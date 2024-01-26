Клопп объясняет, почему решил уйти из «Ливерпуля»! Пресс-конференция года. LIVE

Друзья, всем привет! 26 января 2024 года — шокирующий день для болельщиков «Ливерпуля». Сегодня многолетний главный тренер команды Юрген Клопп неожиданно объявил о решении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Немец провёл в Англии девять лет и за это время завоевал множество трофеев, а теперь уделит время себе и семье.

«Ливерпуль» вслед за объявлением выкатил интервью с Клоппом, но Юрген на этом не остановился и вышел на пресс-конференцию, чтобы ответить на вопросы журналистов. За выступлением тренера и остальными событиями вокруг его расставания с «Ливерпулем» следим в этом онлайн-материале. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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