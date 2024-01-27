Как проходил легендарный матч в блокадном Ленинграде? Развенчиваем главные мифы

Историк Алексей Дунаевский утверждает: артобстрела не было, как и репортажа по радио на немецком языке. Но подвиг это никак не умаляет.

27 января в Петербурге отмечают день полного освобождения города от фашистской блокады, которая длилась 872 дня — с 8 сентября 1941-го. В жизни тогда ещё Ленинграда это трагическое время. По разным данным, только в первые несколько месяцев 251 раз раздавалась воздушная тревога, а средняя продолжительность артобстрелов достигала девяти часов. За всё время блокады от голода и ранений умерло более 641 тысячи человек (некоторые источники приводят более крупные цифры), а население сократилось в 2,5 раза.

Но даже в то трудное время в городе играли в футбол. Не сразу, конечно. 31 мая 1942-го на Крестовском острове провели матч между «Динамо» и командой Ленинградского металлического завода (Н-ского завода). Естественно, тогда футболисты не придавали этому событию особого значения. Заводчане проиграли — 0:6. И вряд ли кто-то из участников понимал, что событие навсегда войдёт в историю как «Блокадный матч» в осаждённом противником городе.

Знаменитый «Блокадный матч». Капитан команды «Динамо» Валентин Фёдоров (на первом плане) Фото: Борис Васютинский/ТАСС

За годы в первую очередь советской власти вокруг той самой игры сложилось множество мифов. Начиная с того, что встреча проходила под артобстрелами, и заканчивая тем, что якобы почти все футболисты впоследствии погибли на фронте или от голода. Только в последние годы многие из этих мифов развенчиваются. И всё больше становится понятно: героизм не нужно приукрашивать. Он ощущается даже лучше, если о нём говорить только правду.

Историк, один из авторов книги «Блокадный футбол. История легендарных матчей» Алексей Дунаевский рассказал «Чемпионату» несколько важных моментов из того времени. Ключевой вопрос: почему игру (а впоследствии это ведь превратилось в серию матчей) вообще решили проводить? Да, с момента блокады города прошло уже почти девять месяцев. И жизнь так или иначе продолжалась. Но всё равно будто бы странно — играть в футбол, когда вокруг война. Слово Дунаевскому:

— Моя версия: в выработке идеи такого матча участвовали все руководящие инстанции Ленинграда. Начиная от партийного и военного командования и вплоть до комсомола. Естественно, и НКВД, который со стороны «Динамо» обеспечивал физкультурный праздник. Ведь речь не только о футболе, но и о других видах спорта. В мае город традиционно открывал летний спортивный сезон. Это было традицией. И Ленинград хотел показать, что победа уже не за горами, а мирная жизнь совсем рядом. В марте 1941 года началась страшная эпопея — трудовая мобилизация на очистку города. И нужно было отпраздновать окончание этой самой эпопеи. Поэтому решено было провести физкультурный праздник до Дня физкультурника.

В Ленинграде оставались футболисты разных команд, но кто-то из них оказался на фронте, как, например, игроки местного «Спартака», либо работал в госпиталях инструктором физкультуры, либо в угрозыске, либо на заводе ЛМЗ. Провести матч раньше было невозможно, потому что физическое состояние рабочих было плохим. Плюс динамовцы были заняты на ответственных постах. Футбол на уровне мастеров в тот период просто перестал существовать. Прошедшая 31 мая игра — это история, когда футболисты, по сути, бились из последних сил. Близко к подвигу.

Болельщиков на игре, вопреки разным данным, не было. Только игравшие команды, два военных корреспондента, а также футболисты, которые не могли вступить в игру. Открытые источники говорят, что рабочие завода предложили сыграть два тайма по 20 минут. Но я считаю, что было два тайма по 30, которые предлагало «Динамо». Реальных свидетельств времени нет.

Не меньший подвиг совершили люди, которые готовили стадион не только к матчу, но и в целом к спортивному сезону. Это были 15 женщин, которые, еле-еле передвигая ноги от голода, холода и лишений, привели в порядок огромную территорию. Об этом Дунаевский пишет в книге.

Ещё интересная деталь: почему соперника «Динамо» называли командой Н-ского завода? Ведь все знали, что такого в Ленинграде не существовало. Оказалось — безопасность. Ведь в те годы в городе активно работала и немецкая разведка. Поэтому данные о спортивном событие могли попасть в руки врагу. А тот мог воспользоваться ими по-разному.

«Так команду называли по соображениям безопасности, — говорит Дунаевский. — Н-ский завод — любой завод оборонного значения. Но важно понимать: половина команды не имела никакого отношения к ЛМЗ. Однако выступала под их эгидой. А в ленинградских и московских газетах команду называли просто сборной ленинградских заводов. В ЛМЗ элементарно было не собрать 11 футболистов — тогда решили обратиться к другим заводам. Но и там не смогли собрать. И стали брать инструкторов лечебной физкультуры из госпиталей».

Понятно, что подготовка обеих команд была не на самом высоком уровне. В книге Дунаевского отмечается, что три футболиста из заводской команды страдали от дистрофии и совсем недавно покинули диспансеры. Но при этом сопротивлялись сопернику в течение часа. В составе динамовцев играли в том числе и настоящие герои-фронтовики, которые получали ранения и контузии.

Множество появившихся спустя время мифов постепенно развеивают. Один из главных — что решение провести матч было принято после того, как на город сбросили огромное количество листовок с надписью «Ленинград — город мёртвых». И то, что немцы якобы не входят в него из-за большого количества трупов, эпидемий и антисанитарии. А в ответ советское руководство решило показать, что Ленинград не только держится и работает, но и даже проводит матчи.

«Этот миф внушали людям десятилетиями, — отмечает Дунаевский. — Но я не нашёл никаких подтверждений. Немцы ещё в ноябре 1941 года изменили свои планы в отношении Ленинграда: если до этого они планировали вступление в город, то потом поступали директивы о полном уничтожении города как населённого пункта. Поэтому миф о листовках совершенно несостоятелен. Есть историк блокады Ломагин, который опубликовал в своей книге интересный документ — ответ командования 16-й немецкой армии на сообщение, которое они получили, под названием «Мёртвый город Ленинград». Самого текста сообщения нет, но есть ответ, где просится больше подобное не присылать. Потому что они не могли объяснить солдатам, что сражаются с трупами. Плюс они же сами видели пленных красноармейцев, которые никак не напоминали мёртвых людей. И видели работающий город. Так что все понимали несостыковку происходящего».

Матч между «Динамо» и командой Балтийского флота на стадионе им. В. И. Ленина в блокадном Ленинграде, 1943 год Фото: Василий Федосеев / waralbum.ru

Также историк опровергает миф о том, что матч проводился в том числе и ради радиотрансляции на немецком языке.

«Никаких радиоэфиров с матча не было. Что касается трансляции на русском языке, это легко проверяется в архивах радиокомитета. Каждое слово, произнесённое в эфирах, протоколировалось. Что касается немецкого репортажа, Фриц Фукс, австрийский коммунист, которому и приписывается этот репортаж, многократно опровергал этот миф. Он лишь через неделю сделал информационное сообщение, которое звучало так: «В Ленинграде начали играть в футбол». Проверить это невозможно. Но с его слов так. «Комсомольская правда» написала об этом матче 2 июня. Это была небольшая информативная заметка о том, что в Ленинграде открылся спортивный сезон», — сказал Дунаевский.

И последний крупный миф — якобы игра проходила на фоне артобстрелов.

«Никаких артобстрелов стадиона «Динамо» никогда не было. Был авианалёт, но он состоялся 16 мая 1943 года. Фугасные бомбы попали в огороды и нанесли серьёзные повреждения задней части трибуны. Но за одно утро мобилизовали людей, и они всё привели в порядок. Вообще, когда я только начал изучение этого вопроса, искажено было всё. Говорили, что чуть ли не все участники игры погибли на фронте и от голода. Это неправда. Никто не погиб после матча. А вот до — четыре динамовца. Один — от голода, один — из-за ранения в лицо», — сказал Дунаевский.

Так или иначе 31 мая каждого года на стадионе «Динамо» собираются ветераны футбола, родственники игравших в 1942 году футболистов. И рассказывают о тех событиях. Это точно нельзя забывать.