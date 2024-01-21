«Зенит» устроил голевое шоу в первом матче года! Забил даже молодой новичок команды

17-летний Педро забил в дебютном матче, а всего чемпион России отгрузил в ворота «Динамо» из Самарканда пять мячей.

«Зенит» провёл первый контрольный матч на зимних сборах. Команда Сергея Семака встретилась с «Динамо» из Самарканда и добилась уверенной победы.

Сейчас «Зенит» работает на сборе в ОАЭ, а конкретно в Абу-Даби. Матч с «Динамо» состоялся на стадионе, который расположен в 20 минутах езды от отеля, где находятся сине-бело-голубые. В первой игре в 2024 году не приняли участие Нино, Ильзат Ахметов и Вячеслав Караваев. Первый совсем недавно вернулся из отпуска и только-только приступил к серьёзным нагрузкам, второй готовится к следующему матчу, а у третьего был длительный восстановительный период.

«Зенит» играл по расстановке с четырьмя защитниками, а место на левом фланге обороны занял Алексей Сутормин. Несколько дней назад Семак сообщил, что в первых двух матчах на сборах команда сыграет двумя разными составами (каждый получит по 45 минут). В первом тайме «Зенит» показал неплохие скорости для этого этапа подготовки. Команда Семака создала немало моментов и активно применяла высокий прессинг.

Первый гол стал следствием стандарта. Новичок «Зенита» Артур (купили у «Палмейраса» за € 15 млн) подал от углового флажка, а Марио Фернандес головой замкнул навес. Удивило то, насколько пассивно в этом эпизоде действовали защитники «Динамо». Фернандес оказался совершенно один и спокойно переправил мяч в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «Вконтакте».

Через 13 минут преимущество «Зенита» укрепил Вендел. Бразилец отметился классным проходом, по пути удрал от парочки соперников и аккуратно направил мяч точно в дальний угол. Обороне «Динамо» в такой ситуации можно было только посочувствовать.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «Вконтакте».

Третий мяч в ворота клуба из Самарканда забил Андрей Мостовой. Кстати, голевую передачу отдал Фернандес, который набрал за первую половину 2 (1+1) результативных балла. Но нужно отметить и то, как здорово в этом эпизоде разобрался сам Мостовой. Андрей убрал на замахе соперника и не оставил вратарю никаких шансов. По итогам 30 минут бросалась в глаза ощутимая разница между двумя клубами.

Видимо, «Зениту» стало немного скучно, поскольку после этого команда сама придумала себе проблемы. Сначала Александр Ерохин (играл до перерыва с капитанской повязкой) завалил в своей штрафной площади соперника. Повезло, что вратарь Александр Васютин отразил удар Хуснидина Гафурова с пенальти.

Полевые игроки отблагодарили голкипер за сейв, а через минуту «привезли» ещё один пенальти. На этот раз со знаком минус отметился Артур. В первом тайме новобранец собрал комбо — отдал голевой пас, сфолил на пенальти и заработал жёлтую карточку. На этот раз Васютин был бессилен — Анвар Хожимирзаев развёл мяч и вратаря по разным углам.

После перерыва тренерский штаб «Зенита» предсказуемо полностью поменял состав. 17-летний новичок Педро вышел на левый фланг атаки, а Густаво Мантуан вышел на месте правого защитника. Но первый мяч во второй половине забили ни бразильцы, а 19-летний Дмитрий Васильев. Россиянин пришёл на розыгрыш углового и головой с рикошетом от газона вколотил мяч в сетку после навеса Дугласа Сантоса.

К слову, Педро не ушёл с поля без гола. В концовке встречи 17-летний футболист здорово разобрался с защитниками «Динамо» и «прошил» вратаря. Артур оформил ассист в дебютном матче, а Педро отметился голом. Хотя нужно делать скидку и на статус игры, и на уровень сопротивления.

Следующий матч на сборах «Зенит» проведёт 24 января, а его соперником будет корейский клуб «Чонбук». 27-го числа команда Семака встретится с «Уралом», а 28-го — с саудовским «Аль-Фатехом».