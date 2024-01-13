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«Монако» — «Реймс» — 1:3, обзор матча чемпионата Франции, гол Бен-Йеддера, пас Головина, 13 января 2024 года

Головин снова отметился во Франции! Но «Монако», кажется, выпал из «золотой» гонки с «ПСЖ»
Никита Паглазов
Головин снова отметился во Франции!
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«Монако» потерял большую группу игроков из-за Кубков Африки и Азии. Однако клубу необходимо бороться за место в Лиге чемпионов по итогам сезона. Лига 1 продолжается: команде Ади Хюттера предстоял домашний матч с «Реймсом». Один из лидеров «Монако» — Александр Головин — конечно, появился в старте.

Франция - Лига 1 . 18-й тур
13 января 2024, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Реймс
Реймс
0:1 Теума – 35'     1:1 Бен-Йеддер – 49'     1:2 Хадра – 55'     1:3 Матусива – 90+5'    

Встреча началась не на самых высоких скоростях. «Монако» выглядел предпочтительнее в плане моментов. Однако весомого преимущества над «Реймсом» не добился. Хотя, например, у Головина был неплохой момент открыть счёт. На 19-й минуте он нанёс удар из-за пределов штрафной. Но мяч прошёл немного выше перекладины. Жаль, мог получиться хороший гол! «Монако» создал ещё несколько моментов, но всё же пропустил первым. На 35-й минуте полузащитник «Реймса» Тедди Теума получил мяч рядом со штрафной «Монако» и зарядил в верхний угол ворот Филиппа Кёна. Вышел красивый гол! Монегаски неожиданно оказались в роли догоняющих.

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Первый тайм завершился без изменений в счёте. Хотя Головин почти стал автором ассиста: он навесил в штрафную «Реймса», где Марипан тянулся к мячу. Если бы защитник «Монако» пробил головой, то мог сравнять счёт. А в итоге получились не лучшие 45 минут в сезоне для хозяев.

Александр Головин в матче «Монако» — «Реймс»

Александр Головин в матче «Монако» — «Реймс»

Фото: Zuma/TASS

А вот второй тайм «Монако» начал ударно. Уже на 49-й минуте команда Хюттера сравняла счёт. Головин получил мяч и совершил полуудар-полунавес. Мяч в итоге от головы Бен-Йеддера залетел в ворота «Реймса». Россиянин заработал на свой счёт ассист – третий в сезоне Лиги 1. Сложилось ощущение, что сейчас «Монако» без проблем дожмёт соперника и бросится в погоню за «ПСЖ».

Но у «Реймса» были другие планы. Уже через шесть минут гости снова вышли вперёд! На этот раз форвард «Реймса» Реда Хадра закосплеил Лионеля Месси, обыграл на дриблинге несколько футболистов «Монако» и отправил мяч в ворота Кёна. Ожидали монегаски, что всё так сложится? Вряд ли.

«Монако» же не был очень активен во втором тайме. Команда Головина не напоминала претендента на золото или на место в Лиге чемпионов. В концовке хозяева пропустили ещё и третий мяч. «Реймс» разыграл мини-комбинацию, Азор Матусива оказался на ударной позиции и отправил мяч в верхний угол ворот «Монако». 1:3 – мощная пощёчина для команды Хюттера. Да и Головин провёл не самый крутой матч в сезоне, даже с учётом ассиста.

«Монако» упустил шанс приблизиться к «ПСЖ» и обогнать «Ниццу» в таблице. А в случае победы «Бреста» рискует потерять и третье место. Борьба за золото для монегасков теперь выглядит фантастикой. А «Реймс» благодаря победе взлетел на пятое место. Команда молодого тренера Уильяма Стилла удивляет.

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