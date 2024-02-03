«Балдел от игры за «Спартак». Сборная легионеров Латвии в российском футболе

Судя по последним новостям, латвийских игроков в российском футболе мы увидим не скоро. Хотя за историю нашего чемпионата таких набралось на целую команду, и некоторых спортсменов болельщики помнят до сих пор. Мы уместили лучших футболистов из Латвии, выступавших в РПЛ (и её турнире-предшественнике) в схеме 3-4-3 и представляем свою символическую сборную.

Сборная Латвии из чемпионата России Фото: «Чемпионат»

Александр Колинько

Клубы: «Ростов» (2003-2004), «Рубин» (2005-2009), «Спартак-Нальчик» (2010)

Отыграл в РПЛ: 104 матча (132 пропущенных, 34 «сухаря»)

Титулы в России: —

Александр Колинько в «Рубине» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В постсоветском пространстве всегда хватало талантливых вратарей. В начале нулевых одним из таких был Колинько, которого в 25-летнем возрасте забрал «Кристал Пэлас» из Чемпионшипа. Латвиец был основным в трёх сезонах, провёл за англичан 94 матча и только из-за серьёзного конфликта с тренером уехал в Ростов-на-Дону, запустив долгоиграющую карьеру в России. Хотя ходили слухи и про «Спартак». Александр вряд ли разочаровался таким исходом: что в «Ростове», что тем более потом в «Рубине» он был одним из ярчайших первых номеров лиги. А под конец карьеры поиграл и в Первом дивизионе за «Балтику». Колинько дважды признавали лучшим футболистом Латвии, и не нужно относиться к этому званию со снисхождением: латвийская сборная была в огне, пробилась на Евро-2004, когда там было только 16 команд, и даже скатала нулевую ничью с Германией. Её ворота, само собой, защищал Александр.

После игровой карьеры: после завершения карьеры тренировал юрмальский «Спартак», позже прокачивал вратарей в солигорском «Шахтёре», рижском РФШ и сборной Латвии. В июне 2022-го наконец-то получил должность главного тренера — в «Супер Нове». Но не смог сделать конфетку из главного аутсайдера Высшей лиги, продержался на посту год и с тех пор сидит без работы.

Валентин Лобанёв

Клубы: «Шинник» (1998)

Отыграл в РПЛ: 23 матча (2 гола и 2 ассиста)

Титулы в России: —

Валентин Лобанёв в «Шиннике» Фото: Michael Steele/Getty Images

Центральный защитник взял пять чемпионств со «Сконто», поиграл в еврокубках и в 1997-м отправился в Липецк — покорять «Лучшую лигу мира» с «Металлургом». Сейчас такой путь едва ли кто-нибудь повторил бы. Валентин рискнул и не прогадал: отыграл 34 матча и занял второе место. Однако в РПЛ выходил только победитель, так что Лобанёв на год вернулся в Латвию, добавил в коллекцию ещё одно золото и на сей раз сразу ушёл в РПЛ — в «Шинник». И вылетел с ним. Хотя был основным вплоть до конца сезона и даже забил «Динамо» с «Крыльями». Через год Лобанёв с красноярским «Металлургом» вылетел уже из Первой лиги. Кстати, на Евро-2004 он сыграл во всех трёх матчах латвийской сборной на групповом этапе.

После карьеры: в январе 2008-го завершил карьеру и никаких футбольных должностей до сих пор не занимал.

Александр Исаков

Клубы: «Локомотив НН» (1999), «Спартак Владикавказ» (2000)

Отыграл в РПЛ: 12 матчей

Титулы в России: —

Александр Исаков в «Локомотиве» НН Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Карьеру Исакова (кстати, уроженца Выборга из Ленобласти) в РПЛ успешной не назвать: в Нижнем Новгороде у него набралось только 10 матчей, а во Владикавказе — и вовсе два. Зато в астраханском «Волгаре-Газпром» он закрепился и провёл 47 игр за полтора сезона Первой лиги. Остальная карьера у Александра целиком прошла в Латвии, где защитник трижды был чемпионом со «Сконто».

После игровой карьеры: с начала 2023-го президент «Даугавпилса». Тренирует клуб, к слову, россиянин Кирилл Курбатов, с которым Исаков играл в Астрахани.

Оскарс Клява

Клубы: «Анжи» (2010)

Отыграл в РПЛ: 11 матчей

Титулы в России: —

Оскарс Клява в «Анжи» Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

Клява оказался в Махачкале в неподходящее время. Двукратный чемпион Латвии с лиепайским «Металлургом» вышел на поле в форме «Анжи» 11 раз, а потом клуб сменил курс и привёз множество звёздных легионеров. Места в составе латвийцу не нашлось, и он ушёл за практикой в «Химки» из Первой лиги. «Я уже был готов согласиться на любое предложение, лишь бы иметь возможность побороться за место в составе. В «Анжи» у меня шансов фактически не было — я не являюсь ни звездой, купленной за большие деньги, ни обладателем российского паспорта», — негодовал Оскарс. В Подмосковье у него набрались те же 11 игр, а остаток карьеры он посвятил чемпионатам Азербайджана и родной Латвии.

После игровой карьеры: осенью 2022-го потренировал юрмальский «Спартак». Вскоре клубу отказали в лицензировании, исключив его из Высшей лиги.

Андрей Рубин

Клубы: «Шинник» (2003-2004, 2006), «Спартак» (2005-2008)

Отыграл в РПЛ: 69 матчей (4 гола и 4 ассиста)

Титулы в России: —

Андрей Рубин в «Спартаке» Фото: Василий Смирнов/ТАСС

Рубин сделал невероятное, в 2003-м сменив Лондон, где он выступал за «Кристал Пэлас», на Ярославль. Правда, изначально его брали в «Спартак», но оттуда атакующего полузащитника быстро отдали в «Шинник». Просто Андрей не понравился Олегу Романцеву. «Утром проснулся спартаковцем и не подозревал, что вечером стану игроком ярославского клуба», — сокрушался футболист. На новом месте Рубин отлично себя проявил и позже всё-таки стал красно-белым: позвал Александр Старков, при котором Андрей играл в сборной на Евро-2004. Не задалась и вторая попытка, хотя серебро он всё же зацепил. Под финал карьеры футболист также прибавил к двум латвийским чемпионствам со «Сконто» азербайджанское золото с бакинским «Интером».

После игровой карьеры: Рубин тренировал латвийскую «Ауду» и юрмальский «Спартак», был ассистентом в кипрском ЭНАДе. В августе 2022-го его тренерская карьера оборвалась: Андрей по неизвестным причинам умер на 44-м году жизни.

Александр Цауня

Клубы: ЦСКА (2011-2016)

Отыграл в РПЛ: 61 матч (3 гола и 5 ассистов)

Титулы в России: трёхкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка

Александр Цауня в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Один из самых титулованных людей в нашей импровизированной сборной. Цауня никогда не был звездой ЦСКА, выполняя роль игрока подмены. Но выделялся универсальностью, шикарной работоспособностью и отличным дальним ударом. А ещё, к сожалению, частыми травмами. Бывало, он едва возвращался и толком не успевал набрать форму, как снова отправлялся залечивать болячки. Несмотря на это, он завоевал в России пять титулов плюс дважды признавался футболистом года в Латвии. Ещё в его активе есть чемпионство со «Сконто» и пять игр в Чемпионшипе за «Уотфорд». Там он даже забил «Саутгемптону». Но это было до переезда в РПЛ, а после — два матча за РФШ и финал карьеры.

После игровой карьеры: с начала 2019-го по конец 2020-го был ассистентом тренера в «Елгаве».

Виталий Астафьев

Клубы: «Рубин» (2004-2005)

Отыграл в РПЛ: 30 матчей (4 гола и 2 ассиста)

Титулы в России: —

Виталий Астафьев в «Рубине» Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Астафьев — уникальный игрок. Во-первых, Виталий входит в двадцатку рекордсменов по матчам за сборную (167). Во-вторых, становился футболистом года в Латвии с 11-летним перерывом (в 1995-1996 годах и потом в 2007-м). А ещё он девять раз брал латвийское золото и провёл во втором английском дивизионе 56 матчей за «Бристоль Роверс», где фанаты посвятили ему кричалку на манер той, что пели в честь Кантона в Манчестере: «Oooh, aarr… he’s a latvian». Само собой, Виталий играл и на Евро-2004. После континентального первенства полузащитник как раз оказался в «Рубине», где был основным и забил несколько важных голов.

После игровой карьеры: тренирует вот уже 13 лет. Астафьев был ассистентом в основной и молодёжной (U21) сборных Латвии, а также в «Сконто», где, будучи игроком, штамповал чемпионства. Ещё он тренировал «Елгаву» и «Ригу 2». С лета 2021-го работает ассистентом в кипрском «Арисе», где последние два года сверкает Александр Кокорин.

Юрис Лайзанс

Клубы: ЦСКА (2001-2005), «Торпедо» (2005), «Ростов» (2006), «Кубань» (2007), «Шинник» (2008)

Отыграл в РПЛ: 159 матчей (12 голов и 10 ассистов)

Титулы в России: чемпион-2003, трёхкратный обладатель Кубка, победитель Кубка УЕФА

Юрис Лайзанс в ЦСКА Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Вся карьера Лайзанса прошла в Латвии и России. И она легендарна. Юрис был первым новичком ЦСКА при Евгении Гинере и одним из лидеров клуба, когда тот завоевал первое за 12 лет чемпионство. С 2004 года он потерял место в основе армейцев, но здорово попутешествовал: побегал в Ростове, Краснодаре и Ярославле в РПЛ, в Белгороде и Воронеже — в Первой лиге. Свыше 150 матчей в Премьер-лиге — такое достижение покоряется немногим легионерам. Есть на его счету и несколько игр в победном Кубке УЕФА, так что та медаль тоже в копилке. Не сомневаемся: когда вы только увидели заголовок этого материала, сразу подумали про Юриса. Он также был в сборной на Евро-2004, плюс за два года до этого его признали в родной стране игроком года.

После игровой карьеры: закончил пинать мяч и сразу же стал селекционером «Краснодара», покинув пост только весной 2022-го. Совсем скоро Лайзанс вновь примерит футболку ЦСКА, представив клуб на Кубке легенд — 2024.

Андрей Штолцерс

Клубы: «Спартак» (2000)

Отыграл в РПЛ: 11 матчей (5 голов и 2 ассиста)

Титулы в России: чемпионство

Андрей Штолцерс в «Спартаке» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Двукратный чемпион Латвии со «Сконто» (ну а с кем ещё?) играл за красно-белых в полугодичной аренде и вспоминал те времена с огромной теплотой: «Попасть в «Спартак» — счастье. Сравнимо с выигрышем в лотерею. Я балдел от игры за «Спартак». То, что меня и всю команду в те тяжёлые дни утешали, поддерживали гениальные артисты и космонавты, приводило в невероятный восторг. Для меня, выросшего в Советском Союзе, это было очень почётно». Он хотел остаться в Москве, однако его «Шахтёр» не договорился по деньгам с москвичами — и отправил футболиста в «Фулхэм». В АПЛ Андрей звездой не стал, тем не менее выступал и там, и в Чемпионшипе, и в третьем дивизионе, да и на Евро-2004 засветился. Карьера получилась добротной.

После игровой карьеры: с лета 2019-го по весну 2020-го был техническим директором «Истерна» из Гонконга, а до этого тренировал его, молодёжку «Фулхэма» и гонконгский «Юнь Лонь». С тех времён в футболе не трудоустроен.

Михаил Михолап

Клубы: «Спартак-Алания» (2003)

Отыграл в РПЛ: 13 матчей (4 гола)

Титулы в России: —

Михаил Михолап в «Спартаке-Алании» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Михолап родился в Калининграде и имеет двойное гражданство, к тому же провёл в РПЛ всего лишь полсезона. Но так уж получилось, что он единственный латвийский центральный нападающий в истории Премьер-лиги, плюс семикратный чемпион Латвии и участник легендарного Евро-2004. К тому же один матч в России ему особенно удался: игрок отгрузил трёшку «Локомотиву» и добыл для владикавказцев яркую победу со счётом 3:2.

После игровой карьеры: с 2021 года Михолап без работы, однако тренерский опыт у него вполне приличный. Он долго работал с рижским «Олимпом» как главным, так и помощником, ассистировал в РФШ и «Алмиере», а также возглавлял второй состав «Елгавы».

Валерий Иванов

Клубы: «Уралан» (1998), «Шинник» (1999-2000)

Отыграл в РПЛ: 50 матчей (1 гол)

Титулы в России: —

Валерий Иванов в «Шиннике» Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

Карьера Иванова началась ещё в СССР. Он дважды был чемпионом латвийской ССР с ФК РАФ и трижды — чемпионом уже привычной Латвии со «Сконто» (можно было не уточнять, правда?). В Россию Валерий приехал доигрывать. Несмотря на солидные 50 матчей в нашем чемпионате, постоянное нахождение на поле от первого до последнего свистка и позицию левого вингера, у него только один гол. А в 13 встречах Первой лиги за «Волгарь-Газпром» у латвийца забитых мячей не было вовсе. Но не забываем истину Вадима Евсеева: футбол не заключается в голах.

После игровой карьеры: Иванов принял российское гражданство. Футбольных же новостей нет, извините.

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