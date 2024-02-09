«Реал» — «Жирона», «Байер» — «Бавария» и ещё 9 крутых матчей выходных

Не успели мы забыть игры «Юве» с «Интером» и «Ливерпуля» с «Арсеналом», как снова наступают крутые футбольные выходные. Мы традиционно отобрали лучшие матчи субботы и воскресенья – и предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Байер» — «Бавария»: суббота, 10 февраля, 23:00
Интрига: ключевой матч всего сезона Бундеслиги
Как же давно мы ждали этот матч! «Байер» и «Бавария» встретятся в рамках Бундеслиги. Встреча не решит судьбу титула прямо сейчас, но даст победителю моральное и очковое преимущество. «Байер» ещё не проигрывал в этом сезоне, а у «Баварии» два поражения. Нанесёт ли команда Хаби Алонсо третье? Леверкузенцы давненько не были так близки к золоту чемпионата Германии. Сейчас отрыв от «Баварии» всего два очка. Так что ждём суперигру!
«Реал» — «Жирона»: суббота, 10 февраля, 20:30
Интрига: «Реал» оторвётся от «Жироны» в чемпионской гонке?
«Реал» уже на два очка опережает главного конкурента в борьбе за чемпионство – «Жирону». Теперь команды проведут очную встречу, которая может отбросить каталонцев в «золотой» гонке. В первом круге «Реал» в гостях разгромил «Жирону» – 3:0. А теперь принимает каталонцев на «Сантьяго Бернабеу». В случае победы мадридцы опередят «Жирону» на пять очков. Но как же будет круто, если гости вдруг выиграют! Тогда чемпионская интрига сохранится.
«Рома» — «Интер»: суббота, 10 февраля, 20:00
Интрига: Де Росси остановит чемпионский ход «Интера»?
«Рома» после увольнения Жозе Моуринью и назначения Даниэля Де Росси одержала три победы в трёх турах Серии А. Команда поднялась на пятое место и включилась в гонку за путёвку в Лигу чемпионов. А «Интер» в прошедшем туре минимально обыграл «Ювентус» (1:0) и ещё сильнее приблизился к титулу. Получится ли у «Ромы» остановить главного фаворита на победу в Серии А? Или романтический период римлян и Де Росси закончится?
«Ницца» — «Монако»: воскресенье, 11 февраля, 22:45
Интрига: команда Головина подберётся ко второму месту?
Главная задача «Монако» в Лиге 1 – отобраться в Лигу чемпионов по итогам сезона. Пока что команда Ади Хюттера отстаёт от третьего места на одно очко и делит четвёртую строчку с «Лиллем» (даёт право участвовать в квалификации ЛЧ). Впереди у «Монако» важнейший выезд к «Ницце». В случае победы монегаски приблизятся ко второму месту, которое занимают «лазурные». «Монако» необходима победа, а Головину нужно выдать классную игру, чтобы помочь команде.
«Вест Хэм» — «Арсенал»: воскресенье, 11 февраля, 17:00
Интрига: «Вест Хэм» успокоит чемпионские амбиции «Арсенала»?
«Арсенал» в прошлом туре обыграл дома «Ливерпуль» (3:1), показав классный футбол. СМИ заговорили о возвращении «канониров» в чемпионскую гонку АПЛ. Однако впереди у Артеты выезд к «Вест Хэму». Тяжёлое лондонское дерби, которое способно испортить его команде настроение. Перед Новым годом так и случилось – «Вест Хэм» на выезде выиграл у «Арсенала» 2:0. Если северолондонский клуб хочет бороться за золото, то обязан набирать три очка в таких встречах.
Нигерия — Кот-д’Ивуар: воскресенье, 11 февраля, 23:00
Интрига: кто станет лучшей сборной Африки?
Заключительный матч на Кубке африканских наций определит сильнейшую сборную континента. Нигерия не брала золотые медали с 2013 года, Кот-д’Ивуар — с 2015-го. Нигерийцы пока не потерпели ни одного поражения на турнире, а вот хозяева соревнований дважды проиграли в группе. Кстати, Кот-д’Ивуар с огромным трудом вышел в плей-офф, заняв лишь третье место в своём квартете, но дальше идёт без ошибок. Команды уже играли друг с другом на групповой стадии, и тогда Нигерия победила со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти. Возьмёт ли Кот-д’Ивуар реванш, а заодно и трофей?
«Милан» — «Наполи»: воскресенье, 11 февраля, 22:45
Интрига: встреча двух последних чемпионов Италии
«Милан» и «Наполи» — два последних чемпиона Италии. Но если миланцы в текущем сезоне уверенно идут в топ-3, то неаполитанцы переживают кризис. Разрыв между командами – 14 очков. Хотя от лигочемпионского четвёртого места «Наполи» отстаёт всего на четыре. Нужно включаться в борьбу. А у «Милана» остаются призрачные шансы на то, чтобы вклиниться в гонку за золото. Но для этого нужно выдать мощную победную серию. В последних восьми турах «Милан» выигрывал шесть раз. Нужно обыграть «Наполи» и продолжить погоню за лидирующим «Интером».
Иордания — Катар: суббота, 10 февраля, 18:00
Интрига: кто выиграет Кубок Азии?
Вряд ли хоть кто-то ожидал такую пару в финале Кубка Азии. Да, Катар – действующий победитель турнира, участник ЧМ-2022 и хозяин текущих соревнований. А вот Иордания сотворила сенсацию. Раньше команда никогда не проходила дальше четвертьфинала Кубка Азии, а сейчас прошла в плей-офф Ирак, Таджикистан и Южную Корею. В общем, недооценивать Иорданию не стоит. Но Катар – явный фаворит предстоящего финала. Получится ли у команды-хозяйки Кубка забрать трофей второй раз подряд?
«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 11 февраля, 19:30
Интрига: шанс для «МЮ» приблизиться к зоне ЛЧ
«Астон Вилла» ещё недавно забиралась на вершину АПЛ, а сейчас откатилась на четвёртую строчку. Всё же реальная задача для команды – отобраться в следующую Лигу чемпионов. Хотя туда не против попасть и «МЮ». Разрыв между командами составляет восемь очков, но предстоящий матч может изменить ситуацию. Если «Юнайтед» одержит победу, то приблизится к «Вилле» и включится в борьбу за зону ЛЧ. Обеим командам не хватает стабильности, хотя «МЮ» в последних матчах прибавил. Но «Вилла» после 1:3 от «Челси» в Кубке явно будет злая. В Бирмингеме должно быть жарко…
«Тоттенхэм» — «Брайтон»: суббота, 10 февраля, 18:00
Интрига: «Тоттенхэм» окончательно выпадет из чемпионской гонки?
«Тоттенхэм» классно начал сезон, но сейчас упал уже на пятое место в АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» — семь очков. Шансы вернуться в «золотую» гонку есть, но будет тяжело. Команда может ещё больше осложнить ситуацию по итогам матча с «Брайтоном». В первом круге «чайки» переиграли «Тоттенхэм» со счётом 4:2. Отомстят ли «шпоры» дома»?
«ПСЖ» — «Лилль», суббота, 10 февраля, 23:00
Интрига: «ПСЖ» на пути к уверенной победе в Лиге 1
После 20 туров «ПСЖ» опережает всех в таблице Лиги 1 как минимум на восемь очков. Парижане идут к очередному золоту без особого сопротивления. Впереди у команды Луиса Энрике домашняя встреча с «Лиллем». «Доги» сражаются за место в зоне ЛЧ, но «покусать» могут любого. Несмотря на гостевой характер встречи, «Лилль» наверняка постарается совершить сенсацию. Ну а если не получится – вопросы о золоте «ПСЖ» отпадут совсем.