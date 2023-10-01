Почему де Хеа сидит без клуба? Давид пресытился футболом, женился и идёт по стопам Пике

Состояние более € 50 млн позволяет экс-вратарю «МЮ» инвестировать сразу в несколько проектов. Поэтому в 33 года он может завершить карьеру.

«Мне горько видеть, как «Юнайтед» в последнее время прощается с игроками, которые оставили значительный след в истории клуба, – вздыхал в июне в интервью YouTube-каналу FIVE прославленный защитник «красных дьяволов» Рио Фердинанд. – Можно спорить, насколько хороша сейчас игра Давида де Хеа, но нельзя забывать, что он отыграл за «МЮ» 12 сезонов. И преимущественно показывал высочайший уровень. Давид всегда вёл себя как настоящий профессионал, никогда не дискредитировал клуб. И точно не заслужил такого прощания».

Руководство «Юнайтед» поступило непорядочно. Пообещало продлить соглашение в случае снижения вратарём зарплаты (зарабатывал £ 375 тыс. в неделю), тот согласился, а когда пришло время подписывать новый контракт, полностью отказалось от услуг испанца. Ужасный плевок в лицо вратарю, который держал марку вплоть до последнего матча за «Юнайтед» и вполне заслуженно в мае завоевал «Золотую перчатку» АПЛ – в сезоне-2022/2023 де Хеа провёл 16 «сухих» матчей.

1 июля де Хеа стал свободным агентом, но за два месяца так и не сумел нигде трудоустроиться. Разбираемся, почему в 32 года – в пиковом для большинства вратарей возрасте – Давид близок к завершению карьеры.

Де Хеа с призом лучшему вратарю сезона АПЛ-2022/2023 Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Судьбу де Хеа во многом решил финал Лиги чемпионов — 2023

Незадолго до конца трансферного окна выяснилась причина столь сурового отношения «Юнайтед» к Давиду – «красные дьяволы» очень хотели видеть на «Олд Траффорд» вратаря «Интера» Андре Онана. Камерунец работал в «Аяксе» вместе с нынешним тренером «МЮ» тен Хагом, и тот очень хотел возобновить сотрудничество. В основе этого желания заключалась превосходная игра африканца ногами, во многом благодаря которой «Интер» спокойно «глушил» в финале Лиги чемпионов – 2022/2023 высокий прессинг «Манчестер Сити». Благодаря той игре Онана прибавил несколько миллионов евро к своей трансферной стоимости и решил судьбу де Хеа.

Болельщики «Юнайтед» пребывали в восторге – наконец-то теперь не только у «Манчестер Сити» будет вратарь, способный начинать атаки. Однако спустя всего полтора месяца фанатов накрыло разочарование: роль Андре в развитии атак «дьяволов» пока не так велика, а в «раме» он ошибается не меньше, чем де Хеа в последние сезоны.

Звёздную пыль с камерунца сдули в первой же игре – в товарищеском матче с французским «Лансом» Андре пропустил с центра поля. В стартовых матчах АПЛ новый вратарь не показал ничего выдающегося, а в 1-м туре Лиги чемпионов пропустил курьёзный мяч с «Баварией». Давид на «ленточке» точно был понадёжнее.

«Юнайтед» выглядит как «Юнайтед» последнего десятилетия – игроки приходят и уходят, но ничего не меняется. Лишь с вратарской позицией после завершения эры сэра Алекса Фергюсона была относительная ясность и стабильность, но нежелание продлевать соглашение с де Хеа может породить новый кризис – такой же, какой сейчас в команде с фланговыми игроками. «МЮ» всегда славился вингерами, но за последние 20 лет на «Олд Траффорд» не появилось ни одного игрока уровня Райана Гиггза, Андрея Канчельскиса, Криштиану Роналду и Дэвида Бекхэма. А денег на покупку игроков этого амплуа «дьяволы» потратили целых £ 372 млн.

Теперь же самое время вспомнить, как долго «МЮ» искал подходящего вратаря после ухода Петера Шмейхеля. Целых 12 лет! Фергюсон безумно страдал от «привозов» Массимо Таиби, Фабьена Бартеза, Роя Кэрролла, Рикардо и Тима Ховарда, что могло стать уроком нынешнему руководству «МЮ», но сегодня на «Олд Траффорд» правит не логика, а исключительно деньги и хайп.

В ноябре Давиду исполнится лишь 33 года, но от него отказались «Реал» и «Бавария»

В 2015 году «МЮ» троллили за то, что «дьяволы» не смогли оформить трансфер де Хеа в мадридский «Реал» из-за сломанного клубного факса и просроченного дедлайна – документы пришли из столицы Испании на «Олд Траффорд» с задержкой в несколько минут. Хотя эта история – миф. Этим летом у Давида было целых два месяца, чтобы трудоустроиться в другом клубе и перезапустить карьеру. Тем более что по вратарским меркам испанец сейчас должен лишь выходить на свой пик – 7 ноября ему исполнится 33 года. Однако найти новое место работы так и не удалось. На днях вратарь выложил видео с индивидуальными тренировками и подписью: «Тяжёлая работа».

В работоспособности и профессионализме кипера никто не сомневается, вот только его мысли сейчас не полностью заняты футболом. Об этом говорит хотя бы его свадьба 1 июля (в первый день в статусе свободного агента) с певицей и актрисой Эдурне Гарсией, которая старше возлюбленного на пять лет. Пара вместе ещё с 2010 года, воспитывает двухлетнюю дочурку, но лишь теперь узаконила отношения. Решение всегда ставить семью на первое место похвально, вот только уместно ли было расслабляться, когда на кону стоит карьера?

Испанские футболисты испытывают особую слабость к певицам Фото: из личного архива Давида де Хеа

Вариантов трудоустройства у Давида значилось немало, а самым реалистичным представлялся переход в миланский «Интер». Такая своеобразная рокировка вратарей, вот только итальянцы не смогли потянуть финансовый аппетит голкипера – испанец желал получать в новом клубе минимум € 10 млн «чистыми» в год. Не сложилось и с мадридским «Реалом» – де Хеа казался хорошим вариантом в качестве замены получившего серьёзную травму Тибо Куртуа, но трансфер зарубил тренер мадридцев Карло Анчелотти.

Ещё одним достойным вариантом могла стать «Бавария», однако в Мюнхене ожидают скорого возвращения в строй после тяжёлой травмы Мануэля Нойера, а другой фактор, опять же, высокие требования вратаря по зарплате. Озолотить Давида были согласны в «Аль-Насре», за который выступает Криштиану Роналду, но футболист отказался из-за желания быть поближе к семье – Эдурне (в 2015 году она представляла Испанию на Евровидении и заняла 21-е место), поставила карьеру певицы на паузу и сейчас занята в нескольких телевизионных проектах.

Вратарь провёл на «Олд Траффорд» 12 сезонов, но с ним попрощались скверно Фото: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Де Хеа целых 12 сезонов имел статус практически незаменимого на «Олд Траффорд», несколько лет занимал первое место в мире по зарплате среди игроков своего амплуа, поэтому считает вполне обоснованным выбирать только лучшие варианты. Деньги для него важны, но не меньшую важность представляет и роль в новой команде – вратарь готов только на статус первого номера. По этой причине не пришли к успеху его переговоры с «Бетисом», так что можно с уверенностью утверждать – до января де Хеа уже вряд ли найдёт соответствующий его уровню запросов клуб.

Де Хеа строит бизнес-империю, делая упор на недвижимость

Давид никогда не любил повышенного внимания к себе, он редко даёт интервью и сторонится светской жизни. По этой причине можно лишь догадываться, насколько испанец мотивирован продолжать спортивную карьеру, ведь в последние годы его интересы сконцентрированы не только на футболе. Один из самых высокооплачиваемых игроков прошлого десятилетия достаточно заработал, чтобы начать карьеру успешного предпринимателя. Ещё в 2021 году The Sunday Times включила де Хеа в число самых богатых людей Великобритании моложе 40 лет – вратарь занял 16-е место с состоянием в € 52,4 млн.

Давид здорово преуспел в секторе недвижимости. В одном только Мадриде у футболиста есть три офиса его компании HousinGo by David De Gea, занимающейся покупкой и продажей недвижимости в самом респектабельном районе Мадрида Саламанка, а также консультацией инвесторов. В прошлом году Давид открыл филиалы агентства в Севилье и Бильбао. Ещё одно приоритетное направление де Хеа-бизнесмена – застройка. Его компания Yeday Sports строит дома и занимается их реконструкцией и восстановлением в Мадриде.

Это далеко не единственный бизнес футболиста. Ещё в 2010-м он основал юридическую фирму Alter Parens SL в одной из провинций Мадрида Махадаонде. Эта организация представляет права игроков и занимается их консультацией и трудоустройством. Преимущественно юристы де Хеа работают с молодыми и перспективными игроками, а управляет фирмой мама Давида – Мария Виктория. Также сеньора де Хеа, отец футболиста Хосе де Хеа Камара и сестра Беатрис значатся управляющими фирмой Bedamarse Limited, которой принадлежат имиджевые права на игрока – ежегодно вратарь зарабатывает на этом около £ 3 млн.

Экс-вратарь сборной Испании развивает киберспорт Фото: из личного архива Давида де Хеа

По данным Британского коммерческого реестра, активы Bedamarse Limited сегодня превышают £ 19 млн. Штаб-квартира компании расположена в пригороде Манчестера, к югу от реки Мерси – районе, который изобилует роскошными домами. Здесь ещё в 2014 году де Хеа купил также особняк за £ 4 млн. Любимым местом отдыха семейства де Хеа, когда он жил в Англии, был итальянский семейный ресторан Cibo Hale. Его также очень любил Криштиану Роналду.

Два года назад Давид вошёл в индустрию киберспорта, основав команду Rebels Gaming, которая соревнуется в League of Legends. Также футболист построил собственный учебный киберспортивный центр в Вальдебебасе – он располагается неподалёку от базы мадридского «Реала». «Запуск Rebels Gaming в рамках киберспорта – ещё одна мечта, ставшая реальностью. Это проект, целью которого является привить новым поколениям молодых людей основные ценности, сопровождавшие меня с тех пор, как я начал заниматься профессиональным футболом – мотивацию, лидерство, устойчивость и командную работу», – признался больше инвестор, чем футболист.

Пока что всё говорит о том, что Давид пресытился футболом – теперь он готов играть не только за большие деньги, но и чтобы при этом клуб базировался в Испании. Чтобы без особых проблем управлять своей стремительно растущей империей и расширять её – так же, как бывшему защитнику «Барселоны» Жерару Пике. Кстати, Жерар первые капиталовложения начал делать, ещё будучи игроком «Манчестер Юнайтед».