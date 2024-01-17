Бывший тренер «Спартака» успешно работает в Африке. Но Виторию всё равно критикуют

Сборная Египта стартовала на Кубке Африки, который проходит в Кот-д’Ивуаре. Команду сейчас тренирует Руй Витория, который до этого трудился в «Спартаке». Рассказываем, как дела у португальца в Африке.

Витория покинул пост главного тренера «Спартака» в конце 2021 года. Руководство московского клуба расторгло контракт с португальцем. При Витории красно-белые чаще проигрывали, нежели побеждали (девять побед при 11 поражениях). Они без вариантов вылетели из Лиги чемпионов на стадии квалификации, но зато заняли первое место в группе Лиги Европы, где находились «Наполи» и «Лестер». В РПЛ всё было довольно плохо — девятое место после 18 туров.

Руй Витория во время работы в России Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Витория полгода сидел без работы, после чего возглавил сборную Египта. До лета 2022-го португалец никогда не тренировал национальную команду и никогда не трудился в Африке. До этого он работал с португальскими клубами, «Аль-Насром» и «Спартаком». Витория подписал контракт до лета 2026 года, то есть до конца чемпионата мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Сборная Египта провела 15 матчей под руководством Витории и выдала отличную статистику. Она одержала 12 побед при всего одном поражении, забила 35 мячей, а пропустила всего восемь. Правда, больше половины из этих матчей (восемь) были товарищескими. Витория спокойно вывел команду на Кубок Африки — четыре победы в четырёх матчах отбора, всего один пропущенный мяч. Плюс Египет классно стартовал в квалификации ЧМ-2026 (две победы с общей разностью мячей 8:0). Таким образом, в семи официальных матчах у Витории нет ни одного поражения.

Осенью 2023 года появилась информация, что Витория получил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Кстати, у португальца уже есть успешный опыт работы в этой стране — в сезоне-2018/2019 он привёл «Аль-Наср» к победе в чемпионате. Впрочем, сам Витория дал понять, что пока не собирается покидать сборную Египта.

«Я возглавил египетскую команду, поскольку хотел принять вызов, — говорил Витория. — Это правда, что у меня было несколько других предложений, но пока я доволен тем, что есть. Если ситуация изменится, я буду первым, кто скажет, что хочу уехать. Мне нравится на посту главного тренера сборной Египта, у меня хорошие отношения с футболистами. Конечно, существуют финансовые соблазны, но пока меня всё устраивает».

В африканской прессе пишут, что Витория сделал сборную Египта очень эффективной в последней трети поля. Но самое главное, что тренеру удалось добиться баланса между атакой и обороной. Эта фишка была отличительной чертой команды в конце нулевых годов, когда она трижды подряд побеждала на Кубке африканский наций.

«Моё видение игры заключается в атаке, но важно соблюдать баланс. Мы стремимся играть в хороший футбол, но нельзя забывать об обороне. Мои футболисты знают, что нужно сохранять баланс даже при атаке», — утверждает Витория.

В ноябре 2023 года в сборной Египта разразился скандал. Команда успешно провела два матча отбора ЧМ-2026, однако Витория оставил трёх игроков в запасе в первом матче, а во втором не включил ни одного из них в заявку. Под санкции тренера попали Тарек Хамед, Эмам Ашур и Хуссейн Эль-Шахат.

«Я видел неадекватную реакцию игроков, которых уважаю и с которыми у меня хорошие отношения, — объяснял Витория. — Когда кто-то так или иначе не проявляет уважения, необходимо принимать меры. Есть принципы, от которых нельзя отступать. Впрочем, у всех игроков есть шансы попасть в заявку на Кубок Африки».

Сборная Египта (в красной форме) в одном из матчей при Витории Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

К слову, из этой троицы в итоговую заявку на турнир попал только Ашур. Кстати, он отыграл 12 минут в первом матче на турнире с Мозамбиком (2:2). Не всем понравился состав, который Витория взял с собой на Кубок Африки. К примеру, бывший футболист сборной Египта Ахмед Мидо, поигравший в своё время за «Тоттенхэм», «Рому» и «Аякс», раскритиковал главного тренера.

«Я буду болеть за сборную, но по составу есть много вопросов. Зачем в список включили вратаря Собхи, который не играл за клуб более двух месяцев? При этом Витория не включил в список защитника Ибрахима. На мой взгляд, это футбольное преступление. Есть вещи, которые я просто не понимаю».

Позднее Витория всё-таки включил Ибрахима в состав после травмы одного из игроков. Бывший тренер вратарей сборной Египта Заки Абдельфаттах тоже не в восторге от работы Витории. «Я уже говорил, что Витория — хороший тренер, но у него нет международного опыта, — утверждает Абдельфаттах. — Он решил попробовать что-то новое за наш счёт. У него явно нет того же видения ситуации, что у нашей федерации. Неправильно связывать себя длительным контрактом с человеком, у которого не было опыта работы с национальными командами».

Что касается капитана сборной Египта Мохамеда Салаха, то Витория очень высоко ценит мастерство звёздного футболиста.

«Салах — футболист, поведение которого мне нравится и на поле, и вне его, — говорит Витория. — По моему мнению, он олицетворяет то, каким должен быть профессиональный футболист. Это очень скромный парень, который излучает позитивную энергию. Он много работает над собой, а также уделяет внимание товарищам по команде. Плюс способен делать разницу на поле».

Мохамед Салах провёл один из матчей в центре поля Фото: Visionhaus/Getty Images

Правда, перед Кубком Африки Египет провёл товарняк с Танзанией (2:0), и в этом матче Салах неожиданно для всех вышел в центре полузащиты. «Сегодня стало ясно, что Мохамед способен играть на этой позиции. Ему необязательно всё время выходить на фланге», — объяснил своё решение португальский тренер.

Перед Кубком Африки Витория подчеркнул, что цель сборной Египта — победа на турнире. Правда, матч 1-го тура группового этапа с Мозамбиком сложился не так, как хотелось фавориту. Да, египтяне очень быстро открыли счёт, а потом у них появились проблемы. Они пропустили дважды во второй половине и отыгрались только в добавленное время благодаря голу Салаха с пенальти. Кстати, на этот раз капитан играл на месте правого вингера.

Руй Витория рассчитывает на золотую медаль Кубка Африки Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

После игры Витория посетовал на то, что команда потеряла концентрацию на три минуты, и это чуть не привело к поражению. С другой стороны, тренер отметил, что для его команды ещё ничего не потеряно. Впереди матчи с Ганой и Кабо-Верде. На днях появилась информация, что Витория занимает второе место в списке самых высокооплачиваемых тренеров Кубка Африки. И если он провалится на турнире, то не исключено, что не доработает свой контракт до конца.