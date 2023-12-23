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«Фрозиноне» — «Ювентус», прямая онлайн-трансляция матча серии А, 23 декабря 2023, где смотреть

Мегафутбол в АПЛ, крутая вывеска в Серии А. Горячий день в еврофутболе! LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Лайв дня в еврофутболе
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А ещё интересная встреча в Ла Лиге.

Сегодня, 23 декабря, состоится целая россыпь интересных матчей в Европе. Так что можно особо не горевать из-за паузы в РПЛ. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн ключевых встреч субботы – скучно явно не будет!

Серия А: матчи «Интера» и «Юве», Хвича против Лукаку, шанс для Миранчука

Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 14:30 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Италия - Серия А . 17-й тур
23 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В чемпионате Италии максимально насыщенный день! Погоня «Ювентуса» за «Интером» – один из ключевых сюжетов сезона, а потому в случае потери очков командой Симоне Индзаги туринцы подберутся к ним ещё ближе. «Наполи» и «Рома» решают другие задачи – попадание в топ-4 по итогам сезона. Не исключено, что важную роль в предстоящей встрече сыграют Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку. Ну и не забываем про Алексея Миранчука, который после гола в ворота «Салернитаны» явно заслужил шанс на попадание в основу «Аталанты».

АПЛ: битва «Арсенала» и «Ливерпуля», игры «Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла»

Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Англия - Премьер-лига . 18-й тур
23 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Участники ЛЧ от Англии раскачают день перед встречей команд Микеля Артеты и Юргена Клоппа. «Манчестер Юнайтед» нужны любые очки, лишь бы стул под Эриком тен Хагом не закачался ещё сильнее. А «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» конкурируют за место в четвёрке, так что заочное противостояние этих клубов – вполне себе интересное зрелище. Особенно если вспомнить, что не всё у них в нынешнем сезоне гладко. Ну а вывеска «Арсенал» – «Ливерпуль» заслуживает отдельного упоминания. Это битва за первое место, за лидерство перед Boxing Day.

Куда же без аналитики:
«Ливерпуль» или «Арсенал» — кто круче? Разбор
«Ливерпуль» или «Арсенал» — кто круче? Разбор

Ла Лига: встреча «Севильи» и «Атлетико»

Испания - Примера . 4-й тур
23 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Раньше это была бы заруба за позицию в лигочемпионской зоне, а сейчас всё иначе. «Севилья» плетётся в конце таблицы и пытается перезапустить сезон, а «Атлетико» идёт пятым и по итогам тура при идеальных условиях может даже догнать «Барселону». Так что это будет интригующий матч команд, борющихся с внутренними проблемами.

Никогда не поздно сделать выбор:
Битва лидеров АПЛ и встреча Хвичи с Моуринью. 10 главных футбольных матчей выходных
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