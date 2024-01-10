Звезда АПЛ возвращается после 8 месяцев бана. За него у «Арсенала» требуют € 100 млн

Купит ли «Арсенал» нового форварда? Это самая обсуждаемая тема в зимнее трансферное окно в АПЛ. Микеля Артету об этом регулярно спрашивают на пресс-конференциях. На этот счёт есть показательная статистика: «Арсенал» – лидер чемпионата по касаниям в чужой штрафной – 723 (у «Тоттенхэма» – 711, у «Ливерпуля» – 664, у «Брайтона» – 609, у «Сити» – 603). То есть лондонцы без проблем заходят в опасные зоны, но с завершением испытывают проблемы. По забитым мячам лондонцы остаются лишь седьмой командой лиги.

Основной нападающий Габриэл Жезус за первый круг отличился лишь трижды. Бразилец не является бомбардиром в классическом понимании этого слова. У него вообще никогда не было даже 15 голов в чемпионате за сезон. Жезус, скорее, хорош в плане прессинга и создания пространства для партнёров. Сам признаётся, что он не из тех, кто штампует голы, хотя выходит именно на позиции центрального форварда. А ещё Габи регулярно травмируется.

Айван Тони Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Запасной вариант на эту позицию – Эдди Нкетиа. Он прошёл академию «Арсенала» и неплохо подменяет основного форварда. Символично, что за первый круг забил больше Жезуса (5), хотя провёл почти столько же минут в АПЛ. И всё же нет ощущения, что Нкетиа – готовый топ-форвард. А статус «Арсенала» за последние полтора года изменился. Теперь команда борется за чемпионство, и ей нужен нападающий, который кладёт по 20 голов за сезон.

В новостях можно было встретить инсайды и про Душана Влаховича, и про Виктора Осимхена. Оба форварда известны в чемпионате Италии именно как завершители. Они подходят стилистически, потому что будут скорее реализовывать моменты, чем улучшать их или создавать новые – это как раз то, чего не хватает «Арсеналу». Но спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли на днях заявил, что Влахович не продаётся. А что касается Осимхена, то главный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что этой зимой нападающий не покинет «Наполи».

Айван Тони Фото: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images

Теперь главным кандидатом на усиление атаки «Арсенала» называют Айвана Тони. Форварда «Брентфорда» дисквалифицировали на восемь месяцев из-за ставок. Этот бан завершается совсем скоро – 16 января 2024 года. Изначально ФА (Федерация футбола Англии) запрашивала дисквалификацию на 15 месяцев, но она была сокращена сначала до 11, а затем до восьми месяцев. Расследование показало, что футболист делал ставки на футбол, но не на матчи своей команды. В отличие от Сандро Тонали.

Тони может сыграть уже в ближайшем туре АПЛ с «Ноттингемом». Дело в том, что 21-й тур разбит на две части. Одна половина команд сыграет на этой неделе, а другая, в том числе «Брентфорд», – на следующей. Так в чемпионате Англии предоставляют футболистам отдых вместо полноценной зимней паузы. Правда, загруженность будет больше у тех, кто ещё не вылетел из Кубка Англии и Кубка лиги.

Айван Тони Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Мы точно знаем, что Тони способен забить 20 мячей за сезон. Столько голов у него было в прошлом розыгрыше АПЛ, хотя несколько последних туров форвард пропускал из-за дисквалификации (она началась в середине мая). В лиге англичанина превзошли по голам в прошлом сезоне только Эрлинг Холанд (36) и Гарри Кейн (30). Можно аккуратно предположить, что в случае перехода в «Арсенал» у Тони будет возможность забивать ещё больше из-за партнёров более высокого уровня. Правда, «Брентфорд» не торопится отпускать футболиста. По информации The Independent, клуб хочет £ 100 млн.

После отстранения нападающий регулярно ходил на матчи «Брентфорда» как зритель. Кстати, посетил в том числе игру c «Арсеналом». Вторую половину дисквалификации Тони было позволено тренироваться в клубе, а ещё играть за вторую команду «Брентфорда». На днях она принимала молодёжку «Саутгемптона» – Тони оформил хет-трик за 75 минут.

Вчера (за неделю до окончания бана) форвард провёл свою первую тренировку с основой «Брентфорда» после дисквалификации. Кроме того, нападающий дал интервью SkySports, в котором выразил благодарность клубу за поддержку в тяжёлой ситуации. А ещё добавил, что его мотивируют люди, которые в нём сомневаются: «Они говорят, что я не вернусь на прежний уровень. Надеюсь, они потом съедят свои слова».