10 вопросов о многочисленной диаспоре в санкт-петербургском клубе. Некоторые ответы могут удивить.

В «Зенит» перешёл очередной бразилец! А как хорошо вы помните остальных?

«Зенит» ещё летом подписал контракт с Педро, но тот остался в аренде в «Коринтиансе» до наступления совершеннолетия (ему исполнится 18 в феврале). А с открытием зимнего трансферного окна петербургский клуб снова обратил внимание на Бразилию и на этот раз сразу же забрал центрального защитника «Флуминенсе» Нино.

Клуб вообще очень любит бразильцев — из нынешних игроков можно практически собрать отдельный боевой состав. Неудивительно, что в РПЛ за первые 18 туров «Зенит» стал единственным клубом, у которого количество игрового времени среди иностранцев многократно превышало время россиян на поле.

Мы собрали информацию про всех легионеров с бразильским паспортом, которые выступали за «Зенит». 10 вопросов — уверены, вы справитесь.

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