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«Монако» — «Гавр», прямая онлайн-трансляция 20-го тура чемпионата Франции, где смотреть, Головин, Кузяев, 4 февраля

Мегадень в футболе! Головин, Клопп против Артеты, «Интер» — «Юве» и «Реал» — «Атлетико»
Георгий Илющенко Никита Паглазов
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«Монако» — «Гавр», прямая онлайн-трансляция
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Следите за событиями вместе с нами!

Это воскресенье будет невероятным. Не знаем, кто там конкретно составляет расписание каждого тура в топ-лигах, но в этот раз получилось мощно. Давайте по порядку.

Разомнёмся на чемпионате Франции. Там в игре 20-го тура «Монако» сыграет против «Гавра». Может, для французов и обычная игра, но не для нас – ведь это матч Головина против Кузяева.

Франция - Лига 1 . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальше – АПЛ. Здесь сегодня будет жарко. В первую очередь поедем на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэмом». Команды и в таблице рядом, и форму неплохую набрали, так что будет захватывающе. Мойес против бывшего клуба – пропускать нельзя.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Почти сразу после – главный матч дня в Англии. Надо ли вообще что-то объяснять про игру «Арсенала» и «Ливерпуля»? Это игра – одна из определяющих в чемпионской гонке, и этим, пожалуй, всё сказано.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если же кому-то АПЛ не так интересна, то параллельно в Италии «Аталанта» сыграет с «Лацио». Римляне не проигрывают уже несколько матчей подряд, но мы-то ждём новых подвигов от Алексея Миранчука! Так что за ними (надеюсь, они случатся) тоже будем следить.

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну и самое крутое – на концовку. Во-первых, игра «Интера» и «Юве». Главный матч в Серии А. Возможно, не только этого тура, но и всего чемпионата. Два лидера встретятся в Милане, и игра должная получиться интереснее, чем в первом круге.

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закончится всё в Мадриде. Там «Реал» будет мстить «Атлетико» за вылет из Кубка. Ну и попробует не отпустить вперёд «Жирону», с которой, кстати, тоже скоро сыграет.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мы, естественно, предлагаем вам следить за всеми этими матчами в нашем онлайне. Такой день пропускать нельзя!

Live Максим Пахомов

Привет всем, кто не спит! Классный нас завтра (уже сегодня) ждёт денёк, да? Пока вы настраиваетесь, можете почитать о дне прошедшем. Он вышел достаточно драматичным!

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