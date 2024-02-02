Дьяволёнок в «Сити» и экс-бармен из Колумбии. Разбор главных трансферов АПЛ

В 2:00 мск закрылось трансферное окно в АПЛ. Переходов в Англии (да и вообще в Европе) оказалось не так много. Получилось так, что главный трансфер зимы случился вообще в другом виде спорта. Однако несколько интересных переходов в АПЛ всё-таки случилось.

Самые дорогие трансферы

Раду Дрэгушин — из «Дженоа» в «Тоттенхэм». Забавно получается: самая дорогая покупка в АПЛ – это футболист, который идёт, скорее всего, на скамейку. За центрального защитника заплатили € 25 млн, но позиции Ромеро и ван де Вена в центре защиты выглядят непоколебимыми. Интересно, что этой зимой Дрэгушина хотела заполучить «Бавария», которая предлагала футболисту более внушительную зарплату. Защитник к тому моменту уже пообещал подписать контракт с англичанами. «Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать своё слово. Мы до сих пор пребываем в лёгком шоке», – заявил агент игрока Флорин Манеа.

Раду Дрэгушин Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Клаудио Эчеверри — из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити». Чемпионы Англии плотно следят за аргентинским рынком. Трансфер Альвареса уже можно признать успешным (купили за € 21млн, а сейчас он оценивается в € 90 млн). Теперь «Сити» взял за € 14,5 млн ещё одного аргентинца. Эчеверри всего 18 лет, а его прозвище – Дьяволёнок (El Diablito). На взрослом уровне у атакующего полузащитника лишь пять матчей. Значительно больше он отыграл за юношескую сборную Аргентины. В том числе выделялся на чемпионате мира среди юниоров U17. К «Сити» футболист присоединится только летом, потому что его сразу же после трансфера отдали в аренду обратно в «Ривер Плейт».

Валентин Барко — из «Бока Хуниорс» в «Брайтон». А вот ещё один аргентинец в АПЛ. Этот левый защитник тоже молод (19 лет), но на его счету есть полноценный год в чемпионате Аргентины. Барко отыграл 32 матча в прошедшем сезоне. Известно, что он вызывался не только в юношеские сборные Аргентины (U15, U20), но и в молодёжную (U23). У «Брайтона» в последнее время часто выпадали крайние защитники, и Барко сделает состав более глубоким. Английский клуб заплатил за футболиста € 9 млн.

Валентин Барко Фото: twitter.com/officialbhafc

Морган Роджерс — из «Мидлсбро» в «Астон Виллу». Команда Эмери забрала одного из самых желанных игроков Чемпионшипа примерно за € 9 млн, по данным Transfermarkt. Правда, The Athletic утверждает, что за него «Вилле» придётся отдать € 7+8 млн, а 25% от стоимости трансфера уйдут в «Манчестер Сити», через который прошёл левый вингер. В этом сезоне у Роджерса классное достижение – он забивал в каждом из пяти матчей Кубка лиги. В том числе в ворота «Челси».

Даниэль Муньос — из «Генка» в «Кристал Пэлас». А вот и самый возрастной игрок в топ-5 самых дорогих трансферов зимы в АПЛ. Если предыдущим футболистам был максимум 21 год, то колумбийскому защитнику 27 лет. «Пэлас» важно не вылететь, поэтому клуб взял игрока не на перспективу, а того, кто поможет уже сейчас. За Муньоса заплатили € 8 млн. Интересно, что он был обычным барменом и болельщиком, но потом смог пробиться сначала в колумбийский футбол, а затем (со второй попытки) – в европейский. Теперь он оказался в сильнейшей лиге мира.

Самые странные трансферы

Тимо Вернер — из «Лейпцига» в «Тоттенхэм». Этот трансфер удивил, потому что у Вернера уже не сложилось в Англии. А затем он не проявил себя настолько, чтобы вернуться в АПЛ. В этом сезоне он лишь два раза пробился в основу в чемпионате Германии. Однако «Тоттенхэм» всё-таки позвал его на весьма выгодных условиях – аренда с правом выкупа лишь за € 18 млн. То есть риски клуба изначально минимальны, к тому же Вернер ещё и неплохо смотрелся в последнем матче (у него вообще уже три голевые за «шпор»). Правда, скоро вернётся с Кубка Азии Сон Хын Мин, и немцу будет сложнее получить место в основе «Тоттенхэма».

Тимо Вернер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Андрей Сантос — из «Челси» в «Страсбург». Ему лишь 19 лет, но его история в футболе достойна отдельного фильма (скорее всего, комедии). Год назад о его переходе официально объявил «Челси», но после закрытия трансферного окна стало известно, что власти Англии не дали ему разрешение на работу. Летом оно было получено, и футболиста отправили в аренду в «Ноттингем Форест» за игровой практикой. В составе этого клуба он провёл… семь минут. Этой зимой футболиста пытались пристроить в другие команды, но не удалось. В результате бразилец отправился в «Страсбург», который принадлежит структурам Тодда Боули (совладельца «Челси»).

Армандо Броя — из «Челси» в «Фулхэм». Почеттино ещё недавно сравнивал своего нападающего с Кейном (возможно, это максимальный комплимент из существующих). По информации The Telegraph, «Челси» готов продать форварда лишь за € 60+ млн. Однако теперь форвард до конца сезона уходит в аренду, которая может оказаться вообще бесплатной. По информации журналиста The Guardian, «Фулхэм» заплатит либо € 4 млн, либо вообще ничего, если Броя отыграет половину матчей за этот период.

Трансферы-освобождения

Калвин Филлипс — из «Манчестер Сити» в «Вест Хэм». Зачем нужен был Гвардиоле этот опорный полузащитник – загадка. Игрок сборной Англии практически не получил шансов в клубе. В этом сезоне АПЛ у Филлипса набралось лишь 89 минут (даже несмотря на дисквалификацию Родри на три матча). На англичанина претендовали «Барселона», «Ювентус», «ПСЖ» и «Ньюкасл», но хавбек оказался в «Вест Хэме». Лондонский клуб согласился полностью покрыть зарплату 28-летнего футболиста (около € 9 млн до вычета налогов). По информации СМИ, у «Вест Хэма» есть опция выкупа футболиста за € 47 млн.

Донни ван де Бек — из «Манчестер Юнайтед» в «Айнтрахт». Немецкий клуб арендовал футболиста, для которого трансфер в Англию из «Аякса» стал провальным. На него не рассчитывали ни Сульшер, ни Рангник, ни тен Хаг (сказались ещё и травмы). На момент перехода в «МЮ» ван де Бек оценивался в € 44 млн, а сейчас – в € 9 млн. Зато теперь в Бундеслиге полузащитник стабильно выходит в основе (правда, каждый раз его меняют во втором тайме).

Донни ван де Бек Фото: Alex Grimm/Getty Images