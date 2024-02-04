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Мегадень в футболе! Головин, Клопп против Артеты, «Интер» — «Юве» и «Реал» — «Атлетико»

Это воскресенье будет невероятным. Не знаем, кто там конкретно составляет расписание каждого тура в топ-лигах, но в этот раз получилось мощно. Давайте по порядку.

Разомнёмся на чемпионате Франции. Там в игре 20-го тура «Монако» сыграет против «Гавра». Может, для французов и обычная игра, но не для нас – ведь это матч Головина против Кузяева.

Дальше – АПЛ. Здесь сегодня будет жарко. В первую очередь поедем на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом». Команды и в таблице рядом, и форму неплохую набрали, так что будет захватывающе. Мойес против бывшего клуба – пропускать нельзя.

Почти сразу после – главный матч дня в Англии. Надо ли вообще что-то объяснять про игру «Арсенала» и «Ливерпуля»? Это игра – одна из определяющих в чемпионской гонке, и этим, пожалуй, всё сказано.

Если же кому-то АПЛ не так интересна, то параллельно в Италии «Аталанта» сыграет с «Лацио». Римляне не проигрывают уже несколько матчей подряд, но мы-то ждём новых подвигов от Алексея Миранчука! Так что за ними (надеюсь, они случатся) тоже будем следить.

Ну и самое крутое – на концовку. Во-первых, игра «Интера» и «Юве». Главный матч в Серии А. Возможно, не только этого тура, но и всего чемпионата. Два лидера встретятся в Милане, и игра должная получиться интереснее, чем в первом круге.

А закончится всё в Мадриде. Там «Реал» будет мстить «Атлетико» за вылет из Кубка. Ну и попробует не отпустить вперёд «Жирону», с которой, кстати, тоже скоро сыграет.

Мы, естественно, предлагаем вам следить за всеми этими матчами в нашем онлайне. Такой день пропускать нельзя!

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