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Барселона — Вильярреал — 3:5, обзор матча 22-го тура чемпионата Испании, Ла Лига, 27 января 2024 года, VAR и слова Хави

«Барса» выдала самый адский матч при Хави
Григорий Телингатер
«Барселона» — «Вильярреал» — 3:5
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Восемь голов засчитали. Два мяча и пенальти отменили. Что это вообще было?

«Барселона» с прошлого года не проводила матчи на своём поле. Только вот у каталонцев получилась явно не та игра, на которую рассчитывали фанаты. Пожалуй, самый адский матч «Барсы» за всё время под руководством Хави.

Испания - Примера . 22-й тур
27 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 5
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 41'     0:2 Ахомаш – 54'     1:2 Гюндоган – 60'     2:2 Педри – 68'     3:2 Бейи – 71'     3:3 Гедеш – 84'     3:4 Сёрлот – 90+9'     3:5 Моралес – 90+12'    

Тренер «Барсы» удивил уже стартовым составом. В нём нашлось место 17-летнему левому защитнику Эктору Форту. Он дебютировал в Ла Лиге (раньше выходил только в Кубке Испании). Причина понятна — у каталонцев получил травму Бальде, которому теперь предстоит операция. С другой стороны, более очевидным вариантом казался выход Канселу. Пускай он и правша, но имеет солидный опыт игры слева. Впрочем, едва ли Форт стал главной проблемой «Барсы» в этом матче.

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За первый тайм «Вильярреал» забил трижды! Правда, первые два гола были отменены из-за офсайда. Во втором случае решение показалось неоднозначным. Вроде было больше оснований отменять гол из-за фола на Кунде, а не из-за положения «вне игры». В любом случае «Вильярреал» достойно отреагировал на отмену своих голов и забил третий мяч, который уже не отменили. На 41-й минуте Кристенсен слишком вжался к своим воротам и позволил Морено без сопротивления пробить примерно с точки пенальти, а потом передать привет своему ребёнку.

«Барселона» — «Вильярреал»

«Барселона» — «Вильярреал»

Фото: Кадр из трансляции

«Барса» до перерыва владела мячом 70% времени, но создавать моменты, по сути, не получалось. Единственный действительно опасный эпизод случился на 15-й минуте, когда вратарь «Вильярреала» потащил мяч из-под перекладины. Правда, там удар Феликса получился настолько опасным из-за рикошета от защитника.

Второй тайм начался с тройной замены. На поле вышли Педри, Кубарси и Канселу. Казалось, что выход португальца логичен, потому что он может дать многое и в атаке тоже. Однако получилось, что Канселу «привёз» гол в свои ворота — в безобидной ситуации потерял мяч, позволив Ахомашу выйти один на один с вратарём и забить. Воспитанник «Барселоны» показательно поднял руки, не празднуя свой гол. Канселу тоже поднял руки, извиняясь перед партнёрами.

«Барселона» — «Вильярреал»

«Барселона» — «Вильярреал»

Фото: David Ramos/Getty Images

Можно сказать, что это был день камбэков в Ла Лиге (привет «Реалу»). За 11 минут хозяева перевернули игру.

  • 60-я минута: Гюндоган со средней дистанции кладёт мяч практически в угол;
  • 68-я минута: всё от того же немца мяч отлетает к Педри, который бьёт в одно касание и сравнивает счёт;
  • 71-я минута: Гюндоган навешивает со штрафного, а Бейи срезает мяч в свои ворота. Вместо 0:2 получается 3:2 — мощный камбэк каталонцев!

Одна беда — современная «Барса» плохо контролирует происходящее на поле. Защита ничего не смогла сделать с очередной контратакой гостей: Гедеш на 84-й минуте вышел один на один и сравнял счёт. Убойный матч, но даже это было ещё не всё. На последней минуте основного времени Гюндоган (да-да, опять он) пробил по воротам с острого угла и попал мячом в локоть защитника, который находился в естественном положении. Главный судья назначил пенальти, но включился VAR, и 11-метровый отменили. В этот момент Хави подошёл к камере и (по словам комментатора «Okko Спорт» Гутцайта) сказал: «Это позор».

Хави

Хави

Фото: Кадр из трансляции

И вроде бы на 3:3 закончили. «Барса» удивительным образом потеряла очки дома в матче с 14-й командой лиги. Но на самом деле всё оказалось ещё хуже. В компенсированное время гости забили ещё дважды — на 90+9-й и на 90+12-й минутах. Абсолютно сумасшедший матч завершился со счётом 5:3 в пользу «Вильярреала». Отставание «Барсы» от «Реала» теперь составляет 10 очков.

Кстати, в тексте ни разу не был упомянут Левандовски. Он запомнился разве что голевой передачей, которую, судя по всему, отдал случайно — от его пятки мяч отрикошетил к Гюндогану. В целом поляк в очередной раз выглядел весьма потерянным.

«Барселона» — «Вильярреал»

«Барселона» — «Вильярреал»

Фото: Alex Caparros/Getty Images

Ну а сезон слухов об увольнении Хави вновь объявляется открытым.

В этом туре уже сыграл и «Реал». Получился крутой сценарий:
«Реалу» самому ещё не надоели камбэки в концовке?! Но к судейству снова будут вопросы
«Реалу» самому ещё не надоели камбэки в концовке?! Но к судейству снова будут вопросы
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