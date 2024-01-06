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РПЛ-2023/2024, трансферы «Зенита», клуб покупает бразильцев, кто ещё играл раньше, список, тест на знание, статистика

В «Зенит» перешёл очередной бразилец! А как хорошо вы помните остальных?
Полина Куимова
Тест по бразильцам «Зенита»
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10 вопросов о многочисленной диаспоре в санкт-петербургском клубе. Некоторые ответы могут удивить.

«Зенит» ещё летом подписал контракт с Педро, но тот остался в аренде в «Коринтиансе» до наступления совершеннолетия (ему исполнится 18 в феврале). А с открытием зимнего трансферного окна петербургский клуб снова обратил внимание на Бразилию и на этот раз сразу же забрал центрального защитника «Флуминенсе» Нино.

О том, почему прямо сейчас это главный трансфер зимы:
«Зенит» провернул первый трансфер зимы. Нереально дёшево взяли игрока сборной Бразилии!
«Зенит» провернул первый трансфер зимы. Нереально дёшево взяли игрока сборной Бразилии!

Клуб вообще очень любит бразильцев — из нынешних игроков можно практически собрать отдельный боевой состав. Неудивительно, что в РПЛ за первые 18 туров «Зенит» стал единственным клубом, у которого количество игрового времени среди иностранцев многократно превышало время россиян на поле.

Здесь можно ознакомиться с этой статистикой подробнее:
«Зенит» и «Краснодар» — иностранцам, «Спартак» и ЦСКА — россиянам. Кому доверяют клубы РПЛ
«Зенит» и «Краснодар» — иностранцам, «Спартак» и ЦСКА — россиянам. Кому доверяют клубы РПЛ

Мы собрали информацию про всех легионеров с бразильским паспортом, которые выступали за «Зенит». 10 вопросов — уверены, вы справитесь.

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.

А после прохождения теста можно почитать сравнение бразильцев в «Зените» и ЦСКА:
Марио Фернандес — в «Зените»! А где бразильцев было больше — в ЦСКА или в Петербурге?
Марио Фернандес — в «Зените»! А где бразильцев было больше — в ЦСКА или в Петербурге?
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