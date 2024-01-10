«Ты кусок грязи и позор». Большой скандал из-за слов агента Хвичи про будущее Осимхена

«Наполи» в нынешнем сезоне больно. Да, в Лиге чемпионов команда вышла в 1/8 финала, но в Серии А действующий обладатель трофея идёт лишь на девятом месте, а из Кубка неаполитанцы уже вылетели. По ходу сезона произошла и тренерская перестановка: Руди Гарсию сменил Вальтер Маццарри. Но этот ход пока не помогает. Под руководством Маццарри команда провела 10 матчей и одержала всего три победы. А в последних четырёх играх «Наполи» вообще не забивает. La Gazzetta dello Sport сообщает, что клуб закрыл игроков в отеле Serapide в Неаполе. Там футболисты будут тренироваться до матча с «Салернитаной», который состоится 13 января. А у лидеров атаки — Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена — появился новый повод для негатива.

Что произошло?

Мамука Джугели, агент Хвичи Кварацхелии, дал интервью грузинскому телеканалу 1TV. В нём он рассказал об амбициях своего клиента играть за европейские гранды. При этом Джугели сообщил и о планах одноклубника Хвичи — Виктора Осимхена. Агент заявил, что форвард «Наполи» летом 2024 года переедет в Саудовскую Аравию.

Мамука Джугели агент Хвичи Кварацхелии «Осимхен подписал новый контракт, но вы действительно верите, что он будет играть за «Наполи» всю свою карьеру? Заранее скажу, что следующим летом он отправится в Саудовскую Аравию. «Наполи» повысил ему зарплату, но Хвича не согласился бы на такой трансфер даже за миллиард. Он, например, предпочёл бы играть за «Реал», «Баварию», «Барселону» или, может быть, «Манчестер Сити». У Кварацхелии другие цели и предпочтения. Он хочет добиться успеха, и он уже добивается этого, входя в тройку лучших игроков мира. Всё произойдёт в своё время, пока рано. Ни одна команда не откажется от идеи иметь Хвичу в команде. Любой, кто разбирается в футболе, согласится со мной, что у него нет потолка. Я общался со многими клубами, но отпустит ли его Де Лаурентис (владелец «Наполи». — Прим. «Чемпионата»)? На данный момент мы связаны контрактом».

Резонансные слова Джугели не остались без внимания Осимхена. В своих соцсетях форвард «Наполи» опубликовал сообщение: «Дорогой Мамука Джугели, ты кусок грязи и позор. Мне стыдно за твоё мышление. Тупица! Выбрось моё имя из своего рта!»

Не прошёл мимо ситуации и агент Осимхена, Роберто Календа. В своих соцсетях он опубликовал сообщение, касающееся слов Джугели: «Каждый должен заботиться о своём собственном доме и уважать труд других. Некорректно говорить о будущем других игроков. Это создаёт проблемы и недоразумения, а также неудачные прогнозы.

Предполагаемые слова агента Мамуки Джугели — плохие, поверхностные и неприемлемые. Эти слова создают моему игроку Виктору Осимхену проблемы с болельщиками «Наполи» без какой-либо причины или представления о реальности. Мы только что продлили контракт, и единственное желание Виктора, помимо Кубка африканских наций, — помочь «Наполи». Всё остальное — чушь».

Отметим, что в начале января Осимхен продлил контракт с «Наполи» до июня 2026 года. Сумма отступных — € 130 млн. Саудовские клубы в состоянии потянуть трансфер, но свежий скандал ставит сторону Осимхена в затруднительное положение.

Виктор Осимхен Фото: sscnapoli.it

Это не первый скандал с Осимхеном в сезоне

В сентябре 2023 года в соцсетях «Наполи» появился ролик, высмеивающий Осимхена. В нём Виктор якобы выпрашивает пенальти в матче с «Болоньей», а получив его, в итоге промахивается с 11-метровой отметки. В той встрече Осимхена заменили, и он бурно отреагировал на замену. Нигериец не оценил юмор клуба и удалил из социальных сетей большую часть фотографий, относящихся к этапу карьеры в «Наполи». А журналист Фабрицио Романо отмечал, что футболист может подать в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик с не реализованным им пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.

«Наполи» в итоге выступил с заявлением, в котором настаивал, что никогда не намеревался оскорбить или высмеять Осимхена. Форвард также опубликовал заявление: «Приезд в Неаполь в 2020 году был для меня прекрасным решением. Жители города проявили ко мне столько любви и доброты, и я не позволю никому встать между нами. Страсть народа Неаполя разжигает во мне желание всегда играть сердцем и душой, а любовь к эмблеме непоколебима, поскольку я ношу его с гордостью. Обвинения в адрес народа Неаполя не соответствуют действительности. У меня много друзей-неаполитанцев, которые стали частью моей семьи и повседневной жизни. Я ценю нигерийцев и всех остальных за то, что они поддержали меня и обратились ко мне. Я бесконечно благодарен. Давайте поддержим единство, уважение и понимание. Форза «Наполи»!»

Но теперь с Осимхеном произошла новая неприятная ситуация. Повлияет ли она на хорошие отношения с Хвичей? И не задумается ли нигериец о смене клуба уже зимой, даже несмотря на выступление за Нигерию на Кубке африканских наций? Тем более что за Осимхеном охотятся топ-клубы АПЛ.