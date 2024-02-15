Шансы Роналду на чемпионство ниже, чем у Малкома. Но Криштиану может взять другую награду

Сегодня полноценно возобновится чемпионат Саудовской Аравии. Первая часть турнира завершилась в декабре 2023 года, после чего турнир ушёл на полуторамесячный перерыв. В начале февраля перенесённый матч сыграли «Аль-Таи» и «Аль-Иттихад» (0:3), а теперь возвращаются и остальные. Самое время изучить, у кого из лидеров какие шансы на титул.

«Аль-Хиляль»

Пока всё идёт к тому, что именно «Аль-Хиляль» завоюет чемпионский титул. Команда известного португальского тренера Жорже Жезуша показывает космические результаты — 17 побед и две ничьих в 19 турах. А ещё у «Аль-Хиляля» самая мощная атака (59 голов) и самая надёжная оборона (9 пропущенных мячей) в лиге. И всего этого лидер чемпионата добился без звёздного Неймара, который отбегал в турнире всего 206 минут, а потом получил тяжёлую травму.

«Аль-Хиляль» ни разу не проиграл в первой части чемпионата Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

«Аль-Хиляль» здорово поработал над трансферами летом. Александр Митрович, Малком, Сергей Милинкович-Савич — тройка лидеров команды по показателю «гол+пас». Каждый из этих игроков проводит в саудовском клубе первый сезон. Эта троица наколотила в общей сложности 34 мяча, а вся остальная команда — 25. Вратарь Боно уже оформил 12 «сухарей» в 17 матчах чемпионата — великолепный результат! А Калиду Кулибали, покинув «Челси», добавил надёжности обороне «Аль-Хиляля».

Зимой лидер чемпионата Саудовской Аравии провернул один трансфер. Состав команды пополнил фланговый защитник Ренан Лоди, за которого заплатили «Марселю» € 23 млн. Предыдущие 4,5 года футболист провёл в Европе. Помимо «Марселя», он поиграл за испанский «Атлетико» и английский «Ноттингем Форест». Полгода назад «Марсель» купил игрока за € 20,6 млн, а теперь продал его чуть дороже.

«Аль-Наср»

Клуб из Эр-Рияда неудачно стартовал в чемпионате — два поражения в двух первых турах. Более того, в этих матчах «Аль-Наср» забил всего один мяч. После этого команда заметно преобразилась — 15 побед в следующих 17 матчах чемпионата. «Аль-Наср» мог рассчитывать на первое место, не будь в лиге такого феноменального «Аль-Хиляля». Плюс очная встреча завершилась убедительной победой лидера чемпионата — 3:0.

Вряд ли могут быть большие вопросы к Криштиану Роналду. Португалец настрелял 20 голов (шесть — с пенальти), то есть он забивает больше одного мяча за игру. А ещё Роналду отдал девять результативных передач, так что он хорош и в завершении атак, и в подыгрыше. Перешедший в «Аль-Наср» летом Садио Мане пока занимает третье место в команде по голам (8) и по системе «гол+пас» (12 результативных действий). Андерсон Талиска забил 11 мячей, хотя провёл на поле почти на 500 минут меньше, чем Мане и Роналду.

Зимой «Аль-Наср» временно расстался с полузащитником Секо Фофана. Летом его купили у французского «Ланса» за € 25 млн, но остаток сезона он проведёт в аренде в другой саудовской команде — «Аль-Иттифаке». Там Фофана сыграет в статусе победителя Кубка африканских наций, так как он был в составе сборной Кот-д'Ивуара на домашнем турнире. Приобретение у «Аль-Насра» одно — арендован у «Мельбурн Сити» фланговый защитник Азиз Бехич. У 33-летнего футболиста большой опыт выступлений за сборную Австралии (58 матчей). Он играл на ЧМ-2018 и ЧМ-2022, побеждал на Кубке Азии — 2015, а также выступал на двух следующих турнирах (2019, 2023). До этого Бехич никогда не играл в чемпионате Саудовской Аравии.

Садио Мане убегает от Калиду Кулибали. Кто из них станет чемпионом? Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Другие топ-клубы

На третьей строчке располагается «Аль-Ахли», но отставание от лидера выглядит угрожающим — 13 очков. Команда Маттиаса Яйссле станет чемпионом, только если произойдёт чудо, а в это верится с трудом. А вот до «Аль-Насра» гораздо ближе — между командами шесть очков. «Аль-Ахли» сохранил нынешний состав, но обошёлся без приобретения новичков. Рияд Марез, Роберто Фирмино, Франк Кессье и Аллан Сент-Максимен сыграют за команду и во второй части сезона.

В чемпионство «Аль-Иттихада» веры ещё меньше. Во-первых, отставание от «Аль-Хиляля» составляет 22 очка, а это просто пропасть. Во-вторых, звёздный нападающий команды Карим Бензема поругался с главным тренером. Француз отказался от занятия по индивидуальной программе и демонстративно покинул тренировку. Ранее у француза была ссора с Нуну Эшпириту Санту, в результате чего португальского тренера отправили в отставку.

У «Аль-Хиляля» самые высокие шансы на чемпионство. Пожалуй, конкурировать с ним в состоянии только «Аль-Наср», но он отстаёт на семь очков. Все остальные уже достаточно прилично позади и вряд ли включатся в «золотую» гонку. Но если «Аль-Хиляль» проведёт вторую часть сезона так, как первую, то у соперников просто не будет никаких шансов. Букмекеры совсем не верят в интригу. Поставить на победу «Аль-Хиляля» в чемпионате можно со смешным коэффициентом 1.05. Если поставить на «Аль-Наср» и он возьмёт титул, выигрыш увеличится в девять раз. Коэффициент на победу «Аль-Ахли» составляет 100.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Похоже, и здесь всё сведётся к битве «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Если в чемпионате лидирует команда Жезуша, то в списке бомбардиров первое место занимает футболист «Аль-Насра». Криштиану Роналду забил 20 мячей, Александр Митрович — 17. Оба реализовали по шесть пенальти. Португальцу требуется примерно 81 минута на гол, сербу — 88. Кстати, серия Митровича с голами в чемпионате насчитывает уже 10 матчей.

Александр Митрович занимает второе место в списке бомбардиров саудовской лиги Фото: Michael Regan/Getty Images

По мнению букмекеров, шансы Роналду стать лучшим бомбардиром чемпионата выше, чем у Митровича. На победу Криштиану дают коэффициент 1.28, на успех Александра — 3.60. Третье место в списке снайперов занимает Жорж-Кевин Н’Куду (14 голов), поставить на его итоговую победу можно с коэффициентом 18.00. А что Бензема? Карим забил девять мячей (столько же у Малкома) и делит седьмое место в списке с несколькими футболистами. Кстати, коэффициент на победу Бензема (35.00) ниже, чем на Андерсона Талиску (40) из «Аль-Насра», хотя тот забил на два мяча больше.