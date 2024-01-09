«МЮ» остался в борьбе за последний трофей. Но какие же моменты запорол Хойлунд!

Кубок Англии — единственный трофей, за который борется «МЮ» во второй половине нынешнего сезона. В 1/32 финала их принимала 18-я команда третьей по силе лиги Англии — «Уиган». Соперника проще придумать сложно, даже для проблемных манкунианцев. Итог получился предсказуемым.

Эрик тен Хаг не стал заигрывать с судьбой и выставил полностью основной состав. Тем более следующая игра, с «Тоттенхэмом», состоится только через шесть суток. Правда, на скамейку «Юнайтед» без слёз не взглянешь: туда присели два вратаря, резервисты и совсем уж ноунеймы. Просто и так переполненный лазарет клуба перед кубковым матчем пополнился: Антони травмировался, Эриксен, Марсьяль и Диалло приболели, а Амрабат уехал на Кубок Африки. Туда же должен был отправиться и Онана, однако он договорился, что останется в клубе до 15 января — прямо в этот же день состоится дебютная встреча его Камеруна на турнире. Бедняга Алтай Байындыр вновь остался в запасе.

Первый опасный момент организовал, внезапно, «Уиган». Годо с правого фланга прострелил на дальнюю штангу, оборона «МЮ» упустила Осгора, и тот пробил в касание. Онана отразил удар прямо перед собой, но добивания не случилось. Других возможностей забить у хозяев уже не было.

Эпизод матча «Уигана» и «Манчестер Юнайтед», сейв Онана Фото: Кадр трансляции

«Юнайтед» проснулся и включил доминацию. В первой половине встречи опасно били Гарначо, Мактоминей (дважды), Рашфорд (дважды) и Хойлунд (трижды). Результат — 0 голов и две перекладины. Типичный «МЮ» при тен Хаге: реализация — совсем не их козырь.

Особенно «хорош» был датчанин: вот из какой позиции он головой запустил мяч в каркас. А ведь подача Гарначо была идеальной.

Эпизод матча «Уигана» и «Манчестер Юнайтед», загубленный момент Хойлунда Фото: Кадр трансляции

Не повезло, бывает. Но что тогда произошло здесь? Как можно было не добить в пустые ворота с нескольких метров? Расмус не подстроился под отскок и промазал.

Эпизод матча «Уигана» и «Манчестер Юнайтед», ещё один промах Хойлунда Фото: Кадр трансляции

Нападение не может — защита поможет: в середине тайма Дало открыл счёт шикарным обводящим выстрелом впритирку со штангой из-за пределов штрафной. Для португальца этот гол стал вторым в сезоне. У Тикла не было никаких шансов на сейв.

Эпизод матча «Уигана» и «Манчестер Юнайтед», гол Дало Фото: Кадр трансляции

Сценарий первых 45 минут во вторых практически повторился. «Юнайтед» без какого-либо сопротивления «возил» «Уиган» и постоянно бил по воротам — всего набралось 33 удара. Ещё бы как-то в голы их конвертировать. Ну а представителю третьей лиги попросту не хватило желания и класса.

Ещё один мяч манкунианцы положили с пенальти на 74-й минуте: Фернандеш обманул ложным замахом Лайама Шоу и нарвался на его подкат в штрафной, а затем развёл по углам Тикла и мяч. Кстати, первую замену тен Хаг сделал только на 83-й минуте: Камбвал сменил Дало. Такая скромность красноречиво говорит о скудной обойме «Манчестера».

Матч оставил смешанные чувства. Кубковые разборки в Англии славятся бешеным зарядом аутсайдера и желанием прихлопнуть на характере куда более классных футболистов, а «Уиган» будто бы заранее смирился с поражением. Словно именно он находился в выигрышном положении.

В следующем раунде «МЮ» столкнётся с победителем пары «Ньюпорт Каунти» (четвёртый дивизион) — «Истли» (пятая лига). Наверняка даже кто-то из них окажет фавориту большее сопротивление.