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«Сельта» — «Жирона» — 0:1, обзор матча 22-го тура чемпионата Испании, 28 января 2024

«Реал» снова скинули с первого места в Ла Лиге. «Жироне» хватило всего одного гола
Кирилл Закатченко
«Сельта» — «Жирона» — 0:1
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А «Барселона» отстаёт от лидера уже на 11 очков.

«Жирона» открыла воскресную программу 22-го тура Ла Лиги гостевым матчем с «Сельтой». В случае победы команда Мичела вернула бы себе первое место в таблице.

Испания - Примера . 22-й тур
28 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Жирона
Жирона
0:1 Порту – 20'    

Первые минуты матча прошли с преимуществом «Жироны». Каталонская команда создала несколько опасных моментов, в том числе с участием Артёма Довбика. Лучший бомбардир чемпионата Испании (делит первое место с Джудом Беллингемом) дважды опасно бил головой, но в обоих случаях хозяев спас вратарь Висенте Гуайта. Сначала он вытащил мяч из-под перекладины, а потом отразил удар украинца после розыгрыша углового.

«Сельта» ответила достаточно опасным ударом Оскара Мингесы в ближний угол — вратарь перевёл мяч на угловой. И всё-таки первый гол оформили футболисты «Жироны». Порту легко ушёл от бывшего защитника «Рубина» Карла Старфельта и застал вратаря врасплох ударом в ближний угол. Для атакующего футболиста «Жироны» это всего лишь третий гол в нынешнем розыгрыше Примеры. С другой стороны, это его четвёртое результативное действие (два гола, два ассиста) в последних пяти матчах Примеры.

«Жирона» одолела на выезде «Сельту»

«Жирона» одолела на выезде «Сельту»

Фото: Octavio Passos/Getty Images

Во второй половине первого тайма гораздо опаснее атаковала «Сельта». В одном эпизодов вратарь Пауло Гассанига спас после удара Йёргена Ларсена — мяч рикошетом от руки голкипера попал в перекладину. А другой форвард «Сельты» — Анастасиос Дувикас — из хорошей позиции нанёс просто отвратительно слабый удар.

По итогам первого тайма «Жирона» владела мячом 68% игрового времени, чуть чаще била по воротам (девять ударов против семи) и превзошла соперника по ожидаемым голам (0,91 против 0,45). При этом гости вполне могли пропустить во второй половине тайма, но удача в определённых эпизодах была на их стороне. Впрочем, и футболисты каталонского клуба могли забивать больше одного мяча за тайм.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Второй тайм получился гораздо скучнее. Моментов практически не было ни у тех, ни других. Гости надёжно сыграли в обороне и сохранили «0» в графе пропущенные мячи. Но гораздо важнее, что команда Мичела снова возглавила таблицу Примеры. «Реал» отстаёт на одно очко, но у него есть один матч в запасе, «Барса» — на 11. Следующие три матча в чемпионате будут для лидера очень тяжёлыми. Сначала он примет «Реал Сосьедад», а потом сыграет на выезде с «Реалом» и «Атлетиком». «Сельта» осталась на 16-й строчке, а её отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

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