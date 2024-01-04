Самые ожидаемые переходы зимы в Европе

Январь – время для трансферов. Европейские клубы решают проблемы, возникшие в первой части сезона, приглашая футболистов на проблемные позиции. Либо договариваются о сделках, которые состоятся летом. А какие переходы – самые ожидаемые?

Мэйсон Гринвуд: «Манчестер Юнайтед» → «Барселона»/«Атлетико»

Мэйсон Гринвуд Фото: Denis Doyle/Getty Images

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» из-за ситуации с делом об избиении девушки пропустил полтора года. В итоге суд закрыл уголовное дело, а Мэйсон вернулся в футбол. Но в «МЮ» из-за сомнительной репутации Гринвуда не оставили, а отправили в аренду в «Хетафе». В Испании англичанин показывает себя круто: пять голов и четыре ассиста в 16 матчах. Гринвуд заинтересовал сразу два испанских гранда – «Барсу» и «Атлетико», сообщают Metro и The Sun. Каталонцы готовы предложить за форварда € 46 млн.

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» → «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Трансферная сага, которая должна разрешиться к лету. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2024 года. Килиан уже сейчас может вести переговоры с другими клубами. Marca сообщает, что «Реал» предпримет последнюю попытку заключить соглашение. Футболист и клуб могут подписать контракт уже в январе. Если же Мбаппе откажется, то «Реал» уже не вернётся за форвардом «ПСЖ». Или нет?

Рафаэль Варан: «Манчестер Юнайтед» → «Аль-Иттихад»/«Аль-Наср»

Рафаэль Варан Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Чемпион мира – 2018 и четырёхкратный победитель ЛЧ в составе «Реала» так и не стал лидером «Манчестер Юнайтед». У француза ещё возникли разногласия с тренером Эриком тен Хагом. Варан не против покинуть АПЛ. «Реал» из-за травм защитников рассматривал вариант с возвращением Рафаэля, но это вряд ли состоится. А журналист Бен Джейкобс сообщает, что Вараном интересуются саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». В обеих командах выступают экс-партнёры француза по «Реалу»: Карим Бензема и Криштиану Роналду. С кем Варан сыграет снова?

Джейдон Санчо: «Манчестер Юнайтед» → «Боруссия» Д

Джейдон Санчо Фото: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» отпустит вингера Джейдона Санчо в «Боруссию» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо. В 2021-м манкунианцы выкупили футболиста именно из дортмундского клуба. «Боруссия» заплатит «МЮ» € 3 млн и будет выплачивать игроку зарплату. Сделка находится на продвинутой стадии. «Боруссия» хочет, чтобы игрок присоединился к команде в ближайшее время. Санчо перестал попадать в состав и заявку «МЮ» после того, как в конце августа 2023-го поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Конор Галлахер: «Челси» → «Тоттенхэм»

Конор Галлахер Фото: Naomi Baker/Getty Images

Воспитанник «Челси» покинет клуб? Журналист Бен Джейкобс сообщает, что основным претендентом на полузащитника является «Тоттенхэм». «Челси» готов продать Галлахера одному из своих принципиальных соперников, но при условии, что за него заплатят необходимую сумму. «Синие» оценивают 23-летнего футболиста в € 50-55 млн. При этом сам игрок вроде как хочет остаться в клубе, да и тренер отпускать его не желает. Но всё зависит от руководства.

Леонардо Бонуччи: «Унион» → «Дженоа»

Леонардо Бонуччи Фото: Lars Baron/Getty Images

Легенда «Ювентуса» отправился в Германию летом 2023 года. Берлинский «Унион» попал в Лигу чемпионов и усилился топ-защитником. Однако Бонуччи в итоге не усилил команду. «Унион» провалился в еврокубках, а в Бундеслиге команда идёт на 15-м месте. В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Журналист Николо Скира сообщает, что Бонуччи близок к возвращению в Серию А. Главный претендент – «Дженоа». Леонардо хочет получить регулярную игровую практику, чтобы попасть на Евро-2024 в составе сборной Италии.

Калвин Филлипс: «Манчестер Сити» → «Ньюкасл»

Калвин Филлипс Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Англии перебрался из «Лидса» в «Манчестер Сити» летом 2022 года за € 49 млн. Однако в составе «горожан» Филлипс так и не стал важным футболистом, редко получая игровое время. The Telegraph сообщает, что «Ньюкасл» заинтересован в аренде полузащитника. «Сороки» хотят провернуть сделку как можно быстрее, так как на Филлипса претендует ещё несколько клубов: «Ювентус», «ПСЖ», «Эвертон» и «Кристал Пэлас». «Ньюкасл» испытывает кадровый дефицит из-за огромного количества травм, так что англичанин точно получит игровое время. Хорошая сделка для всех сторон.

Артём Довбик: «Жирона» → «Барселона»/«Атлетико»

Артём Довбик Фото: Getty Images

«Барселона» и «Атлетико» поборются не только за Мэйсона Гринвуда. В поле зрения команд попал форвард команды-сенсации сезона – «Жироны». Как сообщает журналист Экрем Конур, каталонцы и мадридцы заинтересованы в Артёме Довбике. На 26-летнего украинца также претендуют неназванные клубы АПЛ. Довбик в текущем сезоне провёл за «Жирону» 18 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре ассиста. А каталонцы делят первое место в таблице Примеры с «Реалом». Правда, сыграть за новый клуб в этом сезоне Артём не сможет – он уже был заигран за две команды. Так что если о переходе и договорятся сейчас, состоится он только летом.

Серу Гирасси: «Штутгарт» → «Бавария», «МЮ»

Серу Гирасси Фото: Getty Images

«Бавария» ищет напарника в атакующую линию к Гарри Кейну. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мюнхенцы заинтересованы в форварде «Штутгарта» Серу Гирасси. «Бавария» готова забрать футболиста. Сделка может состояться как зимой, так и летом, когда станет активна опция выкупа Гирасси за € 20 млн. В текущем сезоне 27-летний Серу провёл 14 матчей в рамках Бундеслиги и забил 17 мячей и сделал один ассист! Нападающий «Штутгарта» — второй бомбардир чемпионата Германии. Больше него забил только возможный партнёр по новому клубу – Кейн (21). При этом в нападающем заинтересован и «МЮ». Там, правда, вариантов на усиление несколько – помимо Гирасси в клубе следят за Тимо Вернером и Томасом Мюлером.

Жан-Клер Тодибо: «Ницца» → «Челси»/«Тоттенхэм»/«Манчестер Юнайтед»

Жан-Клер Тодибо Фото: Eric Verhoeven/Getty Images

Защитник «Ниццы», ранее принадлежавший «Барселоне», заинтересовал топ-клубы АПЛ. Как сообщает FootMercato, французского футболиста хотят приобрести «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Синие» начали переговоры по Тодибо, они хотят подписать защитника в январе. А «Тоттенхэм» уже сделал полноценное предложение. Игрок заинтересован в проекте «шпор», но клубы далеки от договорённости. «МЮ» продолжает следить за ситуацией. Где в итоге окажется Тодибо?