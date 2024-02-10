Кто творит главную сенсацию зимы на Кубке Азии? Лишь один игрок сборной дороже € 600 тыс.

Сборная Иордании — удивительная команда. Во-первых, она никогда не играла на чемпионате мира, а на Кубке Азии её высшим достижением были два четвертьфинала (2004, 2011). Во-вторых, в рейтинге ФИФА иорданцы 87-е — ниже Габона, Омана и Гондураса. В-третьих, у них крайне посредственный состав: более-менее известен только один футболист (он единственный выступает в Европе), а остальные — сплошь ноунеймы. С Ираном, Южной Кореей, Японией и Австралией попросту не сравнить. Да и с Узбекистаном тоже.

В итоге никто из вышеперечисленной пятёрки в финал не пробился, а вот Иордания там сегодня сыграет. В соперниках – Катар, который тоже совсем не топ. Но он хотя бы хозяин турнира. И действующий обладатель трофея.

Кубок Азии . Финал Кубок Азии . Финал 10 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК Иордания Не начался Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

Причём не сказать, что иорданцам повезло с сеткой. Они дважды не уступили южнокорейцам, состав которых оценивается дороже их примерно в 15 раз. Причём как! В группе фаворит отыгрался только в добавленное время (2:2), а в полуфинале Иордания спокойно забила два мяча и не пропустила. Просто сравните количество ударов: 17 по воротам и семь в створ против семи по воротам без единого точного у Южной Кореи. И что, спрашивается, делали хвалёные Сон Хын Мин с Ли Кан Ином? Не помог даже экс-казанец Хван Им Бём, который сейчас представляет «Црвену Звезду».

Помимо этого, повержены оказались Малайзия (4:0), а также крепкие Ирак (3:2) и Таджикистан (1:0). Иракцев, кстати, вскрыли дважды в самом конце матча: на 90+5-й и 90+7-й минутах. Если иорданская сказка закончится победой в Кубке Азии, она точно достойна экранизации. Самое время познакомиться с её главными героями — четырьмя футболистами и тренером.

Мусса Аль-Тамари

Клуб: «Монпелье» (Франция)

Трансферная стоимость: € 6 млн

Статистика на Кубке Азии: 5 матчей, 3 гола, 1 ассист

Мусса Аль-Тамари Фото: Lintao Zhang/Getty Images

А вот и главная иорданская звезда. И единственная. Помните, в середине нулевых за «Спартак» играл Квинси Овусу-Абейе, который, кроме как быстро носиться по флангу, толком ничего не умел? Зато как он это делал! Его ещё в шутку называли «Обуйся-оденься». Так вот, правый вингер Аль-Тамари — примерно такой же. В его арсенале взрывная скорость, одна из лучших в Лиге 1, и неплохой дриблинг. Вот вам и рецепт успеха.

Именно Мусса стал главным палачом Южной Кореи в полуфинале: на его счету гол и ассист. Просто посмотрите, как он легко убежал от всех и пальнул в дальний угол.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ». Посмотреть видео можно на странице телеканала «СТАРТ» во «ВКонтакте».

А вот как он чуть не сотворил ещё один шедевр с Ираком: закружил и обошёл сразу троих. Прямо-таки иорданский Месси. Соперника выручил только вратарь.

Права на видео принадлежат The Asian Football Confederation. Посмотреть видео можно на официальном канале Кубка Азии в YouTube.

Аль-Тамари 27 лет, и наверняка после турнира на него обратят внимание команды посильнее «Монпелье». В 16 матчах Лиги 1, кстати, он оформил 3+1, включая дубль «Лиону».

Язан Аль-Наймат

Клуб: «Аль-Ахли» (Доха, Катар)

Трансферная стоимость: € 600 тыс.

Статистика на Кубке Азии: 6 матчей, 3 гола, 2 ассиста

Язан Аль-Наймат Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Если от Аль-Тамари можно было ждать подвигов, то вот яркая игра Аль-Наймата стала неожиданностью. 24-летний центральный нападающий — далеко не главная звезда даже в «Аль-Ахли»: в его активе 14+13 в 40 матчах трёх последних катарских чемпионатов. Однако это не мешает ему творить историю на Кубке Азии. Язан выступил отличным завершителем: забил Южной Корее в обоих матчах, плюс за счёт его гола удалось сломить Ирак.

Другой интересный момент — товарищеский матч Иордании с Катаром прямо перед турниром. Единственный мяч с игры, не с пенальти, там забил как раз Аль-Наймат, и его команда взяла верх (2:1). Кто б тогда мог подумать, что это было репетицией финала? Явно не южнокорейцы, японцы и другие азиатские гранды.

Язид Абу Лайла

Клуб: «Аль-Джабалайн» (Хаиль, Саудовская Аравия)

Трансферная стоимость: € 350 тыс.

Статистика на Кубке Азии: 6 матчей, 5 пропущенных

Язид Абу Лайла Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Абу Лайле 31 год, и всю жизнь он играет на Ближнем Востоке: либо в родной Иордании, либо в Саудовской Аравии. Во второй вратарь как раз сейчас, тем не менее речь о второй лиге: с Криштиану Роналду, Каримом Бензема и другими звёздами, если речь не о Кубке страны, Язид не пересекается. Возможно, вскоре команды посерьёзнее это исправят, потому что финалист Кубка Азии совершил на турнире 16 сейвов и имеет высокий средний рейтинг 7,03 от Sofascore.

Шесть из спасений пришлись на первую игру с Южной Кореей: там Абу Лайла стал лучшим среди иорданцев. Во второй встрече Язид также должен был проявить себя. Но что поделать, если соперник попросту не бил по его воротам?

Махмуд Аль-Марди

Клуб: «Аль-Хуссейн» (Ирбид, Иордания)

Трансферная стоимость: € 350 тыс.

Статистика на Кубке Азии: 5 матчей, 2 гола

Здесь совсем коротко, потому что Аль-Марди сверкал меньше троих партнёров. Но какой шальной голешник он положил Малайзии! Этим точно стоит насладиться. В той игре на его счету дубль.

Права на видео принадлежат The Asian Football Confederation. Посмотреть видео можно на официальном канале Кубка Азии в YouTube.

Главный тренер Хусин Аммута

На Кубке Африки хватает титулованных специалистов: Роберто Манчини (Саудовская Аравия), Юрген Клинсман (Южная Корея), Паулу Бенту (ОАЭ), Сречко Катанец (Узбекистан), Эктор Купер (Сирия), Хуан Пицци (Бахрейн). Всех их опередил марокканец из сборной Иордании Хусин Аммута.

Хусин Аммута Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Раньше его имя вы вряд ли слышали, хотя он весьма титулован — и как футболист, и как тренер. Просто Аммута добился всего вдали от Европы. Хусин играл за «Аль-Садд» и зацепил там шесть титулов, включая один в чемпионате. Потом возглавлял его и также добыл золото Катара. А ещё выигрывал марокканскую лигу и африканскую ЛЧ с «Видадом».

Аммуте несказанно повезло, что в руководстве сборной Иордании умеют ждать. Он возглавил её в июне и перед Кубком Азии руководил командой в семи матчах: шесть поражений и одна ничья с общей разницей 6:18. Те же норвежцы даже с Холандом на скамейке покуражились и забили шесть безответных голов. Результат для иорданцев как минимум не выдающийся, тем не менее тренер сохранил пост. Насколько то решение было верным, понятно и до финала.