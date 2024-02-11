Мы сходили на финал Кубка Азии. И поняли — России туда не надо

Первая мысль после финального свистка – почему все такие безэмоциональные? Я сидел в окружении нескольких десятков мужчин в национальной арабской одежде и, кажется, выглядел счастливее их, вместе взятых. Некоторые уткнулись в телефоны, другие догрызали последние семечки и пустым взглядом смотрели на поле. «Что с вами происходит? – очень хотелось спросить – ваша команда во второй раз подряд выиграла главный континентальный турнир, а вам словно по барабану».

Внизу, конечно, резвился импровизированный актив болельщиков: махали флагами, что-то пели и кричали. Но мужчины на моей трибуне ушли в себя. Как и женщины, кстати. Их тоже было достаточно. Никаких ограничений для них давно нет. Разве что они вообще не встают с места.

Да, я болел за Катар. И не спрашивайте почему. Впервые за кучу лёт я пошёл на футбол не по работе. Подарили билет, быстро собрался – небольшой компанией вызвали такси. Накануне мы смотрели местное ТВ, и примерно 10 каналов стали только футбольными. Репортажи с тренировок, аналитика, всё остальное. Если верить только тому, что показывают – показалось, что финал ждёт вся страна, которая после чемпионата стала футбольной. Такая трансформация бывает? Первые сомнения появились уже после выхода из отеля.

Ведь мы жили в одном месте. Так уж получилось, что, видимо, в самом Катаре не ожидали, что их сборная зайдёт так далеко. И забронировали жильё ровно до полуфинала. Потом пришлось менять локацию. И перед решающим матчем перемещаться в другое. Но эта пара дней прошла спокойно, команда готовилась. Разве что встретил пару раз будущего героя финала Акрама Афифа в лобби. К нему приезжали гости. В компании полиции он фотографировался, обнимался и уходил в номер. И так по кругу. Но, как видим, всё это на нём никак не сказалось.

Акрам Афиф Фото: Mohammad Karamali/Getty Images

В день финала в отеле работала куча полиции. Но для собственного успокоения. Толпа болельщиков не провожала своих кумиров. Уехали на стадион почти в полном одиночестве. Да, такие особенности менталитета. Сдержанные, спокойные. Даже те, кто приезжает в страну на работу, автоматически становятся такими. Они тоже точно были на стадионе. Причём в большинстве. Но слились почти в общем настроении.

Вообще, атмосфера перед стадионом полностью отражала образ крупного турнира. С местными особенностями. В паре сотен метров от арены в мини-палатке сидели верблюды. Милые фото, видео, естественно, были гарантированы. Национальные танцы тоже рядом. Чай, кофе, атрибутика, которую раздавали всем подряд. Важно было, чтобы стадион если не эмоциями, то хотя бы цветом был идентичным. Впрочем, это было несложно. Национальная одежда спасла всё.

Иорданцы, конечно, выглядели чуть более заинтересованными происходящим. Под их активных болельщиков выделили огромный сектор, который старался не замолкать. Однако всё равно стухал на фоне огромного стадиона, который, кстати, так и не удалось заполнить до конца. Но удивительно, что даже на финале возникли трудности с размещением.

Мы сидели на секторе, куда в какой-то момент пошла куча людей. Больше, чем он мог вместить. Люди подходили к местам, которые уже были заняты, и доказывали, что там должны сидеть они. Но специфика менталитета в том, что мужчины, видимо, не любят двигаться. А вот поспорить и поругаться – обожают: не останавливает даже полиция. Ну не возьмут же они за шкирку вполне приличного мужчину и не отправят на своё место? Мало ли – потом ещё окажется, что это шейх.

Поэтому я наблюдал удивительную картину, когда тренерский штаб и даже игроки «Зенита», чуть опоздав, пытались разместиться на трибуне. Конечно, странно: у тебя есть место, но там может сидеть другой. И никто его оттуда не сдвинет. Находились, конечно, понимающие мужчины, но в основном это приводило только к спорам. Это стало даже важнее происходящего на поле.

Мы почему-то ожидали яркого открытия – не увидели. Всё вполне буднично – несколько вспышек из огромного кубка и матч. Закрытие – награждение и салют. Катар словно так привык к крупным турнирам, что решил не выпендриваться. Может, уже нечем удивлять? Да и незачем. За организаторов это сделала сборная, которая долетела до финала, где в итоге забила три. С пенальти. Можно долго спорить о правомерности их назначения, но здесь две мысли: в каждом из эпизодов были основания, да и на домашнем турнире богатейшей страны кто-то ожидал другого?

Конечно, за всем этим важно наблюдать в том числе и в контексте будущего российского футбола. Но мой вывод такой: России бежать в Азию во чтобы то ни стало не нужно. Вы и без меня знаете – это другой мир. Ментально, морально и даже эстетически. И этот финал – лишнее тому подтверждение. Этот мир далёк от того, к чему мы привыкли. Здесь сложно представить обыденные для нас вещи. Плюс нас там и ждут-то не особо.

А с точки зрения самого футбола есть полное ощущение, что мы будем одними из многих. Не лучше и не хуже. Да, в лидерах. Но я не уверен, что нынешняя сборная, даже с сильнейшими игроками, дошла бы в Катаре до финала. Да и те футболисты, чьи мнения приходилось слышать, говорили что-то вроде: четвертьфинал – да. Может, полуфинал. Выше – вряд ли. Это не тот конкурентный уровень, который у нас был в Европе. За которым можно было идти и к которому стремиться. Понятно, что и в Азии он будет расти. Но для большого прогресса потребуются годы.