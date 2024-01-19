Самые дорогие зимние трансферы из РПЛ в Европу. Однажды «Зенит» получил гигантские деньги

Первым трансфером в зимнее окно из РПЛ в Европу стал переход атакующего полузащитника Эдгара Севикяна из «Пари НН» в «Ференцварош» за € 1,1 млн. Продавать игроков в январе-феврале, как и покупать, труднее, чем летом. Как правило, клубы тратятся неохотно, оставляя основные сделки на межсезонье. Тем не менее бывают и исключения. Вот топ зимних трансферов из чемпионата России в европейские лиги за € 10 млн и дороже (по данным Transfermarkt).

Мартин Шкртел, из «Зенита» в «Ливерпуль» за € 10 млн

Мартин Шкртел (справа) Фото: РИА Новости

Один из самых успешных трансферов «на выход» в истории «Зенита» состоялся как раз зимой. В январе 2008-го петербургский клуб продал за € 10 млн словацкого центрального защитника, которого тремя с половиной годами ранее купил всего за € 300 тыс. Интересно, что это произошло сразу после первого чемпионского сезона «Зенита» и за полгода до того, как команда взяла трофеи в Европе – Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Шкртел сумел прямо по ходу чемпионата закрепиться в основе «Ливерпуля», которому честно служил восемь лет, и стал любимцем «Энфилда». Тот случай, когда трансфер оказался выгодным для всех.

Ласина Траоре, из «Анжи» в «Монако» за € 10 млн

Ласина Траоре Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Когда Сулейман Керимов накормил «Анжи» деньгами, одним из дорогостоящих новичков махачкалинского клуба стал двухметровый форвард из Кот-д’Ивуара. Траоре купили летом 2012-го за € 18 млн, но уже через полтора года, когда Керимов решил свернуть проект, Ласина продали в «Монако». Правда, почти в два раза дешевле – за € 10 млн. Ивуариец прижился в «Анжи», а вот в составе монегасков не имел твёрдого места в основе. В том числе по причине травм. Траоре четыре раза отдавали в аренду (так он попал на полгода в ЦСКА), а отпустили свободным агентом.

Неманья Видич, из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за € 10,5 млн

Неманья Видич Фото: РИА Новости

Для серба трамплином в АПЛ оказался «Спартак». Красно-белые приобретали Видича в июле 2004-го за € 4,5 млн (тогда он стал самым дорогим защитником в истории чемпионата России), а в январе 2006-го заработали на его продаже в два с лишним раза больше, чем потратили на покупку – € 10,5 млн. В «Спартаке» Неманья был хорош, а в «Манчестер Юнайтед» стал ещё лучше. Центрбек сразу занял место в стартовом составе и не отдавал его никому: выиграл пять чемпионских титулов и Лигу чемпионов в 2008 году в Москве.

Бранислав Иванович, из «Локомотива» в «Челси» за € 12 млн

Бранислав Иванович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Иванович также попал в чемпионат Англии через российскую лигу. Он переезжал в Москву зимой – зимой же и уехал. В феврале 2006-го «Локомотив» выкупил защитника-универсала у ОФК всего за € 1 млн, а в январе 2008-го продал в «Челси» уже за € 12 млн. Очень удачная трансферная история! Но в топ-команде серб не стал основным столь же быстро, как в «Локо». Примерно полгода Бранислав адаптировался к требованиям клуба АПЛ, работал над формой. Едва не ушёл в межсезонье в Италию, зато потом превратился в важнейшего игрока «Челси» на долгие годы и тоже выиграл Лигу чемпионов.

Сейду Думбия, из ЦСКА в «Рому» за € 14,4 млн

Сейду Думбия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ивуариец полностью оправдал свой недешёвый трансфер в ЦСКА из «Янг Бойз» за € 11 млн. Забивал в России как машина, дважды стал лучшим бомбардиром РПЛ, а перед отъездом в Италию положил три мяча в двух матчах «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. В январе 2015-го армейцы продали Думбия в «Рому» за € 14,4 млн (это был самый дорогой переход в Италии в то зимнее окно), а уже через полгода… вернули обратно на правах аренды! В Риме у Сейду не пошло. После четырёх месяцев в ЦСКА его ждали ещё несколько аренд – в «Ньюкасл», «Базель» и «Спортинг», который позже выкупил форварда.

Кристофер Самба, из «Анжи» в «КПР» за € 15 млн

Кристофер Самба Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Ещё одна трансферная история, связанная с футболистом из «Анжи» Керимова. Причём очень странная. В 2012 году Самба переехал в Россию из Англии: его купили у «Блэкберна» за € 14 млн. В январе 2013-го центральный защитник вернулся в АПЛ – был продан «КПР» за € 15 млн. Но на этом отношения конголезца с «Анжи» не завершились. В июле 2013-го состоялось возвращение Кристофера в махачкалинский клуб – уже за € 11,6 млн. А ещё менее чем через два месяца, когда Керимов передумал строить команду уровня Лиги чемпионов, Самба отправили в московское «Динамо» за € 10 млн. Четыре трансфера за полтора года – настоящее безумие! Но агентам, конечно, понравилось.

Андрей Аршавин, из «Зенита» в «Арсенал» за € 16,5 млн

Андрей Аршавин Фото: Игорь Юферев, «Чемпионат»

Аршавин хотел уехать из «Зенита» в топ-лигу ещё летом 2008-го после победы в Кубке УЕФА и блестящего выступления на чемпионате Европы, но тогда клуб его не отпустил. Атакующим полузащитником интересовалась «Барселона» – петербуржцы предложили обменять на Лео Месси. Трансфер в «Арсенал» в январе 2009-го тоже до последнего оставался под вопросом и случился ровно в тот момент, когда зимнее окно закрывалось. Лондонцы договорились с «Зенитом» о сделке за € 16,5 млн. Начинал Аршавин в Англии за здравие (один покер «Ливерпулю» на «Энфилде» чего стоил!), а закончил – так себе.

Байе Умар Ниасс, из «Локомотива» в «Эвертон» за € 17,9 млн

Байе Умар Ниасс Фото: РИА Новости

«Локомотив» сделал хороший бизнес на сенегальском нападающем. Летом 2014-го Ниасса купили у турецкого «Акхисар Беледиеспор» всего за € 5,5 млн, а зимой 2016-го на российский рынок по традиции пришли англичане – за Байе Умаром. «Эвертон» так хотел купить этого игрока, что согласился заплатить за него € 17,9 млн. Ниасс считал себя круче остальных форвардов РПЛ и доказывал это голами: за «Локо» забивал в среднем один мяч за два матча. А вот в Англии стал просто одним из многих: в основе «Эвертона» не закрепился, результативность имел слабую и катался по арендам.

Леандро Паредес, из «Зенита» в «ПСЖ» за € 40 млн

Леандро Паредес Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Самый дорогой зимний трансфер «на выход» принадлежит «Зениту». Будущий чемпион мира Паредес был продан «ПСЖ» за € 40 млн в январе 2019-го всего через полтора года после того, как пришёл из «Ромы» за € 23 млн. Ещё и бонусы в размере € 7 млн прописали. Учитывая, что Леандро доходил с парижанами до финала Лиги чемпионов и трижды выигрывал чемпионат Франции, часть этих бонусов, если не все, петербургскому клубу наверняка досталась. В РПЛ Паредес играл без куража после отъезда Роберто Манчини из «Зенита», но позже аргентинец доказал, что стоил таких денег.