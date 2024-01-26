Клопп объясняет, почему решил уйти из «Ливерпуля»! Пресс-конференция года. LIVE

Друзья, всем привет! 26 января 2024 года — шокирующий день для болельщиков «Ливерпуля». Сегодня многолетний главный тренер команды Юрген Клопп неожиданно объявил о решении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Немец провёл в Англии девять лет и за это время завоевал множество трофеев, а теперь уделит время себе и семье.
«Ливерпуль» вслед за объявлением выкатил интервью с Клоппом, но Юрген на этом не остановился и вышел на пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов. За выступлением тренера и остальными событиями вокруг его расставания с «Ливерпулем» следим в этом онлайн-материале. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!
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Клопп — о концовке нынешнего сезона. «Ливерпуль» будет биться.
Мы не позволим никому нас дестабилизировать. Таков план. Мы можем даже ещё сильнее сплотиться в этой ситуации, мы постараемся выжать всё из этого сезона. Гарантий, что мы что-то выиграем, не было и раньше, сейчас их тоже нет. Но я продолжу быть тренером, мы продолжим бороться за трофеи. Я не могу делать эту работу в будущем, но сейчас я готов на 100%.
Очевидная отсылка к прошлому сезону, когда «Ливерпуль» сыпался и в итоге остался без Лиги чемпионов. Но представить себе увольнение Юргена было невозможно. Он мог уйти только сам и прекрасно это осознавал.
Из-за того, сколько мы добились вместе, мне всё время приходилось думать: «Всё ли я делаю правильно?» Многих тренеров увольняют за результаты, а меня никто не собирался убирать. Из-за этого моя ответственность только росла, и я понимал: если они этого не сделают, это должен сделать я.
Подробнее о реакции футболистов. Фирменный юмор на месте.
У игроков не было много вопросов. Я сначала поговорил со всеми, с некоторыми потом поговорили отдельно. Они ещё не задавали вопросов, потому что мы профессионалы. Ребята в хорошем настроении. Понятно, что никто не встал и не устроил вечеринку, когда я им об этом объявил, но всё было профессионально.
🗣 Клопп объяснил, почему объявил об уходе посреди сезона
Всё просто — Юрген заботится о будущем «Ливерпуля». Представьте, что творилось бы, сообщи он о своём решении летом.
В последние дни у меня было много разговоров, потому что мне нужно было сказать определённым людям о своём решение до того, как я расскажу о нём публично. Были и слёзы, но это нормально после стольких лет вместе. Так или иначе, это правильно и в правильный момент, потому что клубу нужно время, чтобы планировать своё будущее.
Клопп напоминает, что ему ещё работать несколько месяцев.
Я всё ещё думаю, что это правильное решение. Это было непросто, но я уверен, что поступил верно. Сегодня у меня смешанные чувства, но я не настолько эмоционален, как буду, когда всё действительно подойдёт к концу. Мы с игроками знаем друг друга много лет, поэтому они знают, что я не из тех, кто говорит такие вещи, а потом просто уходит. Сегодня я могу ответить на 500 тысяч вопросов, но вы можете их сохранить до конца сезона — я по-прежнему здесь.
❗️ Почему Клопп решил уйти из «Ливерпуля»
Пожалуй, ключевые слова Юргена. Очевидно, за девять лет немец выгорел. Можно понять!
Мне нужно остановиться, я больше не молодой, чтобы прыгать так же высоко, как я прыгал раньше. Я не думал об этом специально — это просто произошло. Потом я уже начал думать обо всём глубже. Этот клуб, эти люди — им нужен топовый менеджер. И когда я больше не могу быть на этом месте, мне нужно было сказать про это. Что я и сделал. Теперь все знают об этом.
Клопп рефлексирует насчёт своей карьеры. Звучит довольно откровенно.
Со всеми обязательствами, которые у тебя есть в этой работе, ты должен быть топом в своей собственной игре. И у меня это получилось. Я занимаюсь этим делом 24 года, и довольно сложно начать там, где начинал я, а потом дорасти до «Ливерпуля». Но если уж это произошло, то лишь потому, что ты всё в это вкладываешь. И для меня это никогда не было проблемой, но я осознал, что мои ресурсы не бесконечны.
Первая цитата Юргена. Поехали.
Как я себя чувствую сегодня? Очень смешанные чувства. Мне надо было сделать две важные вещи — сказать об этом игрокам и фанатам. Не знаю реакции фанатов, но реакция игроков — топ.