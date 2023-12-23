А ещё интересная встреча в Ла Лиге.

Мегафутбол в АПЛ, крутая вывеска в Серии А. Горячий день в еврофутболе! LIVE

Сегодня, 23 декабря, состоится целая россыпь интересных матчей в Европе. Так что можно особо не горевать из-за паузы в РПЛ. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн ключевых встреч субботы – скучно явно не будет!

Серия А: матчи «Интера» и «Юве», Хвича против Лукаку, шанс для Миранчука

В чемпионате Италии максимально насыщенный день! Погоня «Ювентуса» за «Интером» – один из ключевых сюжетов сезона, а потому в случае потери очков командой Симоне Индзаги туринцы подберутся к ним ещё ближе. «Наполи» и «Рома» решают другие задачи – попадание в топ-4 по итогам сезона. Не исключено, что важную роль в предстоящей встрече сыграют Хвича Кварацхелия и Ромелу Лукаку. Ну и не забываем про Алексея Миранчука, который после гола в ворота «Салернитаны» явно заслужил шанс на попадание в основу «Аталанты».

АПЛ: битва «Арсенала» и «Ливерпуля», игры «Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Ньюкасла»

Участники ЛЧ от Англии раскачают день перед встречей команд Микеля Артеты и Юргена Клоппа. «Манчестер Юнайтед» нужны любые очки, лишь бы стул под Эриком тен Хагом не закачался ещё сильнее. А «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» конкурируют за место в четвёрке, так что заочное противостояние этих клубов – вполне себе интересное зрелище. Особенно если вспомнить, что не всё у них в нынешнем сезоне гладко. Ну а вывеска «Арсенал» – «Ливерпуль» заслуживает отдельного упоминания. Это битва за первое место, за лидерство перед Boxing Day.

Ла Лига: встреча «Севильи» и «Атлетико»

Раньше это была бы заруба за позицию в лигочемпионской зоне, а сейчас всё иначе. «Севилья» плетётся в конце таблицы и пытается перезапустить сезон, а «Атлетико» идёт пятым и по итогам тура при идеальных условиях может даже догнать «Барселону». Так что это будет интригующий матч команд, борющихся с внутренними проблемами.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.