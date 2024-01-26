Гвардиола мечтает хотя бы забить «Тоттенхэму» в гостях. Но это не самый неудобный соперник

«Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл все турниры, в которых участвовал. Это второй грандиозный проект в тренерской карьере испанца, совершенно точно ставший легендарным по меркам футбольной истории. Однако Пеп постоянно ищет себе новые вызовы. И один из них он сформулировал в конце сезона-2022/2023.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Новый вызов после требла? Забить «Тоттенхэму» на выезде».

Смешная и странная цитата? Нет. «Тоттенхэм» на протяжении последних пяти домашних игр побеждает «Сити», при этом не пропустив ни одного гола. Разность мячей — 7:0 в пользу «шпор». Учитывая перфекционизм Гвардиолы, нет сомнений, что его тревожит данная статистика. Но правда ли «Тоттенхэм» настолько неудобный соперник для «Сити»? Или это всего лишь случайность?

Посмотрим на статистику встреч «Манчестер Сити» в эпоху Хосепа Гвардиолы с командами «большой шестёрки». Отдельно выделим игры «горожан» в гостях, чтобы сравнить результаты с выездными встречами с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Сити» против «Тоттенхэма»

«Манчестер Сити» против «Тоттенхэма» Фото: Stu Forster/Getty Images

Общая статистика

Побед «Сити»: 8.

Ничьих: 3.

Побед «Тоттенхэма»: 7.

Разность мячей: 31:27.

Домашние встречи для «Тоттенхэма»

Побед «Тоттенхэма»: 6.

Ничьих: 0.

Побед «Сити»: 2.

Разность мячей: 10:4.

«Тоттенхэм» показывает неплохую статистику с «Сити» в эпоху Гвардиолы. Напомним и про легендарный проход «шпор» в 1/4 финала ЛЧ-2018/2019 с эпичной развязкой в ответной игре. А дома «Тоттенхэм» показывает мощные результаты с «горожанами». Шесть побед при всего двух поражениях, плюс серия из пяти побед без пропущенных мячей. Кто ещё может похвастаться таким?

«Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Общая статистика

Побед «Сити»: 11.

Ничьих: 2.

Побед «Юнайтед»: 7.

Разность мячей: 35:23

Домашние встречи для «Юнайтед»

Побед «Юнайтед»: 3.

Ничьих: 1.

Побед «Сити»: 7.

Разность мячей: 8:17

Не лучшая статистика у «МЮ» во встречах с принципиальным соперником. До эры арабских шейхов «горожане» не так часто обыгрывали «Юнайтед». А с начала 2010-х ситуация изменилась. Приход Гвардиолы лишь усложнил положение для «красных дьяволов». А в 2021-м «МЮ» потерпел два сокрушительных поражения подряд — 1:4 и 3:6. В нынешнем сезоне «Сити» также без проблем разобрался с соперником — 4:1. Интересно при этом, что дома команда Гвардиолы имеет чуть худшую статистику с «Юнайтед», чем в гостях.

«Манчестер Сити» против «Арсенала»

«Манчестер Сити» против «Арсенала» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Общая статистика

Побед «Сити»: 16.

Ничьих: 1.

Побед «Арсенала»: 4.

Разность мячей: 47:15.

Домашние встречи для «Арсенала»

Побед «Арсенала»: 3.

Ничьих: 1.

Побед «Сити»: 8.

Разность мячей: 10:24.

Статистика красноречивее любых слов. Забавно осознавать, что «Арсенал» навязывал конкуренцию «Сити» в чемпионской гонке в прошлом сезоне. И делает это в нынешнем. Хотя если не фокусироваться на результатах в противостоянии, ситуация в плане игры у «канониров» исправилась. Также «Арсенал» забрал два финала у «Сити»: в 2020-м выиграл Кубок Англии, а в 2023-м — Суперкубок. Однако «канониры» — всё ещё с отрывом самый удобный топ-соперник для «Сити».

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля» Фото: Michael Regan/Getty Images

Общая статистика

Побед «Сити»: 7.

Ничьих: 6.

Побед «Ливерпуля»: 8.

Разность мячей: 38:33.

Домашние матчи для «Ливерпуля»

Побед «Ливерпуля»: 5.

Ничьих: 2.

Побед «Сити»: 1.

Разность мячей: 15:10.

А вот мы узнали имя самого неудобного соперника для «Сити» в Англии! «Ливерпуль» чаще обыгрывает команду Гвардиолы, чем уступает ей. Удивительно, но два главных клуба АПЛ последних нескольких лет всего дважды встречались в финалах. И оба раза это были матчи за Суперкубок. В одном случае выиграл «Сити», во втором — «Ливерпуль». Команда Клоппа круче «Тоттенхэма» и в домашних встречах с «горожанами». Да, у «Ливерпуля» нет пятиматчевой победной серии, но он уступил «Сити» всего один раз («шпоры» — дважды).

«Манчестер Сити» против «Челси»

«Манчестер Сити» против «Челси» Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Общая статистика

Побед «Сити»: 13.

Ничьих: 1.

Побед «Челси»: 7.

Разность мячей: 33:19.

Домашние матчи для «Челси»

Побед «Челси»: 3.

Ничьих: 1.

Побед «Сити»: 4.

Разность мячей: 11:12.

Гвардиола пришёл в «Сити», и в первом его сезоне АПЛ чемпионом стал «Челси». Но больше лондонцы ни разу не приближались к титулу. Да и матчи с «Сити» стали большой проблемой. Хотя дома «Челси» не так и плох с командой Гвардиолы. Особенно запомнилась последняя встреча в Премьер-лиге, завершившаяся со счётом 4:4.

Вывод? «Тоттенхэм» — действительно неудобный оппонент для «Сити» в эпоху Гвардиолы, особенно в домашних встречах. Однако самый тяжёлый соперник для Пепа — «Ливерпуль». Команда Клоппа создаёт проблемы как дома, так и в гостях. Но безвыигрышную и безголевую серию «Сити» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» Гвардиоле пора прерывать. Шанс предоставится в 1/16 финала Кубка Англии.