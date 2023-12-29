Из «Зенита» хотят уйти два футболиста. Но с их заменой всё сложно

В отношении «Зенита» сработала удивительная тенденция: чем ближе открытие трансферного окна в России (25 января), тем меньше слухов. В начале декабря полетел их огромный поток из Бразилии. В этом нет ничего странного: там завершился сезон, и многие клубы переизбирают президентов. Один кандидат обещал купить в «Интернасьонал» Клаудиньо — но проиграл. Говорили, что Вендел вот-вот перейдёт во «Фламенго» — тоже мимо. Про Ренана пишут до сих пор, однако конкретики всё ещё мало. Обсуждались варианты не только с продажами, но и с покупками. Якобы полузащитник «Палмейраса» Артур уже собирал вещи на презентацию, а защитник Бералдо ждал оформления билета. Наверняка были ещё фамилии, которые распространяли скромные аккаунты в соцсетях.

Однако декабрь заканчивается. А трансферов ни на вход, ни на выход у Питера нет. Через пару недель команда выйдет из отпуска, полетит в Абу-Даби. Не исключено, что и к этому времени состав не изменится. Разве что приедет нападающий Педро, чей переход был оформлен ещё летом.

Кто хочет покинуть «Зенит» летом?

Такие игроки есть. Не бывает коллектива, где все всем довольны. По информации «Чемпионата», на данный момент в «Зените» два футболиста, которые видят себя в других клубах. Это Алексей Сутормин и Роберт Ренан. По россиянину всё просто: «Зенит» ищет ему альтернативу, в том числе на местном рынке. И если получится подписать игрока с аналогичным функционалом, то Алексея отпустят. Правда, до конца не ясно, пойдёт речь об аренде или о полноценном трансфере. Зависит от конкретных предложений и обстоятельств. Ранее игрока хотел видеть ЦСКА, также сообщалось о вариантах с «Сочи», «Динамо» и другими клубами РПЛ.

У Ренана ситуации сложнее. Судя по всему, «Зенит» не особо настроен на аренду защитника в Бразилию, несмотря на наличие предложений. Даже с опцией последующей продажи. В этом проекте есть риски. Никто не гарантирует, что футболист на родине будет играть в основе и прогрессировать, а потом кто-то захочет купить его за хорошие деньги. Сейчас это гипотеза, которая может не подтвердиться. Продать Ренана за конкретную сумму «Зенит» готов. Однако таких предложений нет. Некоторые клубы Европы ведут консультации, но боятся забирать спорный актив. Хотя сам Ренан хотел бы начать весну в другом чемпионате. Однако пока это представляется проблематичным.

Дмитрий Чистяков и Роберт Ренан Фото: «Чемпионат»

Александр Ерохин, которого отправляли в «Сочи», никуда уходить не собирается. И «Зенит» тоже не против, чтобы он остался. Как минимум до конца сезона. По Дмитрию Чистякову всё несколько сложнее: он недоволен тем, что присел на скамейку почти без шансов на получение игровой практики, и рассмотрел бы вариант с другими клубами. Но важна и позиция «Зенита» — главный тренер не хочет никуда отпускать защитника.

По остальным игрокам всё спокойнее. Да, бразильские агенты и клубы по-прежнему связываются с «Зенитом» насчёт Вендела или Клаудиньо. Посыл традиционный: денег нет, но игроков мы взяли бы. Хотите — приезжайте и забирайте наших. Подобные варианты руководство петербуржцев не устраивают. Плюс и за чемпионство надо бороться. Так что лидеры должны доиграть как минимум до лета. Если завтра, конечно, не придёт сумасшедшее предложение по условному Барриосу с гарантией оплаты. Пока такого нет.

Кто придёт в «Зенит» летом?

Вероятно, один россиянин — вполне возможно, на позицию Сутормина. Кандидаты? Можно открыть список команд РПЛ, выделить универсальных правых защитников — и круг сформирован. Он небольшой. Важно: Питеру нужны опытные футболисты. Менять Сутормина на условного 19-летнего юношу никто не хочет.

По Бразилии также продолжаются переговоры. Вообще, этот рынок сейчас главный для сине-бело-голубых. Впрочем, не только для них, но и для остальных клубов. С Артуром после волны стартовых слухов история будто бы встала на паузу. Да и тренер «Зенита» Вильям де Оливейра чётко обозначил расклады. Если кратко, бóльшая часть информации — слухи.

Вильям де Оливейра тренер «Зенита» «Ещё две недели назад «Зенит» покупал кого-то за € 40 млн, сейчас ничего этого нет. Все знают, что у клуба хорошая репутация на бразильском рынке, однако почти вся информация — фейки. Тот же Артур — неплохой футболист, но слухи о его переходе в «Зенит», мне кажется, сильно преувеличены. Нам часто предлагают разных футболистов. Звонит какой-то агент, предлагает какой-то вариант. И мы даже не успеваем видео открыть, как вся пресса уже пишет, что «Зенит» сделал по нему предложение. И такие истории повторяются раз за разом».

Питер явно стремится к точечному усилению. Хотя бы потому, что сейчас у них одно легионерское место.

В любом случае «Зенит» не может себе позволить по итогам зимнего трансферного окна стать слабее. Поэтому, если и будут продажи, состоятся и как минимум равнозначные покупки. Возможности для трансферов после ухода Малкома есть. Главное — правильно ими распорядиться.