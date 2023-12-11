5 пунктов, которые необходимо изменить в «погодном» регламенте РПЛ. Наши предложения

РПЛ ушла на зимний перерыв, и это отличное время, чтобы не только отдохнуть, но и подумать над ошибками, которые вскрылись в последнее время. «Чемпионат» изучает регламент и предлагает лиге варианты решений. Менять надо прежде всего вопросы, связанные с погодой. С них и начнём.

Внести в регламент пункт о цвете мяча

Сейчас в регламенте есть такой пункт:

«7.15. Все матчи проводятся исключительно с использованием официально утверждённых РПЛ футбольных мячей».

Мячи утверждаются на общем собрании РПЛ клубами, и перед стартом этого сезона все руководители проголосовали за мячи Nike, которыми играли раньше. У клубов оставались мячи определённой модели, поэтому, учитывая сроки (обсуждение шло весной), решили закупить точно такие же, чтобы, в случае если поставка не будет совершена в срок, было чем играть какое-то время.

После того как «Спартак» сыграл с «Балтикой» в заснеженном Калининграде белым мячом, пошли обсуждения того, почему нельзя было поменять его на любой другой яркого цвета. Сделать этого было нельзя попросту потому, что жёлтые/оранжевые/красные мячи никто перед стартом сезона не утверждал, да и в регламенте нет ничего про то, что такой вариант предусмотрен при плохих погодных условиях. Но лига провела оперативное собрание с клубами, которые проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024. Им стал яркий мяч adidas, которым клубы играют в Кубке России.

Яркий мяч на снегу Фото: ПФК ЦСКА

Проблему решили быстро, за что РПЛ можно только похвалить. Но можно же сделать так, чтобы подобных ситуаций и вовсе не возникало, верно?

Что мы предлагаем: внести в регламент следующего сезона поправку, что в «зимний сезон» по решению судьи матчи могут проводиться с использованием контрастного мяча (которые, соответственно, нужно закупить и утвердить заранее). Подобное было в сезоне-2020/2021: тогда было решено, что во всех матчах, начиная с 13-го тура, будут использоваться «зимние» мячи, то есть жёлтые. К белым, стандартным, мячам лига вернулась уже весной следующего года.

В лиге «Чемпионату» сообщили, что вопрос по мячам на следующий сезон будет решаться уже в декабре, чтобы учесть все пожелания клубов и сроки поставок.

Внести в регламент пункт про цвет разметки

Сейчас про разметку есть такой пункт: «Обеспечить нанесение разметки на футбольное поле не менее чем за 3,5 (три с половиной) часа до начала матча, если этому не препятствуют погодные условия».

При этом ничего не сказано про цвет разметки во время снежных матчей, а белый на белом смотрится явно плохо. Помните матч ЦСКА и «Ростова»? Там центральной линии вообще будто не существовало. Есть для РПЛ и пример: немецкий футбольный союз выпустил руководство по уходу за полями в Бундеслиге и Бундеслиге-2, где есть такой пункт: «Когда поле покрыто снегом, то линии должны быть нанесены синим или ярко-оранжевым цветом».

Что мы предлагаем: внести в регламент пункт о том, что при обильном снегопаде будет наноситься разметка яркого цвета. Не по решению судьи, а в обязательном порядке – так и зрителям на стадионе, и у телевизора будет комфортнее следить за игрой.

Поле с оранжевой разметкой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Добавить в регламент пункт об осадках

Сейчас судья руководствуется «Правилами игры», согласно которым он принимает решение о задержке или переносе матча из-за погодных условий. Конкретики тут нет – это может быть сильный снег, проливной дождь, туман. Всё, что может повлиять на ход игры и её качество.

Что мы предлагаем: прописать в регламенте, что должно происходить с матчем при выпадении определённого уровня осадков (задержка, приостановка, перенос).

Пересмотреть пункт о температуре

Пункт о температурных ограничениях появился в регламенте только в 2018-м – до этого в РПЛ руководствовались рекомендацией УЕФА, согласно которой при температуре ниже 15 градусов по Цельсию арбитр и делегат матча должны заручиться согласием обеих команд играть в таких условиях. Температурная граница взялась не с потолка: УЕФА изучил опыт скандинавских стран, а также поговорил с врачами о рисках для здоровья футболистов, после чего и установил критическую отметку в минус 15 градусов.

В РПЛ пункт о температуре внесли в регламент перед сезоном-2018/2019, потому что сезоном ранее «Локомотив» играл в Хабаровске в минус 17, а «Спартак» отказался играть в Кубке России в Самаре при такой же температуре. Сейчас пункт выглядит так: «6.4. Делегат и судья должны сделать всё возможное, чтобы матч состоялся в соответствии с графиком чемпионата. По прибытии на стадион делегат и судья должны убедиться в соответствии температуры на стадионе рекомендованным значениям для проведения матча: от минус 15 (пятнадцати) до плюс 35 (тридцати пяти) градусов по шкале Цельсия».

Вот мнение врача по этому поводу.

Никита Карлицкий спортивный врач «В такую погоду довольно тяжело играть. Если будут смотреть VAR, за время ожидания футболист остынет. Вероятность получения травмы из-за этого сильно возрастает. Даже если спортсмен будет в этот момент разминаться. Лично я считаю, что можно было ввести ограничение теплее минус 15 градусов, но пока вот так. Будут смотреть. Попытались найти золотую середину. Надо ещё учесть воздействие на дыхательную систему в такую погоду, которая испытывает сильный стресс. При такой температуре возникают угрозы спазма лёгких, что затрудняет дыхание и снижает эффективность игроков. Конечно, на фоне переохлаждения может быть снижение иммунитета. Это стресс. Но здесь спорный вопрос, потому что короткий стресс даже полезен для организма. Но можно получить холодовой ожог дыхательных путей».

Что мы предлагаем: провести исследование (поговорить с врачами, футболистами, тренерами), как игра в мороз сказывается на игре, и пересмотреть температурные рамки. Возможно изменение этих рамок до -10 или -5 градусов.

Пересмотр пункта про сроки перенос матчей

Ещё один момент – изучение прогноза погоды заранее: редко случается так, что указанная температура в итоге не совпадает с реальностью. Отсюда мы приходим к тому, что если на условную субботу в прогнозе стоит -17 градусов, то зачем ждать и верить в чудо? За час (или даже три) до игры, естественно, никто ничего не хочет переносить, потому что команды приехали на стадион, потратила время и деньги. Для клубов, которые играют на выезде, это тем более дорого. А хозяевам платить за повторную организацию матча, возвращать билеты болельщикам – мороки очень много.

Болельщики на футболе зимой Фото: ФК «Динамо»

Сейчас в регламенте указано, что судья и делегат матча должны сделать всё возможное, чтобы игра состоялась. Регламент говорит вот что: «Делегат и судья в случае необходимости вправе потребовать от принимающего клуба обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на стадионе за три часа, два часа и час до начала матча. <...> Окончательное решение о возможности проведения матча при наличии согласия обеих команд принимает судья. Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 (пятнадцати) градусов по шкале Цельсия или более 35 (тридцати пяти) градусов по шкале Цельсия, матч переносится на другой срок (день, время, место)».

Что мы предлагаем сделать: можно рассмотреть вариант, при котором перенос матча возможен заранее – только вот нужно решить, за какой срок это наиболее рационально: за день-два-три или даже за неделю. Также стоит добавить пункт о возможном переносе всех матчей тура.

А ещё как вариант – пересмотреть подход к формированию календаря, чтобы не играть в декабре. Но это мы обсудим потом.