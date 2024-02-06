Ещё недавно Юшина вызывали в главную команду страны, а теперь он в Первой лиге. Как это вообще возможно?

Неожиданный трансфер из РПЛ. Теперь к работе Карпина в сборной ещё больше вопросов

В чемпионате России случился трансфер, который остался как будто бы незамеченным. Форвард «Урала» Александр Юшин ушёл из РПЛ в Первую лигу — был продан екатеринбургским клубом в столичную «Родину». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила всего € 120 тыс.

А ведь речь идёт об игроке сборной России. По крайней мере, ещё четыре месяца назад Валерий Карпин вызывал Юшина в национальную команду и, более того, выпустил его на замену в товарищеской встрече с Катаром. То есть тренер фактически подтвердил, что форвард «Урала» — футболист уровня сборной.

Счастливый Юшин тогда действительно подумывал об уходе из «Урала». В топ-клуб РПЛ.

Александр Юшин форвард «Урала» «Этим летом у меня не было предложений о переходе. Чувствую ли, что готов к переходу в российский топ-клуб? Однозначно да».

Трансфер Юшина, в конце концов, состоялся, но не туда, куда хотел Александр в сентябре. Что же случилось с форвардом за три месяца до зимнего перерыва? Настолько деградировал, что превратился из игрока уровня сборной России в игрока Первой лиги?

Статистика Юшина в этом сезоне РПЛ: 13 матчей, 0 (!) голов и одна голевая передача с углового, когда Игорь Акинфеев махнул на выходе мимо мяча и «Уралу» повезло забить случайный, в общем-то, мяч. Ещё у Александра один гол в шести матчах Кубка России — как раз в ворота команды Карпина, «Ростова».

Александр Юшин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В нынешнем чемпионате России Юшин — второй в «Урале» по количеству ударов (26), пятый — по попаданиям в створ (7), третий — по передачам под удар (16) и обводкам (8) и только 19-й — по выигранным единоборствам (13). Его статистика очень неоднородная. Сообщалось, что перед зимним трансфером главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал понять Александру — он будет получать меньше игрового времени.

Президент «Урала» Григорий Иванов так прокомментировал для «Чемпионата» решение продать Юшина: «Во-первых, у него заканчивается контракт (через полгода. — Прим. «Чемпионата»). Во-вторых, Юшин мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, расстались в хороших отношениях. У нас со всеми игроками хорошие отношения».

На историю Юшина можно было бы не обращать особого внимания (футболист пережил спад — с кем не бывает), если бы это не становилось тенденцией. Не в обиду Александру или кому-то другому из названных в нашем тексте игроков, но сборная России превращается в проходной двор. И вот тут волей-неволей появляются вопросы к Карпину.

Судите сами. Защитник Сергей Терехов в ноябре 2021-го играл за сборную России против Кипра, а через полтора года оказался в Первой лиге в «Химках». Защитник Сергей Бородин в сентябре 2022-го выходил в составе национальной команды на матч с Кыргызстаном, а чуть более чем через полгода ушёл поднимать из Первой лиги московское «Торпедо». Защитник Юрий Журавлёв попал в расширенную заявку сборной России на ту же встречу с Кыргызстаном, а сейчас тоже пылит в Первой лиге в «Торпедо». Как и форвард Дмитрий Полоз, которого Карпин включал в расширенный список на матчи с Кипром и Хорватией — прошло опять-таки всего полтора года.

В тему можно вспомнить также, что голкипер Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников были в сборной России осенью 2021-го. После этого через полгода с небольшим оба играли в Первой лиге за вылетевший «Рубин». То есть ни того, ни другого клубы РПЛ не захотели настолько, чтобы выкупить у казанцев и сохранить двух сборников в РПЛ. Самошников перешёл в «Локомотив», только когда получил статус свободного агента перед нынешним сезоном. Сейчас он в элите чаще выходит на замену, нежели попадает в основу железнодорожников.

Все эти истории несколько обесценивают статус игрока сборной России или кандидата в неё. Так же, как обесценилась при Карпине значимость капитанской повязки в национальной команде, когда она стала переходить от одного футболиста к другому в каждом матче. Разве это правильно? Хотелось бы, чтобы место в сборной России и капитанскую повязку заслуживали, а не получали.