «Монпелье» впервые в истории стать чемпионом Франции

Жове родился в Берлине, вырос во Франции, а учился в Канаде в Университете Шербрука, получив спортивную степень в 2006 году. Спустя несколько лет Николя устроился стажёром-аналитиком в «Монпелье» – тренер Рене Жирар отметил его тонкий ум и прислушивался при проведении видеоанализа. Знания и наработки Жове помогли скромному клубу с юга Франции в сезоне-2011/2012 в первый и последний раз в истории завоевать звание чемпионов страны. Работу аналитика талант совмещал с обучением на тренерских курсах в Париже (получил диплом категории А в 2013 году). Широкая известность в узких кругах позволила Николя стать ведущим аналитической программы на Canal+ «Кабинет данных», посвящённой стандартным положениям.

В 2014-м на аналитика обратил внимание тренер сборной Хорватии Нико Ковач, который взял Жове на чемпионат мира в Бразилию. Вполне логично, что вскоре специалист трудоустроился в «Брентфорде», чей владелец Мэтью Бенхэм сколотил состояние в мире ставок благодаря уникальному подходу к статистике. «Я не люблю азартные игры и никогда не ставил ради удовольствия. Но мне всегда нравились математика и футбол», – подчеркнул в одном из интервью Бенхэм. Николя в такой компании не затерялся.

В «Брентфорде» Жове здорово сработался с другим гиком стандартов – Буттгерайтом, который пришёл из «Мидтьюлланна», где совершил фурор. Его аналитика помогла датской команде в сезоне-2014/2015 забить 25 мячей со стандартов. На следующий сезон этот показатель увеличился до умопомрачительных 40% всех голов команды при среднем показателе в Европе в 20-25%.

Тандем Жове и Буттгерайта привел к 46 голам со стандартов за три сезона, после чего Николя перешёл в «Манчестер Сити». Инициатором приглашения француза в команду Гвардиолы стал как раз-таки Артета, который случайно узнал об аналитике от знакомого из «ПСЖ» – в начале нулевых Микель провёл один сезон за парижан.

Николая Жове и Микель Артета Фото: arsenal.com

Артета пригласил Николя и его жену на свою виллу на Балеарских островах, они провели вместе полдня и сразу нашли общий язык. Однако у Гвардиолы новый человек вызвал раздражение – Пеп ещё во время прихода в «Сити» в 2016 году заявил, что ему не нужен специалист по стандартам, потому что он полностью доверяет в этом аспекте своему помощнику Хуану Мануэлю Лильо. Решение нанять аналитика исходило от руководства, и тренеру пришлось смириться. Так что на «Этихаде» Жове в основном работал «в стол».

«Арсенал» наколотил 10 голов после угловых ещё до середины сезона

Возможность по-настоящему раскрыться представилась лишь после того, как специалиста позвал в «Арсенал» Артета. Испанец обратил внимание, что его команда катастрофически мало забивает со стандартов: в сезоне-2019/2020 средний показатель на 100 поданных угловых составил всего 3,9 гола, а в следующем сезоне и вовсе упал до 1,4! Эффект от прихода Жове получился мощнейшим: 6,3 гола на 100 угловых в сезоне-2021/2022 и 5,8 – в кампании-2022/2023.

За последние два сезона, не считая текущий, «Арсенал» забил в АПЛ 26 мячей после угловых. В нынешнем сезоне показатель и вовсе заоблачный – 10 голов с угловых, что во многом определяет чемпионский настрой команды. За последние 16 сезонов АПЛ только пять победителей забили менее 10% мячей с угловых. Самая высокая доля за это время пришлась на «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2007/2008, когда почти пятая часть их голов (18,8%) были забиты с угловых.

Николя Жове тренер по технике в «Арсенале» «Я работаю над уникальной и узнаваемой системой розыгрышей угловых, которая однажды могла бы претендовать на вхождение в футбольный лексикон на таком же уровне, как тики-така Гвардиолы или гегенпрессинг Клоппа».

Важно отметить, что во всех клубах, кроме «Монпелье» (там Жове был видеоаналитиком), официально должность Николя звучит как «тренер по технике». И это на самом деле близко к сути, потому что специалист доносит свои уникальные идеи футболистам «на пальцах». Начиная от движения определённых игроков, которых он называет «приманками» для соперников, до мастерства исполнения углового или штрафных.

«Он старался максимально передать идею игрокам: сначала разжёвывал перед монитором, а потом непосредственно на поле, – вспоминает сотрудничество с Жове в «Брентфорде» испанский полузащитник Хота, который несколько сезонов был штатным исполнителем стандартов в команде. – Каждую неделю у нас было три или четыре разных варианта. Он всегда стремился к совершенству. Чтобы соперники не прочитали задумку, периодически мы меняли знак. Иногда поднятая рука означала подачу на ближнюю штангу, а в другом матче – на дальнюю».

Жоржиньо спрашивает совета у Николя Жове Фото: arsenal.com

Роль Жове в «Арсенале» не ограничивается лишь стандартами и графиками – это очень амбициозный и харизматичный человек. После победы лондонцев над «Манчестер Сити» (1:0) в матче 8-го тура Жове подал руку игроку «горожан» Кайлу Уолкеру, но тот отказался от рукопожатия. Николя сказал оппоненту пару ласковых, и потасовку предотвратили только стюарды. Этот парень точно умеет постоять за себя и знает, как ответить. Если несколько лет назад встречу Артеты и Жове устроила сама судьба, то в свиданиях Райса и других игроков «Арсенала» с мячом на дальней штанге точно нет элемента случайности.