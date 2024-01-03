Сборная России, которую хочется увидеть в 2024-м

Новый год — это всегда обновление ожиданий. В том числе и в отношении сборной России. В январе запустился третий полноценный год, куда национальная команда вошла без официальных матчей. И объективно надежд, что страну вдруг допустят до турниров, мало. Конечно, это цель и задача номер один. Но одновременно и та история, на которую очень трудно повлиять. А вот на всё остальное можно. Ведь с 2022 года сборная живёт и играет матчи, некоторые даже в России. Но есть несколько пунктов, которые точно можно сделать лучше.

Первое: матчи с сильными соперниками и заполнение всех окон под игры. В 2022-м Россия встретилась с Ираном, Ираком, Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой. И дважды отправила команду U23 в Египет. С одной стороны, неплохо, с другой — всего один действительно сильный соперник. Плюс совсем не круто, что команда пропустила летнюю возможность провести две встречи. Сначала РФС отказался от участия в азиатском турнире, а потом не нашёл пару соперников и все просто пораньше уехали в отпуска. Выглядело не очень. Как и единственная игра с Кубой в ноябре. Хотя возможностей было две.

При этом уже анонсирован мощный матч на 2024-й. И впервые с 2021-го — с европейским соперником: в марте в Москву прилетит Сербия. Идея встречи уже вызвала осуждение в некоторых странах, но при этом, судя по всему, была одобрена ФИФА. Так что вероятность срыва и повторения истории с Боснией и Герцеговиной, когда вроде бы договорились, а потом всё отменили, невысока.

Также известно, что в кабинетах РФС существует идея провести матч с командой из Южной Америки. Либо на нейтральной территории, либо выделить время и слетать туда. Вряд ли это будет соперник уровня Аргентины или Бразилии, но найти что-то скромнее вполне реально.

И вообще в 2024-м хочется увидеть меньше матчей с командами уровня Кении (где вышли немотивированные игроки) или с Кубой (слишком разный уровень). Понятно, что иногда вариантов мало. Или почти нет. Кто-то отказывается в последний момент, но опыт договариваться в экстремальных условиях у РФС уже есть. И здорово, если получится делать это заранее. А ещё круче, если матчем с Сербией европейские приключения России не ограничатся. Есть ведь ещё Венгрия или Словакия, где вряд ли будут противиться такому противостоянию.

Играет сборная России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второе: как можно больше матчей важно проводить в России. И желательно в регионах. Атмосферой в том же Волгограде восхищались сами футболисты. Головин недавно рассказывал про толпу детей, которая мечтала просто с ним сфотографироваться. Будто бы по такому вниманию соскучились сами футболисты, а нестоличные города — по сборной. И им по барабану, кто в соперниках — Куба, Нигер или Испания. Стадион всё равно будет полным, а поддержка — мощной.

Вообще, это был единственный матч года, который Россия провела в регионе. Этого мало. Хочется как минимум несколько таких встреч. РФС должен учитывать, что болельщики есть и за пределами Москвы и Петербурга. И они тоже заслуживают увидеть сборную. С любым соперником.

Третье: игроки. Важно продолжить практику вызова сильнейших. Сборная должна быть привлекательной и показывать результат. В 2023-м многие убедились, как важны победы. Особенно после мрачного финиша 2022-го, когда команду критиковали. Оказалось, что важно видеть Головина, Кузяева, Алексея Миранчука (если он будет готов) и остальных сильнейших, даже если им 30 или чуть больше. Тот же Оздоев, который крут в Греции. Почему нет?

Понятно, что все эти пункты не выполнят главную задачу — не вернут сборную обратно к официальным матчам. Но об этом пусть думают чиновники РФС. Простым болельщикам важно другое — чтобы сборная приносила позитивные эмоции. И сохраняла функцию команды, куда каждый мечтает попасть с детства.