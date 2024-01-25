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Итоги группового этапа Кубка Азии — 2023: кто в плей-офф, кто провалился, статистика, турнирная таблица, сетка, расклады

Как завершился групповой этап Кубка Азии. Узбекистан пока вообще не проигрывает!
Кирилл Закатченко
Итоги группового этапа Кубка Азии
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Вместе с Таджикистаном вышли в 1/8 финала.

25 января завершился групповой этап очередного Кубка Азии. Через пару дней стартует плей-офф, а пока можно подвести итоги первой части турнира. В отличие от Кубка Африки, в Азии всё прошло гораздо спокойнее, хотя результаты некоторых сборных удивляют.

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Группа А

Дебют сборной Таджикистана на Кубке Азии уже можно признать успешным. Команда тяжело стартовала — ни одного забитого мяча по итогам двух туров. Более того, Таджикистан не забивал на протяжении пяти таймов. Но сборная уже вошла в историю благодаря крышесносной концовке матча с Ливаном. Она превратила 0:1 в 2:1 благодаря голам на последних минутах. Первые забитые мячи на Кубке Азии, первая победа и выход в плей-офф на дебютном турнире — неплохое комбо для одного матча.

Сборная Катара — действующий победитель Кубка Азии. Да ещё и хозяин нынешнего турнира. Пока получается очень неплохо. Катар прошёл групповой этап в лайтовом режиме — три победы в трёх матчах, ни одного пропущенного мяча. Кажется, это сборной по силам снова добраться до самых высоких стадий. Китай и Ливан никак себя не проявили и заслуженно покинули турнир. К слову, китайцы вообще не забили ни одного мяча.

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Группа В

В этом квартете обошлось без сюрпризов. Сборная Австралии подтвердила статус одного из фаворитов турнира и вышла в плей-офф с первого места. Хорошего результата добился и Узбекистан. Команда набрала пять очков, не потерпела ни одного поражения и пропустила всего один мяч, да и тот с пенальти. Кстати, один из мячей сборной Узбекистана забил Аббосбек Файзуллаев, с лета выступающий за ЦСКА.

Сборная Индии проиграла всем подряд и не забила ни одного мяча. Как вы понимаете, с такими удручающими показателями рассчитывать не на что. А вот Сирия впервые в истории попала в плей-офф Кубка Азии. На групповой стадии команда сыграла вничью с Узбекистаном, пропустила в трёх матчах всего один мяч (правда, и забила только один) и вышла в 1/8 финала с третьего места.

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Группа С

До этого Кубка Азии Палестина дважды приезжала на турнир и всякий раз вылетала по итогам группового раунда. На этот раз всё получилось успешнее — команда пробилась в 1/8 финала с третьего места. Хотя после 1-го тура казалось, что Палестине просто нечего ловить. Она влетела Ирану (1:4), но потом набрала четыре очка и добилась исторического для себя результата.

В остальном вышли те, и кто и должен был. Сборная Ирана по праву считается одной из сильнейших в своём регионе. В группе ей не было равных — три победы в трёх матчах, первое место. Выход ОАЭ в 1/8 финала тоже не удивляет, ведь на двух предыдущих турнирах команда добиралась до полуфинала. Сборная Гонконга была откровенно слабее всех соперников и теперь посмотрит за турниром по телевизору.

Группа D

Японцы предсказуемо вышли в плей-офф, но мало кто мог подумать, что они не займут первое место. В итоге её обошёл Ирак. К слову, эта команда оказалась в плей-офф на восьмом Кубке Азии подряд. В шести случаях она доходила до четвертьфинала, а в 2007-м завоевала золотые медали. Так что первые два места заняли те, кто и должен был их занять.

Сборной Индонезии для выхода в 1/8 финала хватило победы над Вьетнамом благодаря голу с пенальти. Команда приехала на свой первый Кубок Азии с 2007 года и сразу оказалась в плей-офф. До этого у Индонезии не было ни одного матча за пределами группового этапа.

Сборная Японии вышла в плей-офф со второго места в группе

Сборная Японии вышла в плей-офф со второго места в группе

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Группа E

Главный вопрос: на что претендует Южная Корея с такой дырявой обороной? Бахрейн, Иордания, Малайзия — казалось, что из такой группы корейцы должны выходить без каких-либо проблем. А что на деле? Только одна победа, второе место и шесть пропущенных мячей. Даже скромная Малайзия, которая никуда не вышла, отгрузила фавориту трёшку. В плей-офф с такой защитой придётся очень сложно.

Бахрейн и Иордания, как и на Кубке Азии — 2019, вышли в 1/8 финала. В ОАЭ они завершили выступление по итогам первого раунда плей-офф. Посмотрим, как будет на этот раз. Малайзия покинула турнир, но в заключительном туре отобрала очки у Южной Кореи (3:3) благодаря голу на 90+15-й (!) минуте.

Сон Хын Мин забил два мяча на Кубке Азии, но к обороне корейцев есть большие вопросы

Сон Хын Мин забил два мяча на Кубке Азии, но к обороне корейцев есть большие вопросы

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Группа F

Киргизия не повторила успех Таджикистана и Узбекистана. Команда забила всего один мяч (в последнем туре) и завершила групповой этап на четвёртом месте. Кстати, этот самый гол оставил без плей-офф и сборную Омана. В сравнении с предыдущим турниром Киргизия сделала шаг назад, ведь тогда она вышла в 1/8 финала.

Саудовская Аравия, которую тренирует Роберто Манчини, вышла в плей-офф ещё за тур до финиша группового этапа. Однако первый матч с Оманом получился максимально сложным. Фаворит «горел» 0:1, но забил дважды в концовке. Победный гол оформили на шестой добавленной минуте. Вместе с саудовцами в плей-офф прошёл и Таиланд, который ни разу не проиграл и ни разу не пропустил.

Пары 1/8 финала

  • Австралия — Индонезия (28 января)
  • Таджикистан — ОАЭ (28 января)
  • Ирак — Иордания (29 января)
  • Катар — Палестина (29 января)
  • Узбекистан — Таиланд (30 января)
  • Саудовская Аравия — Южная Корея (30 января)
  • Бахрейн — Япония (31 января)
  • Иран — Сирия (31 января)
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