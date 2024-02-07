Игрок Англии продал форму Марадоны «Рука бога». Ради таких миллионов стоило ждать 35 лет

В каком-то смысле Лионель Месси уже давно не просто личность, а целый промышленный комплекс по зарабатыванию денег. По оценкам Forbes, аргентинец ежегодно аккумулирует около $ 65 млн на рекламе, не говоря уже о царских условиях карьеры в США. «Интер Майами» платит Лео базовую зарплату в $ 12 млн и еще $ 20,4 млн в качестве гарантированной компенсации. И всё же главным финансовым стимулом для легенды перебраться в США стали солидные бонусы от двух стратегических партнёров лиги – компаний Apple и adidas. Суммарно эти сделки приносят Месси до $ 50-60 млн в год.

Лионель монетизирует любые свои активности, причём как настоящие, будущие, так и прошлые. В декабре 2023 года он продал на аукционе Sotheby’s комплект из шести футболок, в которых играл на победном ЧМ-2022 в Катаре, и выручил $ 7,8 млн. Теперь Месси решил продать салфетку, на которой подписал первый контракт с «Барселоной» в 13 лет. Возможно, с таким успехом ему однажды удастся побить рекорд подобных футбольных продаж, принадлежащий майке его кумира Диего Марадоны.

Стив Ходж зажёг над штрафной Англии «свечу», после которой Марадона забил рукой

Болельщики обожают чемпионаты мира не только из-за высокого уровня турнира – многие яркие события запоминаются надолго, а некоторым суждено стать бестселлерами. В 2022 году ФИФА представила подборку «100 великих моментов чемпионата мира», в которой поставила перформанс Диего Марадоны на ЧМ-1986 в матче с Англией на девятое место. Как известно, аргентинский гений забил в четвертьфинальной игре два мяча – первый рукой (лайнсмен и судья прозевали этот момент, за что их пожизненно отстранили от обслуживания турниров под эгидой ФИФА), а второй – после слаломного прохода с центра поля.

«Возможно, это было самое изысканное мошенничество в истории футбола, сошедшее его автору с рук», – сокрушался после игры один из английских защитников Терри Бутчер. Явление вошло в историю и футбольный фольклор как Рука бога, но, вопреки расхожему мнению, Марадона никогда так не говорил. На послематчевой пресс-конференции аргентинец отшутился: «Мяч был забит отчасти рукой бога, отчасти – головой Марадоны».

«Соучастником» знаменитого гола рукой можно признать полузащитника британцев Стива Ходжа – это он неудачно обработал мяч и зажёг «свечу» над штрафной Питера Шилтона, а дальнейшее уже было делом техники (точнее, руки) «десятки» Аргентины. После матча Ходж посчитал, что своеобразной компенсацией для него может стать футболка Диего, и для этого задержался на поле, чтобы произвести с ним обмен. Пришлось подождать, потому что на аргентинского идола налетели журналисты, и англичанин решил подстеречь его в подтрибунном помещении.

Стив Ходж с футболкой Диего Фото: Zuma/ТАСС

«Диего шёл с кем-то из других игроков по тоннелю. Когда поравнялся со мной, то я потянул его за футболку. Он ухмыльнулся, но не возражал поменяться майками. Это было чистое везение», – признался Ходж в автобиографии «Человек в футболке Марадоны». Когда британец вернулся в раздевалку своей команды, там пересматривали момент с голом рукой и проклинали злого гения – Стиву даже пришлось спрятать его футболку в трусы, чтобы не нарваться на хейт товарищей по команде.

До смерти Марадоны владелец футболки отказывался её дарить и продавать

Позже, рассматривая футболку легенды в своём номере, англичанин отметил её ужасное качество – плохой крой, ткань, даже эмблема едва держалась, словно приколотая невидимками. Оказалось, что Марадона раскритиковал официальную форму Аргентины на турнире (слишком плотная ткань для мексиканской жары), поэтому персоналу пришлось купить обычные синие футболки в одном из спортивных магазинов Мехико. Номера на майках уже были, а вот логотип пришлось пришивать вручную.

По возвращении домой выступавший тогда за «Тоттенхэм» Ходж засунул футболку в ящик с другими памятными вещами и швырнул на чердак. Впервые Стив вспомнил о реликвии лишь в 2006 году, когда ему позвонили из Федерации футбола Аргентины и предложили подарить или продать футболку Диего – руководство сборной поставило цель создать музей маек, в которых выступал легенда. В тот момент в его голове что-то щёлкнуло. Англичанин заявил, что для него это тоже память и он не готов расстаться с майкой ни за какие деньги. В тот день он достал футболку Марадоны с чердака и повесил у себя в гостиной.

Аргентинцы обращались к Ходжу несколько раз и приводили в пример бывшего капитана сборной Германии Лотара Маттеуса, который подарил им футболку Диего с финала ЧМ-1986. Ничто не могло разжалобить проведшего в составе сборной Англии 24 матча Стива. «Я видел статьи в интернете якобы о своих намерениях продать футболу за £ 1 млн. Считаю такие заявления неуважительным – футболка не продаётся, и точка. Я храню её у себя уже несколько десятков лет и ни разу не пытался продать», – отбивался Ходж.

Лотар Маттеус безвозмездно отдал Аргентине майку Диего Фото: Senhan Bolelli/Getty Images

Вполне вероятно, что на позицию британца повлияла продажа футболки Короля футбола Пеле в 2004 году на аукционе Christie's. Майка, в которой легендарный бразилец выступал в финале ЧМ-1970 и забил два мяча в ворота сборной Швеции, была продана за £ 157,7 тыс. Не исключено, что Ходж решил поступить так же, как после того самого матча в 1986-м – подождать. Резонно, что со временем стоимость раритета должна была вырасти в цене. Для того чтобы подогреть интерес публики к знаменитой футболке, бывший игрок «трёх львов» застраховал её и передал в аренду Национальному музею футбола Англии.

Семья Марадоны усомнилась в подлинности футболки

Всё изменилось после неожиданной смерти Марадоны в 2020 году – футболка мгновенно подскочила в цене, и Ходж выразил готовность её продать. «Я владею футболкой Марадоны более 35 лет. Она имеет глубокое культурное значение для футбольного мира, народа Аргентины и Англии. Убеждён, что новый владелец будет гордиться самой знаковой футбольной майкой в ​​мире», – отметил Ходж в интервью для аукционного дома Sotheby's, который оценил реликвию в £ 4-6 млн.

Как известно, самый страшный из всех смертных грехов – это зависть. Поэтому неудивительно, что после информации о продаже футболки Марадоны семья гения ополчилась на Ходжа. Старшая из трёх дочерей аргентинца Далма заявила, что это вовсе не та футболка, в которой её отец забивал Англии. «Я знаю, у кого настоящая майка, но никогда не выдам её обладателя. В первом тайме папа играл в одной футболке, а в перерыве сменил её из-за ужасной жары. Когда он был жив, то сказал: «Ходж получил майку с первого тайма. Я бы ни за что не отдал никому футболку игры всей моей жизни», – язвила Далма.

Диего с бывшей женой Клаудией и дочерьми, Далмой и Джанниной Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Возник нешуточный скандал, поэтому Sotheby's наняла независимую компанию для установления подлинности реликвии. «Действительно, в первом тайме Марадона был в другой футболке, – отметила заместитель директора по связям с общественностью Sotheby's Мелика Хансари. – Но между ней и той, в которой Диего забивал Англии во втором тайме, существуют определённые различия. Проведённое научное исследование этой вещи не оставляет сомнений в том, что господин Ходж предоставил нам футболку, в которой Марадона оформил дубль в той игре».

Аукцион прошёл в апреле 2022 года и вызвал сумасшедший интерес к футболке Марадоны. Настолько, что установленная изначальная цена в $ 5 млн была превышена почти вдвое – майка досталась анонимному покупателю за $ 9,28 млн. Ради таких денег действительно стоило ждать 35 лет.