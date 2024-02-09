«У меня на это две причины». Отказ босса УЕФА идти на новый срок — проявление слабости

8 февраля в Париже состоялся 48-й Конгресс УЕФА, на котором глава европейского футбола Александер Чеферин сделал неожиданное заявление. Словенец отказался баллотироваться на новых выборах президента УЕФА в 2027 году «по семейным обстоятельствам». Хотя была принята поправка, позволяющая ему это сделать! «У меня на это две причины. Первая – каждая организация нуждается в свежей крови. Вторая – я нахожусь вдали от своей семьи вот уже семь лет, и так будет ещё три года. Это очень много», – цитирует 56-летнего Чеферина Reuters.

Замысловатая игра Александера по укреплению власти, кажется, оказалась пустым блефом с сомнительными результатами – эта его слабость наверняка не лучшим образом отразится на трёх оставшихся годах у руля УЕФА.

Александер Чеферин Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Чеферин обещал руководить УЕФА не более трёх сроков

Чеферин возглавил УЕФА в 2017 году после коррупционного скандала в организации с участием отстранённого от власти президента Мишеля Платини. Его обвинили в получении взятки в 2011 году от босса ФИФА Зеппа Блаттера в € 1,8 млн. Дело в итоге развалилось, обоим функционерам суд в 2022-м вынес оправдательный приговор, но на работе не восстановили – в обеих организациях давно правят новые хозяева. Чеферин и новый глава ФИФА Джанни Инфантино на последних выборах продлевали свои мандаты на безальтернативной основе.

Всего несколько месяцев спустя после начала своего первого срока Чеферин заявил, что ему чужды принципы, согласно которым руководители государств или крупных организаций используют систему, чтобы сохранить власть. «Я точно не планирую становиться пожизненным президентом. Мои предшественники говорили: «Зачем ограничивать сроки? Вы можете находиться здесь 20 или 30 лет». Я точно не хочу оставаться здесь на 20 лет», – отметил тогда Чеферин.

Хватка Джанни Инфантино сильнее, чем у главы УЕФА Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Власть меняет людей, и вот уже семь лет спустя по инициативе Александера УЕФА в конце прошлого года заявил о готовности принять ряд изменений в правилах. В частности, позволяющих президенту оставаться на своём посту в течение многих лет после завершения полномочий, о которых он говорил в начале своего пути в организации. «Это изменение ничего не значит. Но оно было преподнесено как вау, и я стал для многих как Ким Чен Ын из Северной Кореи. Это не так, и решение о том, баллотироваться или нет, зависит только от меня», – отмахивался президент.

Он не единственный лидер, чьи инициативы по укреплению власти вызывают огромный общественный резонанс. Аналогичное продление срока полномочий уже было одобрено глобальным руководящим органом футбола, ФИФА, гарантируя, что его президент Джанни Инфантино имеет право на дополнительный четырёхлетний срок. Пока что уходить швейцарец, заработавший в 2022 году на своём посту $ 4,5 млн, не намерен.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сторонники президента Томаса Баха с ограниченным сроком полномочий недавно предложили внести поправки в устав организации, чтобы он мог остаться на этом посту ещё на четыре года. Бах заявил, что не намерен отвергать эту инициативу – весьма циничная позиция. Ообенно с учётом того, что Томас юрист по профессии и помогал в разработке постскандальных реформ МОК. В частности, ограничивающих срок президентских полномочий.

Ближайший соратник Чеферина обвинил его в предательстве

Эксперты по спортивному управлению обеспокоены этой тенденцией, поскольку нынешним лидерам было поручено вывести свои организации из скандального прошлого. Они говорят, что такие реформы, как ограничение сроков полномочий, порождённые этими скандалами, заслуживают защиты, чтобы предотвратить концентрацию власти в руках небольшой группы руководителей. «Это говорит о том, что, оказавшись у власти, люди не захотят уходить», – считает бывший руководитель отдела управления и контроля соблюдения требований УЕФА Алекс Филлипс.

В демократических странах к попыткам узурпации власти относятся очень строго, поэтому Чеферину быстро нашлась оппозиция. Первым голос подал бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед», а ныне член исполнительного комитета УЕФА Дэвид Гилл, назвавший действия Чеферина «недемократичными».

Напряжённость повысилась в январе, когда один из ближайших помощников Чеферина, бывшая звезда сборной Хорватии Звонимир Бобан, подал в отставку с поста футбольного директора УЕФА.

Чеферин и Бобан уже не в одной команде Фото: Pressefoto Ulmer/Getty Images

«Я разговаривал с президентом о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполкома УЕФА в Гамбурге. Это предложение внести поправки в устав организации. После того как я выразил большую обеспокоенность и полное несогласие с методом и самим предложением, президент ответил, что для него нет никакой юридической и морально-этической проблемы. И что он будет поддерживать эту, по моему мнению, губительную идею. Это предательство тех принципов, ради которых я приходил в УЕФА», – негодовал Бобан.

Предельно жёстко свою позицию против ряда поправок к правилам УЕФА продемонстрировала и Английская футбольная ассоциация (FA). Её исполнительный директор Марк Буллингем стал единственным делегатом национальной федерации, который поднял красную карточку с отклонением поправок на Конгрессе УЕФА в Париже. «Мы считаем, что три срока по четыре года – максимальный срок пребывания в должности любого исполнительного члена УЕФА. Недавно мы осуществили собственные изменения в управлении и считаем важным быть последовательными в нашем подходе», – отметил Буллингем.

Глава УЕФА показал себя недальновидным и закомплексованным руководителем

В своей вступительной речи перед Конгрессом Чеферин сказал: «Моя дочь сказала мне: «Папа, иногда я думаю, что ты персонаж из «Властелина колец». Но это не так. Кольцо меня не интересует. Я принял решение не баллотироваться на следующих выборах ещё полгода назад – об этом знали моя семья и несколько близких людей. Не оглашал эту позицию, потому что хотел увидеть реакцию тех, кого считал своими союзниками. Теперь в этом вопросе для меня многое стало ясным».

Весьма странная позиция человека, который последние месяцы всячески поддерживал изменения в пользу увеличения не только президентских сроков, но и отмену возрастной планки по работе в организации, прежде составлявшую 70 лет. Поведение Чеферина больше напоминает главного персонажа «Крёстного отца» Вито Корлеоне, чем «Властелина колец». Желание лидера в 56 лет узнать, кто его настоящие друзья, говорит о том, что, возможно, у него их никогда не было.

Отказ выйти на публику и честно объяснить свои намерения подтверждает отсутствие у Александера такой важной для любого руководителя черты, как самодостаточность. «Ты пришёл и говоришь: «Мне нужна справедливость». Но ты просишь без уважения, ты не предлагаешь дружбу, ты даже не назвал меня крёстным отцом», – эти слова Корлеоне глава УЕФА вполне мог бы адресовать своему теперь уже бывшему союзнику Бобану.

Александер неправильно понял посыл дона Корлеоне Фото: Getty Images / кадр из фильма

Лучшим решением было опровергнуть утверждения о попытке идти на новый срок вместо того, чтобы терпеть сравнения с диктаторами и читать зловонные статьи в медиа. Это всё ради того, чтобы уйти спустя три года на пенсию не с чувством выполненного долга, а с репутацией человека, которым движут не мораль и принципы, а теории заговоров? Выжидательная позиция главы УЕФА с учётом его последних действий выдаёт в нём очень слабую личность.

В сентябре 2023 года Чеферин, в частности, заявил о допуске юношеских сборных России к международным турнирам, но через пару недель опроверг это заявление. Подобная непоследовательность, а также явные симпатии к Италии накануне ключевых отборочных матчей Евро-2024 подтверждают, что такой дёрганый человек не подходит для развития европейского футбола. Все думали, что Александер – тиран и диктатор, а он оказался закомплексованным и не самым дальновидным руководителем.