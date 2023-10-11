Это’О и другие звёзды. Лучшие легионеры из Камеруна в истории чемпионатов России

В истории российских чемпионатов было достаточно большое количество камерунских легионеров. 27 футболистов из этой страны выходили на поле в матчах РПЛ. Лидер по сыгранным матчам – защитник Бенуа Ангбва. А наибольшее количество голов забил легендарный нападающий Самуэль Это’О. «Чемпионат» составил символическую сборную лучших игроков Камеруна, выступавших в нашей лиге.

Как мы выбирали: чётких критериев нет, но мы ориентировались на выступление игроков в чемпионате России, влияние на наш футбол и талант в принципе. Безусловно, выбор очень субъективный. Будет интересно узнать в комментариях, согласны ли вы с ним и кого стоит добавить.

Схемы произвольные, хотя мы постарались удержать игроков в рамках позиций. Иногда состав будет без вратаря, в этом случае мы делаем допущение.

Схема 4-4-2

Вратарь: персонаж ещё не открыт

У Камеруна неплохая школа вратарей, можно вспомнить Томаса Н’Коно (под 250 матчей за «Эспаньол»), Жозеф-Антуана Белла (играл за «Марсель», «Бордо», «Сент-Этьен»), Карлоса Камени (ещё одна легенда «Эспаньола»). Или того же Андре Онана из сегодняшнего «Манчестер Юнайтед». Однако до России камерунские голкиперы пока не добирались.

Правый защитник: Жерри-Кристиан Тчуйсе

Клубы: «Нефтяник Кубани» (1998), «Черноморец» (1998-2000 и 2003), «Спартак» (2000-2002), «Москва» (2004-2006), «Терек» (2007), «Витязь» (2008)

Отыграл в России: 230 матчей

Тчуйсе попал в Россию в 1997 году в возрасте 22 лет. При этом он оказался не в профессиональном клубе, а в любительской команде «Нефтяник» из города Горячий Ключ (Краснодарский край). При каких обстоятельствах это произошло, рассказывал сам защитник: «Я вообще не знал, куда ехал. Туда отправилось много камерунских футболистов, но нас обманули. Сказали, что команда нас очень ждет. Оказалось, никто не ждет. Мы жили в общежитии, ели чёрный хлеб и растворимый суп».

Тем не менее Жерри-Кристиан смог сделать в России хорошую карьеру. Он приглянулся тренеру новороссийского «Черноморца» Олегу Долматову и благодаря этому стал игроком высшей лиги. В «Черноморце» Тчуйсе продолжал прогрессировать, выучил русский язык. В результате летом 2000-го его за € 800 тыс. выкупил лидер российского футбола «Спартак».

В команде Олега Романцева защитник отыграл два с половиной года. Стал двукратным чемпионом, провёл 16 матчей в Лиге чемпионов – с ним красно-белые побеждали «Реал», «Арсенал», «Спортинг». В 2000 году Жерри-Кристиан получил паспорт РФ и рассматривался как кандидат в сборную России, даже приезжал на сборы национальной команды, но так за неё и не дебютировал. По словам самого Тчуйсе, это случилось из-за того, что «кто-то на самом верху решил — темнокожий футболист играть за Россию не будет». Летом 2001-го защитник выступал уже за сборную Камеруна, однако провёл за неё всего три матча.

Где сейчас: по окончании карьеры переехал во Францию, стал тренером.

Жерри-Кристиан Тчуйсе Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Алекс Сонг

Клубы: «Рубин» (2016-2018)

Отыграл в России: 23 матча

На пике карьеры Сонг поиграл за лондонский «Арсенал» и «Барселону». В составе каталонцев стал чемпионом и обладателем Суперкубка Испании. Но к середине 2010-х универсальный хавбек/защитник (к слову, двоюродный брат главного тренера сборной Камеруна Ригобера Сонга) стал сдавать и летом 2016-го в возрасте 28 лет поехал в Россию. «Рубин» подписал его свободным агентом в то трансферное окно, когда потратил на новичков € 40 млн под нового испанского тренера Хави Грасию.

Алекс попал в топ самых высокооплачиваемых легионеров РПЛ с зарплатой в € 4 млн в год. Однако проект «Рубина» с Грасией, Сонгом и группой других дорогих легионеров разочаровал. Команда не боролась за титул, а сам Сонг играл так, что лидеры того «Рубина» – Сергей Рыжиков, Олег Кузьмин и Гёкдениз Карадениз – потребовали перевести его в дубль. В феврале 2018-го стало известно, что казанский клуб подал жалобу в ФИФА на камерунца, обвинив его в разрыве контракта в одностороннем порядке. Алекс подал встречный иск к «Рубину». В результате через полгода стороны договорились закрыть вопрос: клуб выплатил игроку € 2 млн долга по зарплате и компенсацию за расторжение договора.

«Казань – хорошее место. Там есть хорошие рестораны, люди доброжелательные. Но, если честно, я почти не выбирался из дома. У меня не было друзей… В Казани я потерял год карьеры», – признавался Сонг.

Где сейчас: в последние три года доигрывал в Джибути в клубе «Арта Солар 7», где также занимался развитием молодёжи.

Алекс Сонг Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Андре Бикей

Клубы: «Шинник» (2005), «Локомотив» (2005-2007)

Отыграл в России: 37 матчей

Достижения: бронзовый призёр чемпионата России — 2005

Бикей начинал карьеру в Португалии, а в 20 лет приехал в РПЛ. Зимой 2005-го его подписал «Шинник». В Ярославле камерунец очень прилично провёл полгода, после чего защитника приобрёл «Локомотив». Однако за железнодорожников Андре отыграл всего год, взяв с командой бронзу сезона-2005. Легионер не стал своим в коллективе. Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Хохлов вспоминал:

«Бикей – машина приличная. Интересный, своеобразный, странноватый. Это проявлялось как на поле, так и вне его. На поле получал много жёлтых и красных карточек. Иногда человека могло перемкнуть, и начиналось абсолютно неадекватное поведение. Были конфликтные ситуации, он заводился из-за ничего, в результате это перерастало в ругань, в конфликты, чуть ли не до драки доходило. Это не вспыльчивость, а неадекватность. Коллектив у нас был сплочённый, хороший, а Бикей в него не вписался».

Летом 2006-го «Рединг» арендовал камерунца, а год спустя выкупил его за € 1,5 млн. Потом Бикей ещё много лет выступал за различные английские клубы. В 2019-м Андре завершил карьеру в Индии.

Где сейчас: Бикей стал тренером, до сентября этого года работал ассистентом в португальском «Шавише».

Андре Бикей Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый защитник: Серж Бранко

Клубы: «Шинник» (2005), «Крылья Советов» (2006-2007)

Отыграл в России: 70 матчей

До того, как оказаться в России, Бранко поиграл в Германии и Англии, выиграл Олимпиаду-2000 со сборной Камеруна. Зимой 2005-го «Шинник» подписал на тот момент 24-летнего защитника свободным агентом. Историю своего появления в РПЛ Серж описывал в красках:

«Агент соврал мне. Он утверждал, что «Шинник» находится в Москве – не в Ярославле. Не хочу ничего плохого сказать про этот город, но, когда я приехал, там были только одна центральная улица и один большой хороший отель. Всю неделю после переезда я даже отказывался тренироваться и есть. Пил только сгущёнку. Очень хотел вернуться в Германию».

Тем не менее у Сержа получился хороший год в Ярославле, и перед следующим сезоном его выкупили «Крылья Советов» за € 350 тыс. По ходу сезона-2006 у Бранко случился конфликт с главным тренером самарской команды Гаджи Гаджиевым и его ассистентом Омари Тетрадзе. По словам камерунца, Тетрадзе угрожал ему пистолетом. Защитник покинул команду, но потом вернулся в неё, а через год Бранко снова ушёл из «Крыльев Советов», заявив, что клуб должен ему € 250 тыс.

Камерунец получил статус свободного агента и продолжил карьеру в немецком «Дуйсбурге». Он выступал в разных странах до июля 2014-го. Доигрывал в Кувейте.

Где сейчас: после завершения карьеры было мало информации о нём. Известно, что в 2017 году его подозревали в мошенничестве, когда Серж работал генеральным менеджером в одном из камерунских клубов, а в 2022-м Самуэль Это’О оплатил ему операцию – Бранко страдал от неизвестного заболевания.

Серж Бранко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Опорный полузащитник: Гаэль Ондуа

Клубы: «Анжи» (2018-2019)

Отыграл в России: 27 матчей

Ондуа – нетипичный африканский легионер в нашем футболе. Гаэль с детских лет жил в России, так как его отец работал в посольстве Камеруна в Москве. Полузащитник воспитывался в академиях «Локомотива» и ЦСКА. Ондуа сыграл даже один матч за первую команду армейцев, выйдя на замену в Кубке России осенью 2014-го. А в сезоне-2018/2019 отыграл сезон в РПЛ за «Анжи».

Но в основном профессиональная карьера Гаэля прошла за рубежом – в датском «Вайле», «Ганновере» и «Серветте». В июле этого года 27-летний Ондуа вернулся из немецкого клуба в швейцарский. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл 13 матчей в чемпионате и еврокубках (в основе – шесть), сделал одну голевую передачу.

Ондуа заявлял о желании выступать за сборную России, но его не пригласили в нашу команду. А родной Камерун позвал. В марте 2022-го Гаэль дебютировал за «Неукротимых львов», в ноябре попал в заявку на ЧМ-2022 и сыграл два матча на турнире в Катаре. Причём на поле выходил в бутсах с российским флагом. По этой причине попал под огонь критики.

«Я так уже 10 лет играю, а фотографировать начали только сейчас. Люди, которые сейчас это обсуждают – продавцы бумаги. Пусть они больше узнают про Россию, мне тоже приятно будет, хотя после фото моих бутс писали много гадостей со всего мира. Я сам был удивлён! Но не собираюсь ничего менять в своей жизни. Меня всему обучили в России, а люди пусть пишут, что хотят», – объяснял свой поступок Ондуа.

Где сейчас: готовится сыграть со сборной России за Камерун. Контракт Ондуа с «Серветтом» подписан по схеме «2+1».

Гаэль Ондуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Петрус Бумаль

Клубы: «Урал» (2017-2020), «Нижний Новгород» (2021)

Отыграл в России: 67 матчей

Бумаль – воспитанник французского клуба «Сошо», поиграл в Болгарии, а в августе 2017-го перешёл в «Урал». Клуб из Екатеринбурга подписал на тот момент 24-летнего полузащитника свободным агентом. Вскоре после этого Петрус получил первый в карьере вызов в сборную Камеруна, за которую сыграл всего два матча.

Бумаль признавался, что счастлив играть в РПЛ: «Очень сильный чемпионат, очень хороший уровень игры! Думаю, он входит в пять-шесть лучших лиг мира. Для нас здесь пытаются создать все условия, чтобы мы думали только о футболе. По сравнению с Болгарией, здесь просто рай для футболистов!»

В «Урале» камерунец отыграл три сезона, как правило, выходил в стартовом составе. В сентябре 2020-го ушёл на правах свободного агента в турецкий «Эрзурумспор», но уже через год вернулся в Россию – Бумаля бесплатно подписал «Нижний Новгород». Однако в этой команде Петрус задержался только на полгода. Сыграл лишь три матча у Александра Кержакова, а после удаления во встрече с «Зенитом» у легионера случился конфликт с тренером. Позже Бумаль принёс извинения команде, тем не менее его отстранили от тренировок. Хавбек продолжил карьеру в венгерском «Уйпеште».

Где сейчас: с лета 2023 года Бумаль выступает в ОАЭ за «Аль-Батаех». Его команда занимает седьмое место после пяти туров.

Петрус Бумаль Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Жан Блез Були

Клубы: «Динамо» Брянск (2004-2007), «Терек» (2007-2009), «Нижний Новгород» (2009), «Луч-Энергия» (2010)

Отыграл в России: 172 матча

Достижения: серебряный призёр Первого дивизиона — 2007

Були приехал в Россию летом 2004-го, подписав контракт с брянским «Динамо» из Первой лиги. До этого он играл в Камеруне и без особого успеха пробовал себя в Испании, где провёл несколько матчей за «Хетафе». В Брянске атакующий полузащитник/форвард быстро превратился в звезду, стал лучшим бомбардиром команды. В сезоне-2006/2007 помог «Динамо» добраться до полуфинала Кубка России.

«В Брянске общаюсь с русскими ребятами. Созваниваюсь с Бранко, Тчуйсе и Зоа, с которым мы знакомы с раннего детства, так как родились в одном квартале. Я очень люблю Брянск и его жителей. Люди здесь доброжелательные, спокойные. Темнокожих в городе нет. Поэтому я не удивляюсь, когда маленькие дети с изумлением смотрят на меня на улице или смеются, ведь они никогда не видели темнокожих! Бывает, но редко, что люди постарше меня обижают. Это огорчает», – рассказывал о своей жизни в России Жан.

Летом 2007-го Були выкупил «Терек» за € 200 тыс. Там камерунец не стал твёрдым игроком основы, но одной игрой точно запомнился: в июле 2008-го гол и голевая передача Жана помогли «Тереку» победить дома «Спартак» (3:1). Були отдавали в аренду «Нижнему Новгороду», а зимой 2010-го отпустили в «Луч». Ещё через год он уехал в Латвию, став игроком «Юрмалы».

Где сейчас: с тех пор как Були завершил карьеру в 2012 году в Молдавии, информации о нём не было.

Жан Блез Були Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Муми Нгамалё

Клубы: «Динамо» (2022 – по нaстоящее время)

Отыграл в России: 38 матчей

Фланговый полузащитник до переезда в Россию делал себе имя в Австрии и Швейцарии, где пять сезонов отыграл за «Янг Бойз». Летом 2022-го «Динамо» выкупило Нгамалё за € 2 млн. Муми признавался, что не сомневался, когда получил возможность продолжить карьеру в РПЛ:

«Переезд в Россию? У меня не было никаких проблем с этим выбором. Хотелось попробовать новое, изменить что-то в жизни… Не было ни страха, ни беспокойства, потому что политическая ситуация не имеет ничего общего с футболом. В сборной никто мне ничего на тему переезда в Россию не говорил. Некоторые члены моей семьи сомневались, но я всё-таки уже большой мальчик и сам принимаю решение, где играть, когда играть, в какой стране и команде».

В «Динамо» Нгамалё – игрок основы, в нынешнем сезоне РПЛ забил два мяча и сделал три голевые передачи. В августе этого года появлялась информация об интересе к камерунцу со стороны «Аль-Иттифака» из Саудовской Аравии, тем не менее Муми остался в Москве. За сборную Камеруна вингер выступает с 2015 года, выходил в двух матчах ЧМ-2022.

Где сейчас: готовится к матчу со сборной России за Камерун. Контракт Нгамалё с «Динамо» действует до лета 2024-го с опцией продления ещё на сезон.

Муми Нгамалё Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Нападающий: Клинтон Н’Жи

Клубы: «Динамо» (2019-2022)

Отыграл в России: 66 матчей

Перед тем как перебраться в наш чемпионат, Н’Жи поиграл в топ-лигах за «Лион», «Тоттенхэм» и «Марсель». «Динамо» выкупило скоростного вингера у провансальцев летом 2019-го за € 6 млн. В московском клубе рассчитывали, что новичок с таким бэкграундом станет хорошим усилением для команды.

Камерунцу, судя по его словам, было хорошо в России.

«Мне нравится Москва, – говорил Клинтон. – Когда услышал о варианте с «Динамо», то не мог даже представить, что столица России так хороша. У меня было немного другое представление. Сейчас же всем говорю: это самый красивый город из всех, что я видел. В Москве лучшие рестораны – и приятно оформлены, и готовят очень вкусно. Со мной моя девушка. Единственный минус – не хватает родных. Дочка во Франции».

Однако в «Динамо» Н’Жи не показывал тот уровень футбола, который от него ждали. За три сезона в РПЛ набрал всего 6+2 по системе «гол+пас». В результате летом прошлого года клуб и игрок договорились о расторжении контракта – Клинтон ушёл свободным агентом.

Где сейчас: с прошлого года Н’Жи играет за турецкий «Сивасспор». В этом сезоне набрал 1+1 за семь матчей. Готовится ко встрече с Россией за сборную Камеруна.

Клинтон Н’Жи Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Самуэль Это’О

Клубы: «Анжи» (2011-2013)

Отыграл в России: 73 матча

Это’О приезжал в Россию в статусе суперзвезды. Внезапно разбогатевший благодаря Сулейману Керимову «Анжи» подписал экс-нападающего «Барселоны» и «Интера», трёхкратного победителя Лиги чемпионов летом 2011-го за € 27 млн. На тот момент Самуэлю было уже 30 лет, но он всё ещё находился в прекрасной форме.

За два сезона в РПЛ Это’О забил 25 мячей и сделал 13 голевых передач, однако команда с ним и другими звёздами в составе так и не выиграла трофеев. А летом 2013-го Керимов свернул проект. Обвал акций «Уралкалия», чьим основным акционером был бизнесмен, а также отсутствие прогресса «Анжи» и конфликты игроков (например, того же Это’О с Игорем Денисовым) привели к такому решению. Самуэля отпустили свободным агентом в «Челси».

«Когда я переходил в «Анжи», у создателей проекта были большие планы – не на один-два года, а на десятилетия вперед. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров. Мне казалось, «Анжи» пойдёт по пути «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов, станет суперклубом… Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб», – вспоминал свой российский период Это’О.

Где сейчас: сейчас Это’О – президент Федерации футбола Камеруна. Однако в последнее время новости о нём в основном связаны со скандалами. Недавно стало известно, что на Самуэля подали жалобу в ФИФА – экс-форварда обвиняют в коррупции и организации договорных матчей.

Самуэль Это’О Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

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