Серьёзные изменения в десятке самых прибыльных клубов Европы

«Ливерпуль» сильно просел. А некоторых в топ-20 вообще мало кто ожидал увидеть.

Международная аудит-консалтинговая компания Deloitte выпустила ежегодный отчёт Football Money League, в котором представлены финансовые показатели и результаты самых прибыльных клубов в европейском футболе.

Рейтинг, который составляется по итогам каждого сезона, учитывает возможность команд зарабатывать: в это понятие включены доходы от продаж билетов, матчдэя, телетрансляций и коммерческих источников (спонсоры, мерчендайзинг, маркетинговые активации, и так далее). Вся информация берётся из годовых финансовых отчётов, публикуемых клубами по итогам каждого отчётного года (в большинстве стран он определяется промежутком от начала сезона до его конца), что позволяет отслеживать динамику их финансов.

Рейтинг лучших клубов по доходам в сезоне-2022/2023 выглядит так:

💰 20 лучших клубов рейтинга зафиксировали общий доход в размере € 10,5 млрд, что на 14% больше, чем сезоном ранее и до пандемии. 13 из 20 клубов зафиксировали рекордные доходы от матчдэя, при этом преимущественно эти команды представляют Ла Лигу, Лигу 1, Серию А и Бундеслигу.

💰 Общие доходы клубов наконец превысили показатели последнего докоронавирусного сезона: в 2019-м команды из двадцатки лучших заработали в среднем € 465 млн, а в прошлом году — € 527 млн.

🏆 «Реал» впервые с сезона-2017/2018 поднялся в топ рейтинга: клуб отчитался о рекордной выручке в размере € 831 млн, что на € 118 млн больше, чем сезоном ранее. Рост доходов преимущественно связан с высокими показателями розничной торговли и восстановлением посещаемости после снятия коронавирусных ограничений. А вот «Сити» оказался в этот раз на втором месте. И это несмотря на сверхуспешный сезон, который принёс клубу рекордную выручку в размере € 826 млн за счёт роста коммерческих доходов и доходов от телетрансляций (+ € 26 млн и + € 50 млн соответственно). В тройку впервые за всё время существования рейтинга ворвался «ПСЖ», поднявшись с пятого места: рост доходов на € 148 млн в значительной степени связан с инвестициями CVC.

🔝 «Барселона» совершила самый резкий рывок наверх из всех клубов, кто ранее уже был в рейтинге: клуб поднялся на четвёртую строчку с седьмой позиции за счёт увеличения коммерческой выручки на 45% и доходов от матчдэя — на 65%.

А на поле дела всё хуже и хуже: «Барселона» загибается

⬇️ А вот «Ливерпуль», напротив, опустился на седьмое место: клуб наряду с «Атлетико» и «Вест Хэмом» сообщил о снижении доходов по сравнению с предыдущим сезоном. Это связано с неудачными результатами как в Англии, так и в Европе.

🆕 На других позициях в топ-10 произошли минимальные изменения, при этом из остальных клубов никто не поднялся и не опустился дальше одного места. А вот во второй части рейтинга произошли изменения: «Айнтрахт» поднялся с 22-й позиции на 16-ю благодаря выходу в плей-офф ЛЧ, «Наполи» попал в двадцатку лучших за счёт своих результатов с 2020-го, а «Марсель» и вовсе оказался в рейтинге впервые (эта тройка заменила «Лестер», «Лидс» и «Эвертон»).

📈 Самый большой рост доходов продемонстрировал «Наполи» — клуб увеличил выручку на 71%. Чемпион Италии вырос в доходах от телеправ на 80% по итогам исторического сезона, а также заработал на матчдэе € 44 млн. Коммерческие доходы также выросли — с € 54 млн до € 61 млн.

📈 Незначительно по сравнению с остальными клубами, отчитавшимися о росте доходов, выручка выросла у «Челси». Доходы от проведения матчей увеличились минимально (с € 82 млн до € 88 млн), так как на клуб были наложены санкции, из-за которых посещать матчи могли только владельцы абонементов. Упали доходы от телеправ (с € 278 млн до € 260 млн) из-за результатов, но зато выросли коммерческие поступления за счёт новых спонсорских контрактов.

📉 Самое значительное падение доходов — у «Вест Хэма», который опустился с 15-й позиции на 18-ю. Клуб упал в доходах от телеправ со € 193 млн до € 170 млн, потерял € 1 млн коммерческих поступлений и € 2 млн — на матчдэе.