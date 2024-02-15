Футболист АПЛ рано завязал с футболом. А теперь его стартап идёт к стоимости в £ 3 млрд!

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста как-то признался, что если бы его успеваемость по учёбе в академии каталонцев «Ла Масия» была невысокой, то его запросто могли бы отчислить. В таких школах прежде всего воспитывают образованного человека, а затем уже футболиста. Неудивительно, что по окончании карьеры (а порой даже во время) многие испанские спортсмены становятся удачливыми бизнесменами. Лучшая иллюстрация — экс-защитник «Барсы» Жерар Пике, раскрутивший мощнейшую инвестиционную компанию Kosmos Holding. Сегодня Пике зарабатывает сотни миллионов долларов.

Не отстают и другие игроки. Всё тот же Иньеста не только владеет семейной винодельней Bodega Iniesta, но и является акционером компании FirstVision, занимающейся спортивным вещанием. Также стоит отметить недавнюю покупку форвардом «Атлетико» Альваро Моратой популярной в Испании кондитерской Manolo Bakes за € 60 млн. А совсем скоро их всех может превзойти бывший игрок «Алавеса», «Сельты» и «Астон Виллы» Хота. Его стартап поможет накормить миллиарды людей.

Попрощался с футболом в 30 лет, отказал жене в открытии ресторана

Хота обладал незаурядным футбольным талантом, но, как это часто бывает с такими игроками, не любил тренироваться. Он не понимал, зачем наматывать кроссы и убивать время на тактические занятия, если уровень техники позволял ему накрутить троих-четверых соперников и вонзить мяч в девятку. Во многом по этой причине на заре карьеры он не закрепился в молодёжке «Реала», правда, навыков хватило, чтобы реализоваться в английском футболе. С 2014 по 2020 год он относительно успешно выступал за «Брентфорд», «Бирмингем» и «Астон Виллу».

Хота в матче за «Астон Виллу» Фото: Из личного архива Хота

Нынешний ассистент тренера «Арсенала» и специалист по стандартным положениям Николя Жове прежде работал в «Астон Вилле» и восхищался талантом и смекалкой Хоты: «Он способен реализовать задумку любой сложности. У Хоты потрясающее чувство мяча — настоящий виртуоз!» Испанец пытался творить на поле, но его навыки дриблинга и последнего паса не особо ценили, требуя наматывать по 10 км за матч и кошмарить соперников прессингом. В итоге полузащитник разочаровался в футболе и завершил карьеру в 30 лет.

«Современный футбол ориентирован на системность и выносливость. Классических «десяток», плеймейкеров с большой буквы уже нет. Игроки стали похожи на машины, которым запрещена импровизация», — пожаловался Хота в интервью The Athletic. Испанец признался, что оставил бы футбол ещё раньше, но удерживала высокая зарплата (в Бирмингеме зарабатывал € 1,5 млн в год), позволявшая ни в чём себе не отказывать. Игрок настолько остыл к футболу, что отказался от нескольких выгодных предложений из Саудовской Аравии.

Впервые Хота задумался о завершении карьеры ещё в 2017-м и тогда же стал подыскивать запасные варианты. Жена игрока, фотомодель Джессика Буэно, предлагала открыть в Мадриде несколько салонов красоты или ресторанов, но он отказался. «Всю футбольную карьеру я отличался неординарным мышлением, поэтому и в бизнесе хотелось вложиться в небанальный, серьёзный и перспективный проект», — подчёркивает Хота. Таким делом стал стартап Groinn — беспроводная система плантаций, контролирующая состояние посевов и больших полей.

Бывшему футболисту идёт деловой костюм Фото: Из личного архива Хоты

Groinn помогает фермерам увеличить урожаи

Всё началось во время летних каникул в 2019 году. Футболист навестил родителей и близких в родном городе Побра-ду-Караминьял в Галисии и в один из вечеров встретил приятеля, с которым играл за детские команды. Его карьера не сложилась из-за травм, и парень занялся фермерством. Получалось неплохо, но не хватало стабильности — из-за частых засух урожайность «плавала».

«Друг рассказал, что его коллеги часто упоминают технологию Groinn. Эта система работает через датчики, подсказывая фермерам, когда поливать растения, какие питательные вещества им необходимы и как предотвратить пожары», — признался Хота. Эта информация его заинтересовала, и футболист захотел узнать о ней больше.

Спортсмен встретился с разработчиками и выяснил, что они как раз ищут инвестора для усовершенствования системы. Хота взвесил все риски, вложил в компанию £ 2,5 млн и снял офис в Ла-Корунье. Сейчас в Groinn работают 80 человек, включая субподрядчиков, и 10 ведущих менеджеров. «Большинство знакомых меня отговаривали, убеждали, что никто не купит приложение и деньги можно считать выброшенными на ветер», — цитирует игрока Marca. Больше всего противилась жена футболиста — настолько, что их отношения дали трещину и осенью 2023 года пара рассталась.

Ноу-хау Groinn Фото: Groinn

Как бы там ни было, сегодня Groinn масштабно развивается. Компании удалось разработать устройство стоимостью всего в £ 175 — ранее подобные аналоги стоили не менее £ 25 тыс. Владеющий контрольным пакетом акций Хота признался, что они ведут переговоры с правительствами многих стран по всему миру. Наиболее плотно в данный момент Groinn сотрудничает с парламентом Испании, запустившей программу, согласно которой к 2030 году каждый испанский фермер должен располагать таким оборудованием.

Решающим фактором перед вложением Хоты в стартап стал прочитанный им отчёт ООН за 2009 год, в котором говорится о настораживающих процессах в мировом сельском хозяйстве. «В последние десятилетия изменение климата приводит к засухам, пожарам и другим стихийным бедствиям, что заметно снизило продуктивность сельскохозяйственных угодий на Земле. Более 25% земель подверглись сильной эрозии почвы — результатом стали ухудшение качества воды и снижение биоразнообразия», — говорится в докладе.

В 2025 году Groinn будет стоить £ 600 млн, ещё через два года — £ 3 млрд

Ещё один немаловажный момент — рост населения планеты. К 2050 году ожидается покорение отметки в 10 млрд людей, и прокормить их будет очень непросто. «Мы как iPhone, который объединил в одном устройстве письма, факсы и телефоны. Groinn сделал то же самое в сельском хозяйстве, разместив все технологии на одной машине и привлекая покупателей адекватной ценой», — отмечает бывший футболист.

В начале 2024 года более 500 гектаров виноградников Италии объединили усилия для реализации Groinn Фото: Из личного архива Хота

По прогнозам компании, только в первый год программным обеспечением Groinn будут пользоваться 150 тысяч человек. «Я прощался с футболом с лёгким сердцем — знал, что меня ждёт не менее захватывающее путешествие, — сияет Хота. — Прогнозы стоимости компании показывают, что через три года она станет крупнейшей в мире в своём сегменте». Также бывший футболист утверждает, что финансовые прогнозы на второй и третий год позволят Groinn выйти на большие территории, включая Азию.

Ожидается, что стоимость стартапа в 2025 году составит в £ 600 млн, а ещё через два года вырастет до невероятных £ 3 млрд. В тот момент бóльшая часть прибыли будет реинвестирована в Groinn, а около четверти аккумулируют акционеры, включая Хоту. «Какую бы сумму мне сейчас ни предложили за компанию, я её не продам. Убеждён, что в будущем нас ждёт успех, о котором было трудно даже мечтать», — цитирует бывшего футболиста The Athletic.