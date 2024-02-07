Главный провокатор в АПЛ

Форвард «Брентфорда» Ниль Мопе — один из самых, если не самый «грязный» футболист в АПЛ. Француз постоянно попадает в скандалы и отмечается не с самой положительной стороны. А в последних встречах Мопе будто снесло голову. Что сделал нападающий?

Во встрече 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:3) Мопе открыл счёт и отпраздновал гол в стиле соперника. Он изобразил бросок дротика — именно так мячи отмечает полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон. После Мопе подбежал к футболисту «Тоттенхэма» и организовал стычку. Затем футболисты продолжили выяснять отношения.

«Ты, наверное, не забил достаточно голов за последние пару лет, чтобы иметь своё собственное празднование, поэтому тебе пришлось скопировать моё», — сказал Мэддисон сопернику сразу после матча. А Мопе ответил уже в соцсетях: «Очень жаль, что не смогли одержать победу. В моей карьере больше голов и меньше вылетов, чем у Джеймса Мэддисона». Речь о том, что Мэддисон в сезоне-2022/2023 покинул АПЛ вместе с «Лестером». Мопе забил за карьеру 100 голов, а Джеймс — 81, хотя нельзя не учитывать, что француз играет в нападении, а англичанин располагается ниже на поле.

Празднование Мопе в матче с «Тоттенхэмом» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Но Ниль во встрече с «Тоттенхэмом» отметился не только этим событием. Он специально врезался в защитника Кристиана Ромеро, зная о его темпераменте. Также Мопе намеренно впечатался в Деяна Кулушевки, за что получил жёлтую. А по окончании первого тайма француз сбежал в раздевалку от Ромеро и Ришарлисона, желавших пообщаться с форвардом «Брентфорда».

После перерыва «Тоттенхэм» забил три мяча, и Мопе это выбило из колеи. А Бреннан Джонсон и Ришарлисон также отпраздновали гол в стиле Мэддисона, символично передав «привет» Нилю. После француз старался спровоцировать соперника, но все попытки оказались тщетными. Максимально странное поведение.

А в следующем туре Мопе сцепился уже с защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уолкером. Daily Mail сообщает, что эпизод, произошедший на 82-й минуте, разобрали специалисты, читающие по губам. Отмечается, что Мопе оскорбил семью Уолкера. Футболист «Сити» подошёл к судье Джарреду Джиллетту и заявил: «Я собираюсь нокаутировать его (Мопе. — Прим. «Чемпионата»). Реф, он говорил о моих детях, он говорил о них и сделал это не один раз, а дважды».

«Я этого не делал. Всё в порядке. То, что он говорит, — ложь. Это несправедливо, а я говорю как есть», — ответил Мопе. Но эти случаи — не единственные в английской карьере Ниля.

Мопе повлиял на карьеру голкипера «Арсенала»

В 2020 году после столкновения с Мопе травму получил голкипер «Арсенала» Бернд Лено. На 40-й минуте встречи Ниль, выступавший тогда за «Брайтон», врезался в немца, вышедшего из ворот на перехват заброса. Столкновение не выглядело жёстким, но Лено неудачно приземлился — его нога серьёзно вывернулась. Бернду оказывали помощь несколько минут, после чего его унесли на носилках. Лено что-то эмоционально высказывал Мопе, покидая поле. Напомнило историю Акинфеева и Веллитона в 2011 году.

Интересно, что «Брайтон» в итоге выиграл со счётом 2:1, а победный гол на 90+5-й минуте забил именно Мопе. Однако после финального свистка полузащитник «Арсенал» Маттео Гендузи схватил Ниля за шею.

Травма Лено в матче «Брайтон» – «Арсенал», 2020 год Фото: Gareth Fuller/Getty Images

«Я нападающий и всегда иду до конца. Это не значит, что я хотел нанести травму. В перерыве извинился перед тренерами «Арсенала». Артета признал, что это был игровой эпизод, он видел момент — я не хотел нанести травму. Желаю Лено скорейшего выздоровления. Но некоторым игрокам надо научиться достойно проигрывать. Особенно ему [Гендузи]. На протяжении всего матча он говорил в мой адрес плохие слова. Я даже не могу это повторить, потому что у него будут проблемы во Франции. А когда я забил, то сказал ему: «Слушай, вот так бывает, когда слишком много говоришь на поле», — рассказал Мопе после встречи.

Впоследствии Лено вернулся и стал основным вратарём «Арсенала» в сезоне-2020/2021, но затем сел на скамейку. А с 2022-го выступает за «Фулхэм».

Косплей празднования Заха

В сентябре 2021 года Мопе снова угодил в скандал. Форвард «Брайтона» забил «Кристал Пэлас» и отпраздновал гол в стиле нападающего соперника Уилфрида Заха, приложив руки к ушам. Между игроками возник конфликт. После матча Мопе рассказал, почему отпраздновал в таком стиле: «Футбол ничто без болельщиков и взаимодействия между игроками. Атмосфера во встрече была очень тяжёлой, и, когда я забил, я посмотрел на Заха и улыбнулся ему. Потому что он, когда забил с пенальти, праздновал и вызывал эмоции у наших болельщиков. Я не буду говорить, что мы сказали друг другу, но вы знаете, какие диалоги бывают на поле между игроками. Иногда ты подшучиваешь, и это был идеальный момент, чтобы что-то сделать».

Конфликт Мопе и Заха, 2021 год Фото: Кадр из трансляции

Мопе и сам сталкивался с провокатором

В середине декабря 2023-го Мопе конфликтовал с голкипером «Астон Виллы» и другим известным провокатором Эмилиано Мартинесом. Сначала форвард «Брентфорда» врезался во вратаря, а затем аргентинец в ответ толкнул француза на газон. Когда Мартинес схватил Мопе за футболку, чтобы поднять его, завязалась ещё более масштабная потасовка.

После матча Ниль раскритиковал Эмилиано, заявив, что помог реинкарнировать карьеру голкипера. Ведь Мартинес занял место в воротах «Арсенала» как раз после травмы Лено в 2020-м. «Я получил много сообщений, в которых мне говорили: «По сути, ты помог выиграть [Аргентине] чемпионат мира. Мартинес должен быть благодарен, не так ли?» — сказал Мопе.

Мопе и Мартинес во время матча «Брентфорд» — «Астон Вилла», декабрь 2023 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Но Мопе не только скандалит

В январе 2024 года французский форвард посетил тренировку детской команды «Брентфорда» с особенностями развития. И приехал к ним на базу после своей встречи с «Ноттингем Форест» в АПЛ. Тренер не ожидал, что Мопе отложит дела ради общения с детьми: «Ниль — потрясающий. Он выделил время после тяжёлого матча, чтобы пообщаться с нами. Дети этого никогда не забудут».