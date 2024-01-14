Подписали Роналдо и возьмут экс-капитана «Спартака»? «Ростов» активен на зимнем рынке

«Ростов» переживает не лучший сезон. Команда Валерия Карпина ушла на зимнюю паузу на 10-м месте, хотя перед рестартом прошлого чемпионата претендовала даже на золото. Летом 2023 года южане усилились несколькими футболистами, но улучшения в плане результатов не вышло. В текущее трансферное окно «Ростов» снова активен. Кого уже забрали южане, а кто покинул команду?

«Ростов» купил Роналдо и разрешил Глушакову тренировки с клубом

Вероятно, руководство решило напугать соперников громкими именами. Первый зимний трансфер – нападающий Роналдо. Звучит мощно! 23-летнего бразильца приобрели у болгарского «Левски» за € 2 млн (согласно Transfermarkt). Контракт заключён до конца июня 2028 года (также данные Transfermarkt, «Ростов» не сообщал информацию). Роналдо – правый вингер, однако может сыграть и слева, и в центре нападения. Футболист является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано», за который дебютировал в 2020-м. Именно этот год стал для клуба одним из труднейших в истории.

В ходе бразильской Серии D игроки основы несколько раз отказывались выходить на матчи в связи с многомесячными задержками по выплатам заработной платы. «Сан-Каэтано» получал технические поражения и выставлял молодёжный состав, который терпел сокрушительные поражения. Издание Folha de São Paulo в ноябре-2020 сообщало, что последний раз зарплату сотрудники клуба получали в марте. На базе клуба возникли перебои с водоснабжением, а команда испытывала трудности с игровой экипировкой. В итоге «Сан-Каэтано» финишировал на последнем месте в своей группе, набрав в 14 матчах лишь шесть очков. В сводной таблице чемпионата команда оказалась на 60-м месте из 64! «Сан-Каэтано» в начале XXI века дважды выигрывал чемпионат Бразилии и выходил в финал Кубка Либертадорес, а теперь обитает в низших дивизионах.

РОНАЛДО Фото: fc-rostov.ru

Роналдо не остался в клубе и в 2021 году перебрался в «Баию», выступавшую в Серии А. Однако в том сезоне команда вылетела в дивизион ниже. Хотя «Баия» выиграла Кубок Нордесте (турнир, в котором участвуют клубы Северо-восточного региона Бразилии). А вингер в 2022-м уехал в болгарский «Левски». За клуб Роналдо провёл 66 матчей, забил 12 голов и отдал восемь ассистов. А теперь отправляется помогать «Ростову» Карпина.

Ещё одно вероятное усиление ростовчан – Денис Глушаков. Последние полгода 36-летний футболист провёл в костромском «Спартаке», за который сыграл семь встреч. Денис остаётся действующим игроком красно-белых, но при этом тренируется вместе с «Ростовом». «Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков – действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершённом переходе не идёт. Мы не против, если Глушаков пройдёт сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договорённостей у нас нет», – заявила заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» из Костромы Елена Трошкина. При этом в СМИ появлялась информация, что Глушаков покинул «Спартак» и не отправился с командой на зимние сборы в Турции.

Денис Глушаков и Валерий Карпин Фото: fc-rostov.ru/«Чемпионат»

Сам Денис сообщил, что договорился с Карпиным о тренировках в составе «Ростова»: «Договорились с Валерием Георгиевичем вместе потренироваться. Подпишу ли я контракт? Давайте не торопить события, посмотрим, увидим». Спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин отметил, что Глушаков сам попросил поработать с клубом: «Со мной Глушаков не разговаривал. Ситуация с Денисом не имеет никакого отношения со спортивным отделом. У него хорошие отношения с Валерием Георгиевичем, он попросил потренироваться, набрать форму. Селекционный отдел его не рассматривал, мы к этому отношения не имеем. Это просьба заслуженного футболиста к тренеру, с которым у него хорошие отношения». Посмотрим, чем закончится история.

Но у «Ростова» произошёл и срыв трансфера. Инсайдер Иван Карпов сообщал, что клуб заключит контракт на 4,5 года с уругвайским полузащитником «Пеньяроля» Родриго Саравией. Отмечалось, что южане заплатят за трансфер футболиста $ 2 млн. А «Пеньяроль» получит ещё и 20% от суммы последующей продажи. Однако в пятницу, 12 января, Карпов сообщил, что Саравия отказался от перехода в «Ростов» из-за политической обстановки. Родриго был заинтересован в трансфере, но близость Ростова-на-Дону к границе с Украиной стала причиной отказа.

Отметим, что в «Ростов» из аренды в финской «Хонке» вернулся голкипер Максим Рудаков. Вместе с клубом он отправился на тренировочный сбор в Абу-Даби. Первый контрольный матч «Ростова» состоится в четверг, 18 января. Команда Карпина встретятся с самаркандским «Динамо». Ниже – полный список игроков «Ростова» на сборе.

«РОСТОВ» Фото: fc-rostov.ru

Кто покинул «Ростов»?

Сразу после окончания первой части сезона «Ростов» объявил об уходе Алексея Ионова. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. «Я полон сил, здоров. Готов играть, продолжить карьеру. Почему так произошло с «Ростовом»? Расстались мы в хороших отношениях. Так получилось», – сообщал сам футболист в интервью «РБ Спорт». В конце декабря Ионов также отметил, что точно знает, в каком клубе продолжит карьеру.

АЛЕКСЕЙ ИОНОВ Фото: РИА Новости

Ещё один футболист, отправленный из «Ростова» – защитник Данила Прохин. Он на правах аренды перебрался в «Оренбург». «Наш защитник до конца сезона будет выступать за оренбургский клуб на правах аренды с правом выкупа. Желаем удачи Даниле и продуктивной работы!» – сообщила пресс-служба дончан.