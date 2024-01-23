Громкий трансфер «Зенита» запутает всех. Подробности сделки по Тикнизяну

Совсем скоро «Зенит» должен объявить о переходе Наира Тикнизяна из «Локомотива». Спонтанный и не самый объяснимый шаг руководства, вызванный в первую очередь срывом переговоров с Данилом Круговым. Собственный воспитанник неожиданно подписался с ЦСКА, поэтому позицию надо было кем-то закрывать. В медиа влетали разные варианты: от возвращения из аренды Адамова до Сильянова, Самошникова и вообще всевозможных защитников, которые хоть раз выходили на левом фланге. Но в итоге клуб выбрал Тикнизяна. Удовлетворил базовые требования «Локо», и, похоже, совсем скоро защитник окажется в петербургской команде.

Главные параметры сделки первым обнародовал журналист Иван Карпов: сумма € 8 млн плюс возможные бонусы за результаты. «Локо» наверняка полностью устраивают эти цифры, а сама сделка, скорее всего, станет самой крупной для внутреннего рынка РПЛ в зимний период. Для сравнения, полгода назад «Вердер», по данным итальянской прессы, предлагал за Тикнизяна € 4 млн — «Локо» после этого не стал продолжать разговор.

Очевидно, что увеличение суммы почти в два раза вместе со, скорее всего, единовременной выплатой сделали «Локо» куда сговорчивее. Важно и то, что москвичам очень нужны деньги, чтобы провести серьёзную трансферную кампанию. А тут футболист, который давно нацелился на отъезд. Пусть и раньше он собирался в Европу.

Зарплата Наира в Петербурге вырастет примерно в два раза. Один источник «Чемпионата» сообщил, что она составит около € 1,2 млн в год. Что уже почти в два раза больше, чем он получал в «Локо». Другой утверждает, что предложенная зарплата колеблется на отметке в € 1 млн, но ещё примерно € 200 тыс. Тикнизяну выплатят в качестве подъёмных, плюс в контракте будут прописаны премии за результат. Ожидаемый срок соглашения — до лета 2029 года. В любом случае сейчас с игроком, судя по всему, согласовывают последние детали. И совсем скоро оно будет зарегистрировано в РПЛ. Кстати, подобные условия предлагались и Круговому. Если говорить совсем грубо, то зарплата Данила пойдёт как раз Наиру.

Наир Тикнизян Фото: Getty Images

Но вопросы есть. Первое — мечта. Эти вечные реплики футболистов, выступающих в России, о том, как они не мыслят свою жизнь без игры в Европе, а в итоге оказываются в одном из топ-клубов и быстро обо всём забывают. Ещё некоторые считают, что Тикнизян выбрал скамейку Питера вместо условного места в основе «Вердера». Интересно только, а кто-то ему уже дал гарантии, что там он там сразу окажется в старте? Как раз реальнее его уровень проявится в «Зените». И там станет понятнее, готов ли Наир к европейской лиге.

Но вернёмся к мечте. Конкретно в этой истории не уверен, что большое количество людей интересовало желание Тикнизяна. «Локо» нужны были деньги. Питер их оказался готов дать. Причём в том количестве, которое не повторит, скорее всего, никто. Полагаю, будь у клуба равноценные варианты в Европе, они бы ещё задумались. Но сложно представить, что условный «Вердер» повторит такое предложение. Здесь интересы «Локо» оказались выше интересов игрока. Но и сам Тикнизян в значительном плюсе — с точки зрения денег уж точно. А мечта… Иногда её можно отложить. Никто же не заставляет его играть в Петербурге (где Наир, к слову, родился) всю жизнь. Тем более ему только 24.

Другой момент: не очень понятно, как Семак собирается использовать игрока. Тикнизян образца последнего времени в «Локо» — качественный вингер с опцией отличного влияния на атаку. При этом он очевидно слаб в четвёрке защитников (да и Дугласа ему с этой роли не сдвинуть), а слева впереди у команды есть Мостовой, Мантуан, Педро и даже Изидор. Брать потенциальную звезду РПЛ на лавку — тоже странно. Значит, в «Зените» планируется новая тактическая мини-революция?

Но это либо возвращение к игре в три центральных (тогда Тикнизяна можно использовать латералем), либо вообще переход на схему 4-4-2 (тогда Наир подходит под роль в полузащите). Наверняка Семак, когда одобрял эту сделку, видел какое-то решение. Может, для футболиста вообще найдут новую позицию? Если это получилось у Галактионова, который раскрыл в Тикнизяне талант забивать голы и раздавать ключевые передачи, почему бы и Семаку не найти в нём что-то новое?

Но пока «Зенит», скорее, всех запутывает. Ведь и правда от клуба ждали трансфер на подмену Дугласу — то есть менее статусного и более дешёвого футболиста. А, вероятно, получат яркого и прогрессирующего игрока, который совсем недавно даже не собирался ехать в Петербург. И важно: в заявке (но не на поле) Тикнизян будет считаться легионером. А с проблемой доморощенных клуб пока так до конца и не разобрался.