Все подробности бана Тонали за ставки. Теперь разборки будут между «Ньюкаслом» и «Миланом»

Переход Сандро Тонали в «Ньюкасл» этим летом стал громким событием европейского трансферного окна. Полузащитник трижды попал в историю: его трансфер стал самой дорогой покупкой английского клуба, самой дорогой продажей «Милана», а сам он – самым дорогим итальянцем.

Тонали универсален (может сыграть «бокс-ту-бокса», «восьмёрку», да и в принципе на любой позиции в центре полузащиты), за всю карьеру пропустил только неделю из-за травм. Он агрессивен с мячом, цепок, техничен, умëн, хорош на стандартах – список его плюсов действительно длинный. А главное его качество – это неимоверная выносливость, за счёт которой он за весь матч успевает везде и всё. Но даже с учётом этого длинного списка Тонали нельзя назвать уникальным или выдающимся футболистом – он просто талантливый игрок, который своим трудом достигает большего с каждым сезоном. За 23-летнего парня заплатили € 64 млн, и эта сумма больше аванс – при всём его безусловном таланте «Ньюкасл», казалось, переплатил.

Сандро и правда тяжело вкатывался в АПЛ, но его важность для команды в итоге оказалась неоспорима. Он идеально подходит требованиям Эдди Хау, которому нужны выносливые и техничные игроки, способные как держать темп, так и наращивать его, а также добавляет разнообразия его команде за счёт своих многочисленных качеств. Тонали точно знает, когда вбегать в свободное пространство, умеет находить это пространство, а ещё – в нужный момент уходить в тень, при этом помогая другим.

«Это лето было тяжёлым – у меня было трудное начало, – сказал Тонали в сентябре. – Поначалу мне было нелегко найти своё место в «Ньюкасле», я чувствовал себя потерянным, но люди меня поддержали и помогают до сих пор. С первого матча я почувствовал себя спокойно. Я был счастливее благодаря помощи мистера Хау и всего персонала – они очень мне помогали».

Ему нужно было ещё чуть больше времени в «Ньюкасле», чтобы полноценно перестроиться на игру в другой лиге и адаптироваться к требованиям Хау. Но этого времени у него не будет – Тонали дисквалифицировали из-за ставок.

Сандро Тонали Фото: Stu Forster/Getty Images

Сандро признал вину, и это позволило скостить ему срок. Его агент заявил, что у Тонали лудомания

Первым в ставочном скандале всплыл Николо Фаджоли – СМИ сообщили, что в его отношении началось расследование. Спустя два дня офицеры туринской полиции появились на тренировочной базе сборной Италии в пригороде Флоренции. После тренировки они хотели допросить Тонали и Дзаньоло в рамках расследования о ставках на нелегальных платформах.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что на игроков указал тот самый скандальный папарацци Фабрицио Корона, который раскрыл причастность к ставкам Фаджоли. La Gazzetta dello Sport писала, что полицейские около часа общались с Тонали и Дзаньоло, после чего у них были изъяты телефоны, планшеты и компьютеры. Оба футболиста вышли с допроса подавленными: им не хотелось есть, и они перекинулись всего парой слов с Лучано Спаллетти.

Потом был ещё один допрос, который продлился уже три часа. На нём, по информации La Gazzetta dello Sport, Тонали решил дать признательные показания по примеру Фаджоли, которому за честность дали всего семь месяцев бана вместо нескольких лет. Сандро признался, что действительно делал ставки на нелегальных платформах, однако куда более громким признанием стало то, что он ставил на матчи «Милана», хотя раньше утверждал, что просто играл в «нелегальные игры». Тонали уточнил, что делал ставки на победу команды или «другие исходы», но только на те игры, в которых не участвовал сам. При этом полузащитника, по информации газеты, не подозревали в договорных матчах, потому что он ставил только на победу, а ещё у него нет задолженностей перед букмекерскими конторами и кредиторами, как у Фаджоли.

Сандро Тонали в сборной Италии Фото: Claudio Villa/Getty Images

Официально делать ставки спортсменам в Италии не запрещено, однако есть два важных момента: это должен быть другой вид спорта и легальная платформа.

La Gazetta dello Sport писала, что Тонали принёс прокурору справку о зависимости от азартных игр, факт его лудомании публично подтвердил агент, а также психотерапевт, занимающийся лечением.

«У зависимого от азартных игр поведение носит ритуальный характер, – говорил психотерапевт Габриэль Сани La Gazetta dello Sport. – Он следует «удаче». Именно поэтому Сандро делал ставки на победу «Милана» – это было частью его ритуала».

Тонали очень переживал из-за произошедшего, поэтому Спалетти принял решение, что Сандро покинет тренировочный сбор. В «Ньюкасле» сначала молчали, но потом сделали заявление, что и он, и его семья получат всю необходимую поддержку.

Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла» «Самая важная часть всего этого инцидента — Сандро и его благополучие. Людям очень легко забыть, насколько он молод, какие изменения произошли в его жизни, когда он переехал из Италии в Англию. С этим достаточно сложно справиться, и теперь он попал в такую ​​ситуацию. Мы как футбольный клуб обнимаем его, защищаем и пытаемся дать ему любовь и поддержку, необходимые для поиска решения проблем, с которыми он столкнулся».

Благодаря тому что Тонали пошёл на сделку со следствием, срок его дисквалификации значительно уменьшили. Но полузащитник получил на три месяца больше, чем Фаджоли, потому что ставил на матчи своей команды. О том, что Сандро всё же забанят, первым сообщил Sky Sports – ожидалось, что решение примут до матча «Ньюкасла» в Лиге чемпионов с «Боруссией», однако этого не произошло, и Тонали смог выйти на поле. По информации Daily Mail, УЕФА был не особо этому рад, но ничего сделать не смог, потому что к тому моменту ни о чём не было объявлено официально. В своём последнем (на данный момент) матче за «Ньюкасл» Тонали вышел на замену во втором тайме при счёте 0:1.

«Ньюкасл» оказался в непростой ситуации. Клуб пригрозил «Милану» иском

Несмотря на то что решение о дисквалификации выносят в Италии, бан распространится на все матчи – и под эгидой УЕФА, и под эгидой ФИФА, и в АПЛ. Получается, что Тонали пропустит остаток этого сезона, а ещё, вероятно, и старт следующего. Он также пролетает мимо Евро-2024, который должен был стать для него первым большим турниром.

Ситуация для молодого игрока, который вот сейчас как раз должен подбираться к своему пику, выглядит крайне печально, но «Ньюкасл» в этой истории тоже изрядно пострадал. Опустим репутационные моменты – всё же Тонали никого не изнасиловал и уж тем более не убил. Клуб в основном теряет в футбольном плане (Хау встроил Тонали в свою игру, и это работало) и в финансовом.

«Ньюкасл» заплатил за Сандро € 64 млн, дав ему пятилетний контракт с зарплатой в размере € 7,2 млн в год. С учётом амортизации (разбивки платежа за трансфер на срок контракта) ежегодно итальянец обходится клубу в € 20 млн (€ 12,8 млн + € 7,2 млн), и никакой бан не освободит «Ньюкасл» от этих выплат. А вот с зарплатой сложнее: даже если игрок ни разу не выходит на поле за весь сезон, сидя в запасе или находясь лазарете, клуб обязан выплачивать ему положенные по контракту средства.

Какие тут варианты у клуба?

Расторгнуть контракт. Но здесь есть проблема – придётся выплатить всю трансферную стоимость разом (сейчас она разбита по платежам). Можно, конечно, попробовать стрясти с Тонали компенсацию, однако после всей публичной поддержки со стороны «Ньюкасла» вариант, что клуб так поступит, наименее вероятен. Оштрафовать Тонали. За грубые нарушения контракта игроков могут оштрафовать в размере четырёхнедельной или шестинедельной заработной платы. Сильно ли поможет это финансам «Ньюкасла»? Вряд ли. Смириться и ждать. И всё выплачивать. Ведь рано или поздно Тонали всё равно вернётся. Правда, итальянские медиа один за другим сообщают, что зарплату Сандро никто всё же платить не будет. Судиться с «Миланом». Corriere dello Sport сообщает, что «Ньюкасл» собирается подать в суд на итальянский клуб, потому что тот мог быть в курсе нарушений Тонали, но ничего не сказал. Доказать это, правда, будет очень-очень сложно. Искать Тонали замену. Впереди зимнее трансферное окно – отличная возможность взять кого-нибудь в аренду. Но и тут есть несколько проблем: во-первых, «Ньюкасл» стиснут финансовым фэйр-плей; во-вторых, у Хау свои особые требования, под которые найти игрока (а особенно – на короткий срок) не так уж и просто; в-третьих, зимой работать на трансферном рынке всегда сложнее, потому что это разгар сезона. Тонали ввиду его универсальности и длинного списка качеств заменить не так уж и просто, но возможно.

Эдди Хау и Сандро Тонали Фото: Stu Forster/Getty Images

Сервис FBREF выдал несколько футболистов, схожих с Тонали по характеристикам, и среди них есть совсем недостижимые для «Ньюкасла» варианты вроде Джуда Беллингема или Энцо Фернандеса. Но если покопаться в расширенной статистике, можно найти и более-менее подходящих футболистов, и доступных.

Ману Коне из «Боруссии» Мëнхенгладбах. Коне хорош на позиции «бокс-ту-бокс», также играет опорного полузащитника. Техничен, вносит вклад в обороне, хорош на пространстве.

из «Боруссии» Мëнхенгладбах. Коне хорош на позиции «бокс-ту-бокс», также играет опорного полузащитника. Техничен, вносит вклад в обороне, хорош на пространстве. Арне Энгельс из «Аугсбурга». 20-летний талантливый парень, который тоже отличается универсальностью – может быть и в полузащите, и на фланге. По многим статистическим параметрам схож с Тонали.

из «Аугсбурга». 20-летний талантливый парень, который тоже отличается универсальностью – может быть и в полузащите, и на фланге. По многим статистическим параметрам схож с Тонали. Калвин Филлипс из «Манчестер Сити». Может быть неплохим вариантом на полгода – всё равно не играет у Гвардиолы и хочет уйти.

из «Манчестер Сити». Может быть неплохим вариантом на полгода – всё равно не играет у Гвардиолы и хочет уйти. Шейк Дукуре из «Кристал Пэлас». «Ливерпуль» хотел взять его на позицию «шестёрки», но трансфер сорвался. Дукуре быстро доставляет мяч вперёд, хорош на старте, агрессивно прессингует.

Вариантов у «Ньюкасла», на самом деле, не так много, но можно воспользоваться положением и посмотреть в сторону Саудовской Аравии – учитывая количество звёзд, на полгода кого-то уж точно получится найти.