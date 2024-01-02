Руни выкинули из английского клуба спустя три месяца. Его результаты — катастрофа

Тренерская карьера Уэйна Руни пока складывается далеко не так успешно, как футбольная. Легенда АПЛ начинал с постепенного роста в «Дерби Каунти», а потом укатил в США, где проходил предпоследний этап его карьеры игрока. И вот в 2023-м Уэйн получил новый вызов на родине: ему доверили «Бирмингем». Долгожданное возвращение в АПЛ — важная и солидная миссия, но Руни её полностью провалил.

Итак, в середине октября Руни возглавил «Бирмингем». На тот момент команда шла на шестом месте в Чемпионшипе, в зоне плей-офф за выход в АПЛ. То есть при нормальном раскладе «Бирмингем», даже если бы Руни не добился явного прогресса, продолжил бы претендовать на повышение.

Напрямую из Чемпионшипа в АПЛ выходят две команды. Те, кто занял места с третьего по шестое, выходят в плей-офф и играют мини-турнир, который стартует с полуфинала. Победитель финального матча получает третью путёвку в Премьер-лигу.

Причём Руни явно воспринимал новый вызов серьёзно. Уэйн отклонил предложение из Саудовской Аравии, где ему, очевидно, предлагали куда более выгодные условия, и вернулся в Англию со словами, что это его приоритет и что в «Бирмингеме» он видит амбиции, схожие с собственными. Вдобавок Руни позвал в тренерский штаб старых знакомых с большим победным опытом: Эшли Коула, с которым рубился в сборной Англии, и бывшего партнёра по «Манчестер Юнайтед» Джона О’Ши.

Всё пошло не так сразу же. После назначения Руни «Бирмингем» проиграл три матча подряд. Сам Уэйн при этом твердил, что хочет изменить стиль команды и заставить её играть в более смелый футбол вместо низкого оборонительного блока. А ещё по-старчески жаловался на новый мир, в котором не хватает живого общения. Правда, не совсем понятно, как это сказывается на результатах «Бирмингема» и почему у конкурентов дела складываются лучше.

Уэйн Руни бывший главный тренер «Бирмингема» «Я постоянно говорю с игроками о коммуникации. Не только здесь, но и в любой другой команде вы видите, что на поле не хватает людей, которые общаются на поле и помогают друг другу. Сколько времени люди проводят в своих телефонах, социальных сетях… Так легко вести разговоры по телефону и через эти платформы, а не с помощью самого важного — разговора с человеком лицом к лицу. На футбольном поле всё изменилось с годами, в этом нет сомнений».

Первая победа «Бирмингема» под руководством Руни случилась только в конце ноября — спустя полтора месяца после назначения. Кстати, суммарно при Уэйне команда выиграла два матча. Общая статистика выглядит так: 15 матчей, две победы, четыре ничьих, девять поражений, 10 очков, 15 забитых голов, 30 пропущенных. Сейчас «Бирмингем», который ещё три месяца назад мечтал о возвращении в АПЛ, занимает 20-е место в Чемпионшипе и больше думает о том, как бы обезопасить себя от вылета в Первую лигу.

В последнем матче под руководством Руни «Бирмингем» сделал «подарочек» болельщикам и 1 января влетел «Лидсу» со счётом 0:3. Уэйн заявил, что до первого гола его план работал, но это не помогло. Спустя сутки тренер был вынужден комментировать свою отставку.

Уэйн Руни Фото: Graham Chadwick/Getty Images

Слова Руни после увольнения выглядят достаточно адекватно. Уэйн поблагодарил владельцев за доверие, но всё же намекнул, что времени ему дали недостаточно.

«Футбол — это бизнес, ориентированный на результаты, и я признаю, что они были не на том уровне, на котором я хотел их видеть, — сказал Руни. — Однако время — самый ценный товар, необходимый тренеру. Я не думаю, что 13 недель было достаточно, чтобы увидеть изменения. Лично мне потребуется некоторое время, чтобы преодолеть эту неудачу. Теперь я планирую провести какое-то время со своей семьёй, готовясь к следующей возможности на моём пути в качестве тренера».

Руни старается сохранять оптимизм, но есть большие сомнения, что в Чемпионшипе (об АПЛ пока думать бессмысленно) найдётся по-настоящему амбициозный клуб, который решится на такой эксперимент. Куда проще представить Уэйна в команде, нуждающейся не в повышении в классе, а в привлечении внимания, ведь звёздный статус Руни (которому, к слову, всего 38 лет) никуда не делся.