«Ювентус» уделал «Интер», аутсайдер продал целый состав. Разбор главных трансферов Серии А

Серия А в этом сезоне напичкана интригами, как хорошие канелони — фаршем. «Интер» и «Ювентус» борются за чемпионство, сразу шесть команд претендуют на четвёртую лигочемпионскую позицию, вовсю идёт рубка за выживание — куда без неё! В этой связи важно, кто и как поработал на трансферном рынке, поскольку это самым прямым образом может повлиять на разрешение всех перечисленных интриг.

Вашему вниманию — разбор самых интересных зимних переходов чемпионата Италии. И состоявшихся, и тех, которые резонансно сорвались.

«Ювентус» уделал «Интер»

Тьягу Джало — игрок «Ювентуса» Фото: Juventus FC via Getty Images

«Интер» — король на рынке свободных агентов. Ещё бы, ведь там работает Беппе Маротта. В своё время он заманивал бесплатных звёзд в «Ювентус» (Погба, Хедира, Дани Алвес и многие другие), а теперь занимается этим в Милане.

Маротта положил глаз на португальского центрального защитника Тьягу Джало, у которого летом заканчивался контракт с «Лиллем». Всё было на мази, «Интер» уже ждал Джало после окончания сезона — но тут включился «Ювентус». € 5 млн — и Тьягу уехал в «Юве» уже сейчас, зимой. Получается, туринцы бросили «Интеру» перчатку не только на футбольном поле, но и на трансферном рынке.

Алекс Сандро, Федерико Гатти и Данило Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Нельзя сказать, что Джало необходим «Ювентусу» прямо сейчас. Да, нынешняя оборона «Юве» не выглядит бетонной, как во времена того же Маротты. Много лет Данило и Алексу Сандро, по игре Гатти иногда видно, что не так давно он бегал в Серии В. Но «Ювентус» даже с такой обороной борется за чемпионство. И, учитывая, что нет еврокубков, имеющихся защитников должно хватить до конца сезона.

Кроме того, Джало травмирован. Причём давно — с апреля прошлого года. В этом сезоне он не сыграл за «Лилль» ни минуты. И вообще, если взять его взрослую карьеру, за один чемпионат у него не было больше 28 матчей. Дело тут не только в травмах, но в любом случае это повод задуматься.

Как бы там ни было, «Ювентус» заплатил небольшие деньги, так что, даже если Джало не заиграет, туринцы потеряют немного. А если всё пойдёт хорошо, «Юве», возможно, получит защитника на годы. Джало всего 23, у него больше 100 матчей за «Лилль», он выигрывал чемпионат Франции (при живом «ПСЖ»!) и выходил с командой в плей-офф Лиги чемпионов. Так что, несмотря на довольно молодой возраст, он уже достаточно опытен.

А что «Интер»? «Интер», скорее всего, найдёт нового свободного агента в центр обороны. Маротта делает это лучше всех в мире. Так что по Джало, наверное, плакать не будут. Разве что чуть-чуть. И то только если он круто заиграет в «Юве».

«Наполи» купил скандалиста?

Сириль Нгонж в Наполи Фото: Timothy Rogers/Getty Images

В истории было много случаев, когда разваливались чемпионские команды. Но «Наполи» бьёт все рекорды по быстроте развала. Команда, которая ещё в прошлом сезоне крошила всех в Серии А, превратилась в серого середняка — и по игре, и по результатам. Да, «Наполи» всего в четырёх очках от четвёртого места. Но фаворитом в борьбе за лигочемпионскую позицию он точно не выглядит.

Похоже, так ситуацию видит и президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Он выделил деньги на усиление, и «Наполи» совершил самую дорогую зимнюю покупку в Серии А. За € 18 млн из «Вероны» пришёл Сириль Нгонж. Нгонж — крайний нападающий, который может сыграть и в центре. За год в «Вероне», которая всю дорогу болталась внизу, он забил 11 мячей. Приличный показатель, но стоит ли это € 18 млн?

Этой зимой «Верона» устроила настоящую распродажу (подробнее об этом — дальше). Там ужасная финансовая ситуация, деньги нужны здесь и сейчас. Многие клубы этим воспользовались и взяли игроков с большим дисконтом. По слухам, «Фиорентина» и «Астон Вилла» готовы были купить Нгонжа за сумму в районе € 10 млн. А «Наполи» вывалил € 18 млн.

Сириль Нгонж в «Вероне» Фото: Marc Atkins/Getty Images

Ещё раз: Нгонж — хороший игрок. Молодой (23 года), с перспективой роста и удорожания. Но, во-первых, его наверняка можно было взять дешевле, учитывая трудности «Вероны». А во-вторых, Нгонж — очень своеобразный парень. Почти во всех командах, где он играл («Гронинген», «Брюгге», ПСВ), у него были конфликты. Нгонж нарушал режим, скандалил, его выгоняли с тренировок. Перейдя в «Верону», он, например, сказал, что вообще не собирался в Серию А, потому что чемпионат Италии его никогда не интересовал. Но якобы отец переубедил — и оказался прав.

На позици Нгонжа в «Наполи» есть Политано, который на днях продлил контракт. Плюс есть Линдстрём, за которого летом заплатили € 30 млн. В центр нападения при живом Осимхене Нгонжа никто не пустит. А даже если Осимхен и не будет жив, то есть Джованни Симеоне.

«Наполи» как будто нужно было как можно скорее освоить средства от продажи Элифа Элмаса (ушёл в «Лейпциг» за € 24 млн) — потому так быстро и дорого взяли Нгонжа. В «Вероне» он был хорош. Возможно, будет хорош и в «Наполи». Но по соотношению «цена-качество-необходимость» трансфер пока выглядит очень сомнительным и даже истеричным. Впрочем, последнее — вполне в духе «Наполи» и Аурелио Де Лаурентиса.

Самая дорогая продажа

Раду Дрэгушин в «Дженоа» Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

«Дженоа» в этом сезоне эффективен не только на футбольном поле (11-е место — совсем неплохо для команды, которая вышла из Серии В), но и на рынке. Зимой генуэзцы оформили самую дорогую продажу среди команд Серии А. За € 25 млн в «Тоттенхэм» уехал защитник Раду Дрэгушин.

Трансфер получился остросюжетным. «Тоттенхэм» и «Дженоа» уже всё согласовали, личный контракт тоже был готов — и вдруг пришла «Бавария». «Дженоа», наверное, было не так важно, куда именно уйдёт игрок. Но Дрэгушин не стал менять решение и уехал в Англию. Он сказал, что уже договорился с «Тоттенхэмом» и нарушать договорённости не намерен. Говорят, когда в «Тоттенхэме» об этом узнали, Дрэгушину даже немного повысили зарплату. Бонус за лояльность, когда игрок ещё даже не перешёл в клуб!

Раду Дрэгушин в «Тоттенхэме» Фото: Ivan Romano/Getty Images

Из «Тоттенхэма» в «Дженоа» в рамках сделки по Дрэгушину также приехал защитник Джед Спенс. А ещё генуэзцы на вырученные деньги выкупили у «Марселя» Руслана Малиновского, у «Милана» — Жуниора Мессиаса, арендовали у «Марселя» Витинью, а у «Салернитаны» — экс-игрока ЦСКА Эмиля Бохинена. Э — эффективность!

Новый талант в «Роме»

Тьягу Пинту Фото: Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images

Прямо сейчас «Рома» переживает тектонические, фундаментальные изменения. Клуб покинул Жозе Моуринью, а теперь там не работает и спортивный директор Тьягу Пинту. Писали о том, что у них с Моуром были не лучшие отношения и поэтому Пинту хотел покинуть клуб. Но в итоге, даже несмотря на уход Жозе, Пинту не остался в «Роме».

Тем не менее перед уходом спортдир поработал на славу. Во-первых, он нашёл центрального защитника, который был так нужен «Роме». Это было совсем не легко, учитывая, что у «Ромы» не всё хорошо с финансовым фэйр-плей. Бюджет был сильно ограничен, и Пинту взял из «Ювентуса» молодого Деана Хёйсена. Парню всего 18, но он зрел не по годам. Поначалу многие смеялись — мол, какого-то детсадовца взяли. А на деле оказалось, что Хёйсен — топ за свои деньги в свои 18. Правда, «Рома» его только арендовала — летом Деан вернётся в «Ювентус».

Деан Хёйсен в Роме Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Также Пинту взял в аренду левого латераля Анхелиньо. Парень, которого когда-то заприметил сам «Манчестер Сити», доигрался до того, что оказался не нужен даже «Галатасараю», где провёл первую часть этого сезона. «Рома» для Анхелиньо — шанс перезагрузить карьеру и вернуться на высокий уровень. Ему всего 27 лет — самый подходящий возраст, чтобы играть.

Правда, есть ощущение, что Анхелиньо больше подходит схема с тремя центральными защитниками. А «Рома» при Де Росси играет с четвёркой. Как бы там ни было, Анхелиньо точно получит шанс, а дальше «Рома» решит: либо выкупать его, либо отпускать в «Лейпциг», которому он принадлежит.

Наконец, самый неожиданный трансфер «Ромы» — подписание Томмазо Бальданци. Бальданци — один из главных итальянских талантов новой волны. 20 лет, атакующий полузащитник, левая нога — он был на карандаше у всех итальянских топ-клубов, но забрала его именно «Рома». Вероятнее всего, римляне первыми решились выложить за него деньги. Другие команды, видимо, думали, сомневались — и «Рома» этим воспользовалась.

Томмазо Бальданци Фото: Ciancaphoto Studio/Getty Images

Плюс, наверное, помогло то, что Бальданци в этом сезоне не так ярок, как в предыдущем. Играет роль и «синдром второго сезона», и то, что «Эмполи», где выступал Томмазо, в целом сильно сбавил и болтается внизу. Кроме того, сейчас туда пришёл тренер Давиде Никола. Сложный футбол — это не про него. И умный, тонкий и лёгкий Бальданци ему точно не необходим.

«Рома» же получает очень талантливого игрока, который по типажу напоминает Пауло Дибалу. И теперь «Роме» будет попроще, когда Дибала получит очередную травму. Теперь есть кем его заменить. И для самого Бальданци переход в «Рому», а не сразу в топ-клуб — это тоже правильно. Он развивается поступательно, без резких рывков.

«Рома» интригует. Новый тренер Де Росси, который, в отличие от Моуринью, не запрещает своим футболистам играть в футбол. Плюс интересное усиление. Следите за «Ромой». Она может стать одним из открытий второй части сезона.

Дикая распродажа

«Верона» устроила распродажу Фото: DeFodi Images via Getty Images

Последние два года «Верона» делает всё, чтобы оказаться в Серии В. Клубом управляют так, что сейчас он реально находится на грани выживания. И зимой ему пришлось продавать всё, что можно продать.

«Верона» оформила 14 трансферов на выход. То есть продали целую команду! Почти все, кто ушёл за деньги, играли в стартовом составе. И что «Верона» будет делать теперь, по каким сусекам будет скрести в поисках футболистов — очень большой вопрос. Да, клуб оформил несколько трансферов и на вход. Но пришедшие игроки на порядок дешевле и, вероятно, слабее тех, кто ушёл.

На продажах «Верона» заработала почти € 45 млн. И там действительно было кого взять. За € 18 млн в «Наполи» уехал Сириль Нгонж. Приличный игрок, но, учитывая трудности «Вероны», «Наполи» наверняка мог взять его дешевле (см. выше). В «Аталанту» за куда более скромные € 8,5 млн уехал шведский защитник Исак Хин. И этот трансфер выглядит очень перспективно. Хин отлично проявил себя в «Вероне», у него нет репутации скандалиста, как у Нгонжа. И теперь Исак уехал к Гасперини, у которого уже начинает играть.

Исак Хин в «Аталанте» Фото: Getty Images

«Милан», «Фиорентина», «Сассуоло», «Монца», «Фатих Карагюмрюк», «Расинг», «Сантос Лагуна» — вот неполный список клубов, куда ещё отправились футболисты «Вероны». Всё это выглядит дико. Однако «Верона» при этом пока даже не в зоне вылета (по дополнительным показателям, но всё же). Если клуб и в этот раз не вылетит, даже несмотря на такую шоковую трансферную терапию, видимо, не вылетит уже никогда…

Родители-агенты — зло!

Лазар Самарджич Фото: Getty Images

У полузащитника «Удинезе» Лазара Самарджича сорвался третий переход за три года. В 2021-м он должен был перейти в «Венецию», но не перешёл. Летом 2023-го должен был перейти в «Интер», но не перешёл. И вот в январе 2024-го всё уже было согласовано с «Наполи», однако трансфер в последний момент сорвался.

Во всех трёх случаях виноват отец Самарджича. Он очень любит сына. И считает, что, когда уже всё согласовано, можно попросить увеличить комиссионные, которые должны упасть в его отцовский карман. Летом от такой наглости ошалел «Интер», а теперь — Аурелио Де Лаурентис и «Наполи».

По скиллам Самарджич точно должен играть в команде сильнее «Удинезе». «Интер» и «Наполи» приходили за ним не просто так. Он действительно очень талантливый игрок. Но действия папы, которые повторяются из раза в раз, вряд ли повышают интерес больших команд к Лазару. И такими темпами как бы он не завис в «Удинезе» надолго.

Самое интересное, что фриульцы готовы его продать, поскольку за него дают большие деньги. Но пока продажа так и не состоялась. Родителей, конечно, не выбирают. А вот агентов, представителей — да. Так что, Лазар, может, поищешь на эту должность профессионала?