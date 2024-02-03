«Интер» почти во всём сильнее «Ювентуса». Но ему нужна победа — и в этом шанс Аллегри

Матч первого круга между «Ювентусом» и «Интером» получился антирекламой футбола. Там были голы, целых два, даже красивые. Но игра получилась до ужаса скучной. Особенно второй тайм, когда команды 45 минут просто друг на друга смотрели. Да, конечно, эта была настоящая тактическая битва, и Аллегри на самом деле очень круто подготовился к «Интеру» и нейтрализовал его. Но смотреть такие матчи – гиковское удовольствие, футбольный артхаус. У массовой аудитории остались вопросы.

Вообще, если есть результат, который устраивает обе команды, как правило, именно он и случается. И дело не в том, что кто-то с кем-то договаривается. Наоборот, тут даже договариваться не надо. Все и так всё понимают. В матче первого круга было именно так: команды не столько желали выиграть, сколько боялись проиграть. Первый круг, впереди ещё очень много матчей – лишний риск ни к чему. Оставим в таблице всё как есть и отложим разборку на потом.

И вот «на потом» наступило. Команды как шли нос к носу, так и идут. И если от «Интера» перед началом сезона примерно этого и ждали, то «Ювентус» шокирует стабильностью. Пускай «Юве» по последним оценкам и имеет самый большой доход среди итальянских клубов, финансовая ситуация там совсем не радужная. Кристиано Джунтоли, который летом стал спортивным директором туринцев, с первого дня занимается сокращением зарплатной ведомости. Не потому, что он хочет, а потому, что нет другого выхода.

Эпизод матча «Ювентус» — «Интер» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

И тем не менее «Ювентус» мастерски берёт «свои» очки. «Свои» – то есть с командами ниже по статусу и по классу. Каким бы проблемным ни был «Юве», там всё-таки есть футболисты, которые делают разницу. Плюс отлично работает Аллегри. Он понимает, что в его ситуации пытаться поставить какой-то яркий футбол – это просто баловство. Ему нужен результат, нужно скрыть слабые стороны команды (коих предостаточно) и выпятить сильные (коих в командах Аллегри бывало и побольше, чем сейчас).

Поэтому «Ювентус» совершенно не стремится играть с мячом – он просто этого не умеет. Поэтому так много забивают защитники. Создавать моменты с игры получается не всегда, а стандарты наработаны отлично. Поставить стандарты всё же проще, чем поставить игру и конкретно – позиционное нападение. То, что в Италии вообще есть чемпионская интрига, – это огромный комплимент «Ювентусу». Если бы Аллегри не собрал эту команду из подручных материалов, «Интер» уже давно можно было бы короновать.

«Интер» тоже молодец, что максимально использует свой ресурс. Но дело в том, что этот самый ресурс у «Интера» намного серьёзнее, чем у «Юве». «Интер» и «Ювентус» в футбольном смысле сегодня находятся на разных стадиях эволюции. У миланцев очень сыгранный и опытный состав, чётко выстроен вектор селекции, поставлена игра, налажена взаимозаменяемость. «Ювентус» уступает по всем этим компонентам.

Массимилиано Аллегри Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Но! Поскольку «Интер» сильнее, с него и спрос больше. И тут мы возвращаемся к матчу первого круга. После тех скучных 1:1 гораздо больше претензий было именно к «Интеру». Мол, какая же это лучшая команда Италии, если она соглашается на ничью с таким «Ювентусом»? На самом деле, стратегически ничья «Интер» полностью устроила. Потому он и не полез дожимать. Но, ещё раз, тогда был только первый круг и матч проходил в Турине.

Теперь второй круг, конец чемпионата уже понемногу выглядывает из-за горизонта. Теперь «Интер» играет с «Ювентусом» дома. Миланцы опережают «Юве» всего на одно очко. Да, у них ещё матч в запасе – но там «Аталанта». Так что этот матч ещё попробуй выиграй. Плюс у «Интера» скоро Лига чемпионов, тяжеленные – а нет никаких сомнений, что они будут именно такими – матчи с «Атлетико». Пренебрегать Лигой чемпионов миланцы не станут. Надо быть не в своём уме, чтобы пренебрегать ЛЧ, когда ты уже в плей-офф. А «Интер» пока такого впечатления не производит.

Всё это указывает на то, что «Интер» не будет согласен на ничью. У миланцев есть возможность наконец сделать отрыв, а для этого нужна победа. «Интер» – фаворит, от него будут ждать победы. Он и сам от себя наверняка тоже её ждёт. И в этом шанс «Ювентуса».

Футболисты «Интера» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Ещё раз: по-футбольному «Юве» уступает «Интеру» практически во всём. Но ситуация, когда «Интер», вероятно, будет играть на победу, облегчает туринцам жизнь. Во-первых, нет лишнего давления, раз уж «Юве» не фаворит. Во-вторых, «Интеру», чтобы победить, понадобится мяч. А «Юве» как раз обожает, когда владение больше у соперника. В матче первого круга парни Аллегри, как всегда, отдали мяч – но «Интер» его не взял. А теперь, скорее всего, возьмёт.

Этот матч вряд ли решит исход чемпионской гонки, как бы он ни завершился. Всё-таки впереди ещё треть дистанции, и там может произойти всё что угодно. Но тем не менее это матч лидеров, и он не может быть неважным. В первом круге «Интер» и «Юве» устроила ничья. Сейчас другая ситуация. И этот новый контекст даёт основания думать, что такой тоски, как в первом круге, не будет. А это уже кое-что.