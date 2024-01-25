Шикарный гол новичка помог ЦСКА победить. Но команде очень не хватает Кругового. Видео

Первый сбор в Абу-Даби футболисты ЦСКА завершили матчем с «Торпедо». Для команды Владимира Федотова это была уже вторая встреча после отпуска – в первой игре они с крупным счётом победили «Сохар» (4:1). С торпедовцами, которых совсем недавно возглавил Олег Кононов, пришлось тяжелее. Но всё равно три гола и позитивный результат.

«Торпедо» находится на сборах меньше недели. Новый тренер, немало футболистов на просмотре. Даже удивительно, что почти по ходу всего матча они мало в чём уступали ЦСКА. Ни в плане физической подготовки, ни в плане моментов. Хотя, казалось, они будут экономить силы, ведь вечером их ждёт второй контрольный матч, поэтому состав вышел максимально смешанным. У ЦСКА всё более предсказуемо: стартовый состав практически повторил то, что болельщики увидели в первой игре. Разве что Мусаев вышел в основе в паре с Чаловым. И уже в первом тайме новичок забил дебютный гол за новую команду.

Правда, сначала отличились торпедовцы. Здорово проявил себя ветеран – Игорь Лебеденко. Он выскочил в основе, а уже на 10-й минуте открылся под резкую передачу в зону правого нападающего и пнул мяч мимо Торопа. Интересно, что на 30-й минуте он уже побежал меняться. Хотя бóльшая часть футболистов отыграла целый тайм.

ЦСКА быстро сравнял счёт – Тамерлан Мусаев здорово замкнул подачу с углового. Он пока единственный новичок в зимнее трансферное окно. Хотя в команде очень ждут Кругового. Но договориться об аренде или досрочном выкупе, видимо, не получается.

Хотя очевидно, что он помог бы. Ведь второй гол «Торпедо», как и первый, пришёлся из зоны левого защитника. Но в этот раз был уже конец тайма, когда устали все, плюс шла затяжная атака. Игроки действительно очень долго перепасовывались, пока не вывели на удар Полоза. Тот не промазал.

В перерыве Федотов заменил семерых игроков, Кононов делал замены ещё чаще, порой выпуская футболистов на 15-20 минут. Но ЦСКА будто бы и правда стал выглядеть лучше. И довольно быстро отыгрался – вновь помог угловой. В этот раз выше всех выпрыгнул Роша.

А совсем скоро армейцы вышли вперёд – идеальный штрафной от Облякова. На сборах он кладёт пока в каждом матче, причём с похожих точек.

Дальше ещё замены и сумбур в обороне. Причём у обеих команд. Более справедливый счёт был бы, скорее, 6:4 в пользу ЦСКА. Но кучу моментов не реализовали в последние 15 минут матча. Было видно, что команды уже устали. Однако их не в чем упрекнуть. Подготовка для них только начинается.

Сейчас у ЦСКА небольшая пауза, после чего команда отправится в Турцию на второй сбор. А у «Торпедо» не меньше работы: Кононову надо определиться с футболистами, кого он возьмёт в качестве усиления и с кем расстанется. Ведь амбициозные цели руководства никуда не делись.