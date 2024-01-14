В первом матче Кубка Африки сыграл форвард из РПЛ. Но героем стал партнёр Роналду

Кубок африканских наций стартовал, как и положено, матчем с участием хозяев. Сборная Кот-д’Ивуара, занимающая 49-е место в рейтинге ФИФА, принимала сборную Гвинеи-Бисау, которая находится в рейтинге лишь на 103-м месте. Сенсации не случилось.

В составе сборной Кот-д’Ивуара можно было обнаружить много известных фигур – Бога, Кессье, Фофана и других. Но и в основе Гвинеи-Бисау появилось знакомое российским болельщикам лицо – экс-полузащитник «Химок» Бикел, который уехал в прошлом году из РПЛ в турецкий «Газиантеп». А на скамейке запасных гостей находился нападающий «Пари НН» Зе Турбо.

На поле сразу обнаружился и тот, кто волновался больше остальных. Ответственностью придавило правого защитника Гвинеи-Бисау Энкаду, выступающего в Египте за клуб «Фарко». Сначала он выбил мяч на угловой с чудовищной силой, словно выносил его из штрафной к центру поля, хотя никто не висел на ноге Энкады. Потом полез в обыгрыш на своей половине и потерял мяч. Неудивительно, что быстрый гол Кот-д’Ивуара в свои ворота организовал именно этот защитник. Энкада отдал пас чужому, и бывшая звезда «Ланса», а ныне одноклубник Криштиану Роналду в «Аль-Насре» Фофана открыл счёт. У Секо стремился отобрать мяч из-за спины Бикел, но полузащитник идеально исполнил эпизод.

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После этого «оранжевые слоны» спокойно контролировали мяч, не включая максимальных скоростей. Темп был невысоким, игра – достаточно простой. Несмотря на это, африканские болельщики в красивых нарядах с дудками и прочим фанатским добром пели и танцевали на трибунах, как будто жили в каком-то своём мире, на который никак не влияет результат футбольного матча. В первом тайме Фофана мог ещё раз осчастливить своих горячих поклонников – его дублю помешала состояться перекладина.

Гвинея-Бисау мало что создала до перерыва. Самый дорогой игрок этой сборной форвард «Лиона» Мама Бальде, которого прошлым летом хотел купить «Спартак», однажды принял очень нестандартное решение в штрафной после кросса – попытался забить ударом через себя. Получилось всё действительно очень красиво, за исключением одной важной детали: конкурент Зе Турбо не попал по мячу.

Хозяева, помимо всего прочего, могли рассчитывать на судейскую благосклонность. В паре эпизодов арбитр Амин Омар из Египта пожалел в спорных эпизодах ивуарийцев: не удалил за удар рукой по лицу Сангаре, не поставил пенальти. А по истечении часа матча команда хозяев забила второй гол. В этой атаке всё тот же Энкада не заблокировал кросс Бамба, а в штрафной форвард «Црвены Звезды» Крассо дважды красиво подбросил отскочивший от соперника мяч и точно пробил в падении. Очень эффектно сыграл!

Только при счёте 2:0 сборная Гвинеи-Бисау создала первый настоящий голевой момент. Ивуарийцы потеряли концентрацию на несколько минут, а опорник Сангаре заснул. Его-то и обокрал Мама Бальде возле штрафной хозяев. Форвард «Лиона» сделал передачу на вышедшего на замену нападающего датского «Мидтьюлланна» Джу, но тот из убойной позиции попал во вратаря Фофана. Может быть, если бы тренер гвинейцев Басиру Канде порадовал Сергея Юрана и выпустил Зе Турбо, а не Джу, то игрок «Пари НН» лучше воспользовался бы шансом, нежели его 19-летний коллега.

Зе Турбо всё же появился на поле и сыграл 15 минут. Но первый гол РПЛ на Кубке африканских наций в этот день не состоялся. Хотя Кот-д’Ивуар доигрывал вполноги, скорости совсем упали. Хозяева явно не ставили перед собой цель поразить болельщиков в стартовой игре. В итоге по статистике ударов преимущество «слонов» оказалось минимальным – 10:9 (в створ – 4:3). В следующем туре ивуарийцы встретятся с Нигерией. Гвинея-Бисау, в свою очередь, сразится с Гвинеей Экваториальной. Фаворитов этой группы легко назовёт любой болельщик.