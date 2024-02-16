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Трансферы «Зенита»: где сейчас Юри Алберто, которого обменяли на Ренана и Ду Кейроса — статистика, проблемы нападающего

«Я испытал много унижений». Бразилец ошибся, бросив «Зенит»?
Анатолий Романов
Юри Алберто ошибся, бросив «Зенит»?
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Юри Алберто вернулся в Бразилию, чтобы быстрее оказаться в топ-лиге. Но не получается.

В это зимнее трансферное окно из «Зенита» ушли Роберт Ренан и Ду Кейрос – два игрока, которых петербургский клуб получил в обмен на 50% прав за сбежавшего из России Юри Алберто. Молодой защитник и полузащитник проиграли конкуренцию в составе сине-бело-голубых. Однако не всё гладко в Бразилии и у самого Юри Алберто, несмотря на его статус кандидата в сборную и тот факт, что нападающий остаётся самым дорогим зимним новичком в истории «Зенита» (был куплен за € 25 млн, по данным Transfermarkt).

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Если вы подзабыли детали трансфера Юри Алберто, то напомним, сначала «Зенит» отдал нападающего «Коринтиансу» в аренду. Взамен получил на правах аренды Густаво Мантуана и Ивана Куарежму. Полузащитник хорошо прижился в команде Сергея Семака, его в итоге выкупили у клуба из Сан-Паулу. А вот голкипер запомнился только выигранной серией пенальти у «Спартака» в Кубке России и проблемами с лишним весом. Иван уже через полгода вернулся в Бразилию, весь сезон-2023 просидел на скамейке запасных «Васко да Гама», а в январе 2024-го объединился с Ренаном в «Интернасьонале». Там голкиперу не повезло получить в дебютном матче разрыв крестообразной связки колена – вылетел месяцев на девять.

Для самого Юри Алберто первые полгода в «Коринтиансе» получились достаточно хорошими. На эмоциях от возвращения в Бразилию он в 26 матчах чемпионата и Кубка страны набрал 11+2. Был близок к завоеванию трофея с новой командой, но в кубковом финале «Коринтианс» проиграл по пенальти «Фламенго». Причём сам Юри Алберто свой удар в серии 11-метровых реализовал. После этого в «Коринтиансе» сделали всё возможное, чтобы забрать у «Зенита» те самые 50% прав на нападающего, а когда это получилось, счастливый президент клуба из Сан-Паулу Дуилио Монтейро заявил:

«Мы должны быть благодарны за существование «Зенита». Мы хорошо с ними поработали. Нам удалось получить 21-летнего нападающего с невероятным потенциалом, которого хотел каждый на рынке, не только в Бразилии. В чемпионате Бразилии он самый ценный игрок со стоимостью более € 35 млн».

Юри Алберто в «Коринтиансе»

Юри Алберто в «Коринтиансе»

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

Однако завершившийся сезон-2023 превратился в кошмар для «Коринтианса» и поначалу для самого Юри Алберто. По ходу чемпионата команда оказалась рядом с зоной вылета и сменила нескольких тренеров, а экс-игрок «Зенита» никак не мог забить. К середине июня у Юри Алберто была просто ужасная статистика: один гол в 10 матчах Серии А, 0 голов в четырёх матчах Кубка Бразилии и 0 голов в пяти матчах Кубка Либертадорес. Нападающий стоимостью € 25-35 млн превращался в мем. Хотя Юри Алберто по-прежнему оставался одним из лучших по пробегу и очень хорошо работал на команду – пахал на поле за двоих. Вот только мяч, оказываясь у него в ногах, не хотел лететь в ворота. Интересно, не жалел ли в тот момент Юри Алберто, что уехал из топ-клуба РПЛ?

Чтобы как-то прервать эту «чёрную» серию, нападающий дал обещание совершить необычный поступок, если опять начнёт забивать. Счастливое событие случилось 22 июня в матче с «Сантосом»: Юри Алберто стал автором победного гола. Обещание своё он сдержал. Прямо после игры на стадионе «Вила Бельмиро» нападающий пересёк всё поле на коленях – вот таким был его «необычный поступок». Пройдя поле арены в Сантусе, Юри Алберто не сдержал эмоций и заплакал прямо перед камерами.

Перед тем, как началась «засуха», экс-зенитовец дебютировал в сборной Бразилии. Вышел на замену в товарищеском матче с Марокко (0:1). В «Коринтиансе» были довольны, что засветили нападающего в составе «селесао», готовились к крупному трансферу. И тут вдруг такая напасть. Неудивительно, что в летнее окно 2023 года никто из топ-лиг за Юри Алберто не пришёл.

Но когда экс-зенитовец прервал неудачную серию и выплеснул негативные эмоции, ситуация стала более-менее налаживаться. В оставшихся матчах сезона-2023 он показал неплохую результативность. По крайней мере, 10 голов в 34 матчах выглядели настоящим достижением на фоне одного забитого мяча в 19 матчах.

Да и в целом статистика у Юри Алберто была достойной. В чемпионате Бразилии он стал лучшим в составе «Коринтианса» с отрывом по количеству ударов (86), попаданий в створ (29), единоборств (179) и заработанных на себе фолов (71). Оказался третьим по обводкам (23, при 52% успешных) и попал в топ-5 по пасам под удар (22). Просто плохо реализовывал то, что имел. Ещё в период его выступлений в «Зените» было видно, что Юри Алберто не самый техничный из бразильцев.

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В зимнее окно 2024 года нападающий надеялся уехать в топ-лигу. Ему уже почти 23, и в этом возрасте бразильцу с амбициями сборника нечего делать в своём чемпионате. Появлялась информация, что за Юри Алберто приходили два представителя АПЛ – «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Первые вели переговоры с «Коринтиансом» и думали активировать опцию выкупа, но всё же сочли её завышенной. Вдобавок сделку затрудняло большое количество сторон и посредников. Вторые предлагали аренду с правом дальнейшего выкупа за € 18 млн. Клуб из Сан-Паулу посчитал это предложение недостаточно выгодным.

Были также новости об интересе к Юри Алберто со стороны «Севильи» и одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии. В случае с саудовцами даже называлась конкретная сумма возможного трансфера – € 23 млн, из которых «Зенит» как владелец половины прав получил бы € 11,5 млн. Неизвестно, насколько мотивировала Юри Алберто возможность поиграть в одной лиге с Малкомом, но и туда нападающего почему-то не продали.

Так что ещё как минимум полгода Юри Алберто вынужден будет провести в чемпионате Бразилии. «Коринтианс», судя по его результатам (сменили тренера после пяти поражений подряд в чемпионате штата), неспособен бороться за высокие места. Экс-зенитовцу остаётся надеяться, что, вопреки состоянию команды, он сможет много забивать и не выпадет из фокуса внимания тренеров сборной и скаутов топ-лиг.

«Конечно, мы, игроки, расстраиваемся – я не машина. У меня есть чувства, я был подавлен. Расстройство обезоруживает, а злость мотивирует, так что я хотел показать, что способен забивать, как и прежде, хотел, чтобы фанаты привыкли к этому. Это был сложный период, я испытал много унижений. Спасибо богу и моей семье», – признался на днях Юри Алберто в интервью для Globo, вспоминая прошлый год.

Для «Зенита» тоже важно, чтобы цена на Юри Алберто не падала.

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