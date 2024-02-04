Безумное количество голов в АПЛ и драма Узбекистана. 10 топ-событий дня в футболе

Суббота в футболе получилась насыщенной на крутые события. Даже слишком. Собрали для вас главное за день.

Ришарлисон сделал дубль, но не стал праздновать

«Эвертон» продолжает забивать с угловых. На этот раз получилось достаточно спорно, потому что вратаря «Тоттенхэма» оттеснял Тарковски. Несмотря на это, лондонцы были близки к победе благодаря двум мячам Ришарлисона. Бразилец демонстративно отказался праздновать голы в ворота своей предыдущей команды.Нападающий даже повернулся к фанатам «Эвертона» и с помощью жестов извинился. Однако победить «Тоттенхэму» так и не удалось, потому что на 90+4-й минуте Брэнтуэйт сравнял счёт. Тоже со стандарта, только теперь – со штрафного.

Извинения Ришарлисона Фото: Скрин из трансляции

«Астон Вилла» вернулась в топ-4, а фанаты «Шеффилда» откровенно стебались

Из-за ничьи «Тоттенхэма» в зону Лиги чемпионов поднялась «Астон Вилла». Команда Эмери буквально уничтожила «Шеффилд», идущий на последнем месте – 5:0. Уже в первом тайме было забито четыре мяча, и часть фанатов «Шеффилда» ушла со стадиона. А другие болельщики остались, чтобы во втором тайме радостно скандировать «оле» на каждый пас своей команды. Да-да, это при счёте 0:5 и последнем месте в таблице. Тот случай, когда не осталось ничего кроме самоиронии.

Кажется, «Лутон» сошёл с ума

Тяжело объяснить происходящее с «Лутоном». Самая скромная команда АПЛ и по стоимости состава (инфа Transfermarkt) и по зарплатам (инфа Capology) второй тур подряд забивает четыре мяча. Причём делает это в матче с сильными соперниками – в прошлый раз был «Брайтон», а теперь «Ньюкасл». По забитым мячам «Лутон» обошёл «Манчестер Юнайтед» («МЮ» ещё играть завтра с «Вест Хэмом»). Правда, в этом туре победить не удалось, ведь «Ньюкасл» тоже забил четыре (и ещё был близок к победному). А всего в пяти матчах АПЛ за день футболисты наколотили 26 мячей.

Кот-д’Ивуар каким-то чудом вытащил четвертьфинал

Матч 1/4 финала Кубка Африки хорошо складывался для Мали. Эта сборная оказалась в большинстве в первом тайме после удаления Коссуну, а во втором тайме забила. Казалось, что встреча завершится со счётом 1:0, но Кот-д’Ивуар умудрился сравнять счёт на 90-й минуте. А затем на 120+2-й минуте вырвать победу! Решающий гол остался за Диаките из «Реймса». В полуфинале Кот-д’Ивуар сыграет с Конго. А в другом полуфинале ЮАР сыграет с Нигерией – сборная в 1/4 финала по пенальти обыграла Кабо-Верде.

Узбекистан покидает Кубок Азии после бездарных пенальти

Аббос Файзулаев и его команда покидают турнир на стадии 1/4 финала. Основное время в матче Катар – Узбекистан завершилось вничью (1:1). В дополнительные 30 минут никто не смог отличиться, и всё решилось в серии пенальти. Сначала не забил защитник «Рубина» Ашурматов, а потом ещё удары Абдирахматова и Машарипова получились невнятными. Вот тут подробнее об этом матче (в том числе о том, как «привёз» гол Юсупов).

«Байер» сохранил отрыв от «Баварии»

Команда Хаби Алонсо продолжает идти без поражений во всех матчах этого сезона. Пускай даже у команды отсутствовали многие футболисты, но с последней командой чемпионата «Дармштадтом» проблем не возникло. Нейтан Телла вынужденно вышел в основе (впервые в этом сезоне Бундеслиги!) и сделал дубль. Теперь ждём встречу «Байера» и «Баварии» в следующем туре.

«Бавария» одержала волевую победу

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха – один из самых неудобных соперников для «Баварии». И на этот раз чемпионы были близки к тому, чтобы снова потерять очки с этим соперником. В Мюнхене счёт открыли гости на 35-й минуте, но затем «Бавария» забила три мяча и достаточно уверенно победила. На счету Кейна теперь 24 гола в Бундеслиге после 20 туров.

Гарри Кейн Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Нападающие «Барселоны» выдали яркий матч

«Барселона» продолжает побеждать после заявления Хави об уходе из команды по окончании сезона. Левандовски не забивал в шести турах подряд, но в ворота «Алавеса» положил красивый гол, изящно перекинув вратаря. Во втором тайме на поле вышел Роке – самый дорогой новичок в это трансферное окно. 18-летний бразилец сначала забил, а затем заработал две жёлтые за пять минут. Вторая карточка – удивительная. Форвард уходил от контакта и едва коснулся ногой соперника, который явно приукрасил страдания от единоборства.

«Жирона» не смогла обогнать «Реал»

Главная сенсация этого сезона Ла Лиги «Жирона» потеряла очки в домашнем матче с «Реалом Сосьедад». Захарян провёл весь матч на скамейке запасных (удивительно, что после травмы он вообще попал в заявку). У «Жироны» в следующем туре не сможет принять участие главный тренер Мичел из-за удаления, а ещё пятые жёлтые (и дисквалификацию на один матч) получили игроки основы Эррера и Блинд. А играть, между прочим, с мадридским «Реалом», так что тема судейского заговора вновь актуальна.

У «Милана» тоже волевая победа, а Жиру – в огне

Удивительное дело. В Италии появляются новости, что «Милан» возглавит Конте. Или даже Сарри. Только вот и Пиоли сейчас идёт не так плохо. На этот раз его команда победила «Фрозиноне», хотя к 72-й минуте уступала в счёте. Жиру в этом матче и забил, и отдал. А всего по системе «гол+пас» у француза 11+8 в этом сезоне Серии А. Больше только у Мартинеса из «Интера».