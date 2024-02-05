«Зенит» «забронировал» таланта, но теперь это цель «Сити». Кто в Сербии на радарах у топов

Хоть сборная Сербии никогда и не выходила в плей-офф чемпионатов мира, там всегда были таланты топ-уровня. В 2010-х — Лазар Маркович, Матия Настасич, Невен Суботич. Позже блеснул Лука Йович, взлетел Душан Влахович. Полтора года назад Париж активно следил за 21-летним Иваном Иличем (в итоге из «Вероны» ушёл в «Торино»), год назад раскрылся Страхиня Павлович (наверное, помните его гол Бразилии на ЧМ-2022).

И в этом году опять. Новые сербские имена мелькали тут и там. Интерес «Манчестер Сити», «Милана», «Баварии», «Наполи» — европейские клубы положили глаз сразу на нескольких 18-летних игроков из местного чемпионата. И, в конце концов, переходы состоялись. Рассказываем о каждом по порядку.

Милош Лукович (18 лет, форвард) — перешёл в «Страсбург»

Милош Лукович Фото: rcstrasbourgalsace.fr

Самый известный талант в кругах российских болельщиков — кроме французского клуба, Милошем интересовался «Спартак». И изначально даже имел преимущество в гонке, но то ли сами красно-белые решили не делать ставку на слишком юного парня и в итоге взяли уже окрепшего Угальде, то ли конкуренты обошли. Важно уточнить, что «Страсбург» полностью принадлежит консорциуму «Челси» — BlueCo.

Милош перешёл из своего родного клуба «ИМТ Белград», который в прошлом году вывел в высшую лигу Сербии: 15 голов, звание лучшего бомбардира сезона. Там у него был необычный конкурент по позиции — Лука Лукович, 27-летний форвард и старший брат. Но он всё-таки стабильно был вторым номером, а Милошу даже вручили капитанскую повязку — видимо, пытались раскрутить всеми способами.

По игре Лукович — цепкий и агрессивный форвард, мощный и готовый бороться за мяч, действовать на рывках. Возможно, у него ещё не такие поставленные удар и пас, но зато уже в 18 присутствует нацеленность на ворота. Посмотрим, как применит свой талант во Франции.

Матия Попович (18 лет, атакующий полузащитник) — перешёл в «Наполи» и уехал в аренду в «Монцу»

Матия Попович Фото: Ben McShane/Getty Images

Матия только в начале январе отметил совершеннолетие, но уже вовсю обсуждался его переход в топ-клуб. Ещё в ноябре главным претендентом называли «Милан» — об интересе писал даже авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Но в итоге, по сообщениям всё того же Романо, переговоры провалились, так как в стане «россонери» посчитали поведение окружения игрока непрофессиональным.

Тогда в дело вступил «Наполи» и за пару дней оформил переход. Единственная проблема — отсутствие слота для игрока без паспорта ЕС. Пришлось искать клуб, куда парня можно было бы отдать на год в аренду. Так Попович и оказался в «Монце».

Однако вряд ли его можно ждать на поле, по крайней мере, ни о каких стабильных игровых минутах речи нет. Даже в Сербии Матия ещё не дебютировал во взрослом футболе — куда там до Серии А. Но на юношеском уровне среди команд U17 настрелял 21+5 в 25 матчах. В мае прошлого года на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет в составе сборной Сербии он встречался на групповом этапе с Италией и Испанией и сыграл решающую роль в обоих матчах, отдав две голевые передачи против итальянцев и одну — в игре с испанцами.

Матию называют крайне талантливым «треквартистой» («десяткой») или форвардом в паре: очень универсальный и высокий (195 см), но при этом с техникой, отлаженной до мелочей. Действует по всей ширине поля, перемещаясь длинными шагами, успевает везде. Невероятно координированный и многогранный.

Коста Неделькович (18 лет, правый защитник) — перешёл в «Астон Виллу», но пока в аренде на родине

Коста Неделькович Фото: Luigi Rizzo/Getty Images

Летом он вернулся из аренды в «Графичаре» (второй дивизион Сербии) и с ходу ворвался в состав «Црвены Звезды». Поначалу выходил со скамейки, но последние две игры в Лиге чемпионов провел в старте. В том числе домашнюю с «Манчестер Сити», где великолепно действовал один в один против Грилиша и даже сам разок пробил рядом с крестовиной. Очень активный парень, атлетичный, быстрый и выносливый. Уверенно чувствует себя в противостояниях с вингерами и пользуется физикой.

Неудивительно, что футболистом с таким профилем заинтересовались именно в Англии. Пару недель назад появились слухи об «Астон Вилле», полторы недели назад — официальное объявление: € 9 млн, контракт до 2028-го, до лета поиграет в «Црвене».

Михайло Илич (20 лет, центральный защитник) — перешёл в «Болонью»

Михайло Илич Фото: Soccrates/Getty Images

Тьяго Мотта удерживает «Болонью» рядом с еврокубковой зоной, а теперь усилился защитником «Партизана». В Сербии Илич отыграл все 22 матча сезона в старте и даже оформил 1+1. В игре Михайло отмечают действия на мяче, длинный пас и работу против быстрых оппонентов — на длинном шаге он успевает догонять и отбирать. Неудивительно, что именно на него пал выбор — профиль полностью соответствует той игре, которую ставит Мотта.

Михайло Илич защитник «Болоньи» «Я знаю, что «Болонья» — большой клуб с великими традициями. Выбрал его, потому что это лучшая возможность для меня расти и прогрессировать, поскольку здесь много молодёжи. Серия А — сложная лига, но я хочу расти».

Йован Миятович (18 лет, форвард) — заинтересовал «Манчестер Сити»

Йован Миятович Фото: Ulrik Pedersen/Getty Images

Самый молодой автор хет-трика в истории «Црвены Звезды»! Как и Лукович, Йован уже не ноунейм для российских фанатов — нападающим интересовался «Зенит». Однако и Миятович особо не хотел перехода, и ситуация не принуждала, ведь есть альтернативы: «Манчестер Сити», «Байер», «Ювентус». Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщал, что, скорее всего, серб выберет «Сити» и уедет в аренду, но, похоже, ошибся — на днях Йован поделился с Arena TV, что хотел бы остаться в «Црвене».

Миятович предан клубу настолько, что ранее рассказывал: «Когда я был маленьким, не мечтал играть за «Реал» или «Барселону». Думал только о том, чтобы попасть в первую команду «Црвены Звезды». И всё же, даже если талант не уедет зимой, наверняка топ-клубы вернутся летом — кто его знает, что будет тогда?