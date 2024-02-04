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Обзор футбольных матчей за 3 февраля 2024 года: камбэки «Баварии», «Милана» и Кот-д’Ивуара, провал Узбекистана

Безумное количество голов в АПЛ и драма Узбекистана. 10 топ-событий дня в футболе
Григорий Телингатер
Обзор футбольных матчей за 3 февраля
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А ещё куча камбэков и ироничный перформанс фанатов.

Суббота в футболе получилась насыщенной на крутые события. Даже слишком. Собрали для вас главное за день.

Ришарлисон сделал дубль, но не стал праздновать

«Эвертон» продолжает забивать с угловых. На этот раз получилось достаточно спорно, потому что вратаря «Тоттенхэма» оттеснял Тарковски. Несмотря на это, лондонцы были близки к победе благодаря двум мячам Ришарлисона. Бразилец демонстративно отказался праздновать голы в ворота своей предыдущей команды.Нападающий даже повернулся к фанатам «Эвертона» и с помощью жестов извинился. Однако победить «Тоттенхэму» так и не удалось, потому что на 90+4-й минуте Брэнтуэйт сравнял счёт. Тоже со стандарта, только теперь – со штрафного.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Ришарлисон – 4'     1:1 Харрисон – 30'     1:2 Ришарлисон – 41'     2:2 Брэнтуэйт – 90+4'    
Извинения Ришарлисона

Извинения Ришарлисона

Фото: Скрин из трансляции

«Астон Вилла» вернулась в топ-4, а фанаты «Шеффилда» откровенно стебались

Из-за ничьи «Тоттенхэма» в зону Лиги чемпионов поднялась «Астон Вилла». Команда Эмери буквально уничтожила «Шеффилд», идущий на последнем месте – 5:0. Уже в первом тайме было забито четыре мяча, и часть фанатов «Шеффилда» ушла со стадиона. А другие болельщики остались, чтобы во втором тайме радостно скандировать «оле» на каждый пас своей команды. Да-да, это при счёте 0:5 и последнем месте в таблице. Тот случай, когда не осталось ничего кроме самоиронии.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 5
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Макгинн – 12'     0:2 Уоткинс – 16'     0:3 Бэйли – 20'     0:4 Тилеманс – 30'     0:5 Морено – 47'    

Кажется, «Лутон» сошёл с ума

Тяжело объяснить происходящее с «Лутоном». Самая скромная команда АПЛ и по стоимости состава (инфа Transfermarkt) и по зарплатам (инфа Capology) второй тур подряд забивает четыре мяча. Причём делает это в матче с сильными соперниками – в прошлый раз был «Брайтон», а теперь «Ньюкасл». По забитым мячам «Лутон» обошёл «Манчестер Юнайтед» («МЮ» ещё играть завтра с «Вест Хэмом»). Правда, в этом туре победить не удалось, ведь «Ньюкасл» тоже забил четыре (и ещё был близок к победному). А всего в пяти матчах АПЛ за день футболисты наколотили 26 мячей.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 4
Лутон Таун
Лутон
1:0 Лонгстафф – 7'     1:1 Ошо – 21'     2:1 Лонгстафф – 23'     2:2 Баркли – 40'     2:3 Моррис – 59'     2:4 Адебайо – 62'     3:4 Триппьер – 67'     4:4 Барнс – 73'    

Кот-д’Ивуар каким-то чудом вытащил четвертьфинал

Матч 1/4 финала Кубка Африки хорошо складывался для Мали. Эта сборная оказалась в большинстве в первом тайме после удаления Коссуну, а во втором тайме забила. Казалось, что встреча завершится со счётом 1:0, но Кот-д’Ивуар умудрился сравнять счёт на 90-й минуте. А затем на 120+2-й минуте вырвать победу! Решающий гол остался за Диаките из «Реймса». В полуфинале Кот-д’Ивуар сыграет с Конго. А в другом полуфинале ЮАР сыграет с Нигерией – сборная в 1/4 финала по пенальти обыграла Кабо-Верде.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Мали
Окончен
1 : 2
ДВ
Кот-д'Ивуар
1:0 Доржеле – 71'     1:1 Адингра – 90'     1:2 Диаките – 120+2'    
Удаления: Траоре – 120+5' / Коссуну – 43', Диаките – 120+3'

Узбекистан покидает Кубок Азии после бездарных пенальти

Аббос Файзулаев и его команда покидают турнир на стадии 1/4 финала. Основное время в матче Катар – Узбекистан завершилось вничью (1:1). В дополнительные 30 минут никто не смог отличиться, и всё решилось в серии пенальти. Сначала не забил защитник «Рубина» Ашурматов, а потом ещё удары Абдирахматова и Машарипова получились невнятными. Вот тут подробнее об этом матче (в том числе о том, как «привёз» гол Юсупов).

Кубок Азии . 1/4 финала
03 февраля 2024, суббота. 18:30 МСК
Катар
Окончен
1 : 1
3 : 2
Узбекистан
1:0 Юсупов – 27'     1:1 Хамробеков – 59'    

«Байер» сохранил отрыв от «Баварии»

Команда Хаби Алонсо продолжает идти без поражений во всех матчах этого сезона. Пускай даже у команды отсутствовали многие футболисты, но с последней командой чемпионата «Дармштадтом» проблем не возникло. Нейтан Телла вынужденно вышел в основе (впервые в этом сезоне Бундеслиги!) и сделал дубль. Теперь ждём встречу «Байера» и «Баварии» в следующем туре.

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 33'     0:2 Телла – 52'    

«Бавария» одержала волевую победу

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха – один из самых неудобных соперников для «Баварии». И на этот раз чемпионы были близки к тому, чтобы снова потерять очки с этим соперником. В Мюнхене счёт открыли гости на 35-й минуте, но затем «Бавария» забила три мяча и достаточно уверенно победила. На счету Кейна теперь 24 гола в Бундеслиге после 20 туров.

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Эльведи – 35'     1:1 Павлович – 45'     2:1 Кейн – 70'     3:1 де Лигт – 86'    
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нападающие «Барселоны» выдали яркий матч

«Барселона» продолжает побеждать после заявления Хави об уходе из команды по окончании сезона. Левандовски не забивал в шести турах подряд, но в ворота «Алавеса» положил красивый гол, изящно перекинув вратаря. Во втором тайме на поле вышел Роке – самый дорогой новичок в это трансферное окно. 18-летний бразилец сначала забил, а затем заработал две жёлтые за пять минут. Вторая карточка – удивительная. Форвард уходил от контакта и едва коснулся ногой соперника, который явно приукрасил страдания от единоборства.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 22'     0:2 Гюндоган – 49'     1:2 Омородион – 51'     1:3 Роке Феррейра – 63'    
Удаления: нет / Роке Феррейра – 72'

«Жирона» не смогла обогнать «Реал»

Главная сенсация этого сезона Ла Лиги «Жирона» потеряла очки в домашнем матче с «Реалом Сосьедад». Захарян провёл весь матч на скамейке запасных (удивительно, что после травмы он вообще попал в заявку). У «Жироны» в следующем туре не сможет принять участие главный тренер Мичел из-за удаления, а ещё пятые жёлтые (и дисквалификацию на один матч) получили игроки основы Эррера и Блинд. А играть, между прочим, с мадридским «Реалом», так что тема судейского заговора вновь актуальна.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян

У «Милана» тоже волевая победа, а Жиру – в огне

Удивительное дело. В Италии появляются новости, что «Милан» возглавит Конте. Или даже Сарри. Только вот и Пиоли сейчас идёт не так плохо. На этот раз его команда победила «Фрозиноне», хотя к 72-й минуте уступала в счёте. Жиру в этом матче и забил, и отдал. А всего по системе «гол+пас» у француза 11+8 в этом сезоне Серии А. Больше только у Мартинеса из «Интера».

Италия - Серия А . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Жиру – 17'     1:1 Соуле – 24'     2:1 Маццители – 65'     2:2 Габбиа – 72'     2:3 Йович – 81'    
Главный матч тура в Италии состоится в воскресенье:
«Интер» почти во всём сильнее «Ювентуса». Но ему нужна победа — и в этом шанс Аллегри
«Интер» почти во всём сильнее «Ювентуса». Но ему нужна победа — и в этом шанс Аллегри
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