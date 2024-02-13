«Интер» или «Атлетико»? «Сосьедад» или «ПСЖ»? «Барса» или «Наполи»? Кажется, не всё так очевидно.

Суперкомпьютер не верит в интригу в 1/8 финала ЛЧ. Но согласиться с ним можно не во всём

Ура. 13 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов! В первый игровой день встретятся «Копенгаген» и «Манчестер Сити», а также «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Суперкомпьютер от компании Opta посчитал вероятность пройти в четвертьфинал всех 16 команд. А также назвал главных фаворитов на победу в ЛЧ. Догадываетесь, в кого машина верит больше всего?

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

Самая предсказуемая пара 1/8 финала по версии Opta. Действующий обладатель трофея ЛЧ набрал отличную форму, в состав вернулись лидеры (Де Брёйне, Холанд), так что поводов не верить в «Сити» нет. Компьютер даёт «горожанам» 93,57% на проход в четвертьфинал. «Копенгаген» вышел из группы с «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Галатасараем». Классное достижение для датчан. Но пройти «Сити» – это фантастика. Также считает суперкомпьютер: шанс на проход «Копенгагена» дальше – 6,43%. Ждём «Сити» в четвертьфинале.

Хосеп Гвардиола Фото: Getty Images

«РБ Лейпциг» — «Реал» Мадрид

В немецко-испанской паре ситуация интереснее, но Opta также выделяет явного фаворита. «Реал» летит к золоту в чемпионате Испании: в последнем туре мадридцы разнесли главного конкурента «Жирону» со счётом 4:0. «РБ Лейпциг» в Бундеслиге идёт пятым. В последних шести встречах «быки» одержали победу всего один раз. Немцы подходят к «Реалу» не в лучших кондициях. Opta даёт на проход мадридцев 74,91%, а «РБ Лейпциг» — 25,09%.

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

Если бы команды сыграли в середине декабря, когда состоялась жеребьёвка, то шансы были бы примерно равными. Сейчас же «Сосьедад» сдал: в 10 турах Примеры у команды всего две победы и семь забитых мячей. Также у басков есть проблемы с травмами, особенно касающиеся обороны. Да и Микель Оярсабаль не играл в последних двух играх из-за повреждения. В общем, тащить надо Захаряну! «ПСЖ» же в эконом-режиме движется к золоту в Лиге 1 и надеется, что очередная попытка выиграть ЛЧ окажется удачной. Суперкомпьютер больше верит в проход парижан (61,60%), но у «Сосьедада» не такие плохие шансы (38,40%), даже учитывая текущие проблемы. Всё-таки уровень Ла Лиги и Лиги 1 слишком разный, и считать «ПСЖ» явным фаворитом немного опрометчиво.

Арсен Захарян Фото: Getty Images

«Лацио» — «Бавария»

У «Баварии» второй год подряд большие проблемы в Бундеслиге. И если в прошлом сезоне дортмундская «Боруссия» подарила мюнхенцам золото в концовке, то сейчас «Байер» не настроен этого делать. В очном матче леверкузенцы размазали «Баварию» по газону, выиграв со счётом 3:0. Лига чемпионов – шанс Тухеля исправиться. Тем более в 1/8 финала «Баварии» достался не самый грозный «Лацио». У римлян сезон складывается средне: в плей-офф ЛЧ вышли, но в Серии А болтаются между пятым и девятым местом. Вряд ли «Лацио» сотворит чудо и пройдёт «Баварию». По крайней мере, если верить суперкомпьютеру. Шансы «Баварии» составляют 77,95%, а «Лацио» — 22,05%. Или у Сарри есть гениальный план на Тухеля?

«Интер» — «Атлетико»

Классная пара. Есть ощущение, что она станет самой интересной в 1/8 финала. «Интер» показывает симпатичный футбол и лидирует в Серии А. «Атлетико» в плане результатов не очень стабилен, но периодически выдаёт концерты. А лидер бригады – Антуан Гризманн – индивидуально проводит один из лучших сезонов в карьере. Хочется увидеть две топ-встречи. Хотя Opta выделяет одного фаворита. Компьютер считает, что «Интер» пройдёт в четвертьфинал с вероятностью 64,73%, «Атлетико» — 35,27%. Что-то подсказывает, что Opta недооценивает команду Симеоне. Хотя, глядя на последние результаты мадридцев – прогноз понятен. Но всё же слишком смел.

ПСВ — «Боруссия» Дортмунд

Opta считает пару между голландцами и немцами самой равной в 1/8 финала. Шансы ПСВ на проход дальше составляет 43,80%, а у «Боруссии» — 56,20%. Эйндховенцы с большим отрывом лидируют в чемпионате Нидерландов, а дортмундцы идут четвёртыми в Бундеслиге. Однако «Боруссия» в плане исполнителей куда серьёзнее. Но ПСВ крут в плане футбола, который команде поставил Петер Бош. Посмотрим, прав ли суперкомпьютер.

Джейдон Санчо Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Порту» — «Арсенал»

«Арсенал» находится в гонке за золото АПЛ, а «Порту» серьёзно отстаёт от «Бенфики» в Португалии. Кажется, всё очевидно: отправляем лондонцев в четвертьфинал, а команду Консейсау — на отдых. Однако «Порту» — давний участник плей-офф, а вот «Арсенал» несколько лет не появлялся в решающих стадиях ЛЧ. Сыграет ли этот фактор за португальцев? Может. Но всё же «Арсенал» сильнее по составу и круче по игре. Opta согласна с этим: на проход дальше компьютер отводит 66,21%, а «Порту» — 33,79%.

«Наполи» — «Барселона»

Ох, мы не уверены, что даже суперкомпьютер знает, что может подарить эта пара. Два действующих чемпиона Италии и Испании соответственно, впавшие в кризис по ходу текущего сезона. «Наполи» уже поменял тренера, а у «Барсы» Хави объявил об уходе из клуба в конце мая. Анализировать пару тяжело, но Opta постаралась. И выделила «Барселону» как фаворита, отведя ей 60,48% на выход в 1/4 финала. Шансы «Наполи» — 39,52%. Неплохо и даже слишком – кризис «Наполи» кажется куда серьёзнее. Тем более у каталонцев в строй вернулся тер Штеген

Марк-Андре тер Штеген Фото: Alex Caparros/Getty Images

Мы посмотрели на фаворитов в парах 1/8 финала. А как Opta оценивает вероятность команд выиграть Лигу чемпионов?

Вероятность клубов на победу в ЛЧ по версии суперкомпьютера от Opta

«Манчестер Сити» — 31,49%

«Реал» Мадрид — 15,98%

«Бавария» — 11,51%

«Интер» — 11,02%

«Арсенал» — 7,02%

«ПСЖ» — 5,92%

«Барселона» — 3,93%

«Боруссия» Дортмунд – 3,15%

«Атлетико» — 2,46%

«Реал Сосьедад» — 2,02%

ПСВ – 1,34%

«Наполи» — 1,20%

«РБ Лейпциг» — 1,20%

«Порту» — 1,16%

«Лацио» — 0,58%

«Копенгаген» — 0,02%.

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