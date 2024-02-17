Кто тратит на трансферы больше — «Манчестер Сити» или «Челси»? Всё не так очевидно

«Челси» второй год прозябает в середине таблицы. И не сказать, что кто-то ждал сильно большего. Во-первых, состав за последние годы максимально обновился: из тех, кто успешно штурмовал финал Лиги чемпионов — 2020/2021, остались только ветеран Тьяго Силва плюс вечно травмированные Рис Джеймс и Бен Чилуэлл. Во-вторых, американское руководство в основном работает на перспективу, а не на моментальное усиление: от Нони Мадуэке, Лесли Угочукву и прочих-прочих-прочих не требовали быстро стать топами АПЛ. Успешно или нет — вопрос уже другой. В-третьих, лазарет лондонцев постоянно полон, что даже на фоне обширной обоймы не очень-то и круто.

«Манчестер Сити» — совсем другая история. У чемпионов иной подход, и он быстро приносит результат. Но кое-что общее у команд всё-таки есть — бешеный вклад в новичков. Да, стоит учитывать разницу клубных стратегий, тем не менее сравнить закупки всегда интересно. Давайте выясним, кто потратился на нынешний состав больше, и разберём по отдельности каждую линию. Без учёта зарплат, различных бонусов и травм, которые вынуждают вновь выходить на рынок, — исключительно по сумме компенсаций (по данным Transfermarkt).

Вратари

Эдерсон / Роберт Санчес Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Эдерсон (€ 40 млн) + Штефан Ортега (бесплатно) + Скотт Карсон (бесплатно) = € 40 млн

«Челси»: Роберт Санчес (€ 28,7 млн) + Джордже Петрович (€ 14 млн) + Маркус Беттинелли (бесплатно) + Лукас Бергстрём (неизвестно, но явно копейки) = € 42,7 млн

Затраты здесь примерно идентичные. Но если бразилец идеально ворвался в футбол Гвардиолы, надолго прописался в качестве первого номера «Сити» и стал одним из лучших вратарей мира, то Санчесу и тем более Петровичу до такого статуса далеко. Испанец неплохо играет ногами и на выходах плюс прекрасно нейтрализует опасность сверху, но в то же время частенько «пожарит».

Серб смотрится надёжнее и совершает немало ярких сейвов, тем не менее плох на мяче и местами выглядит неуклюжим. Ну и не забываем о многомиллионном Кепе, который проиграл в «Реале» конкуренцию Лунину и летом вернётся в Лондон.

Центральные защитники

Рубен Диаш / Аксель Дисаси Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Рубен Диаш (€ 71,6 млн) + Йошко Гвардиол (€ 90 млн) + Мануэль Аканджи (€ 20 млн) + Натан Аке (€ 45,3 млн) + Джон Стоунз (€ 55,6 млн) = € 283,4 млн

«Челси»: Леви Колвилл (воспитанник) + Аксель Дисаси (€ 45 млн) + Бенуа Бадьяшиль (€ 38 млн) + Уэсли Фофана (€ 80,4 млн) + Трево Чалоба (воспитанник) + Маланг Сарр (бесплатно) + Тьяго Силва (бесплатно) + Алфи Гилкрист (воспитанник) = € 163,4 млн

€ 120 млн — разница весьма существенная. Но достаточно глянуть графу «пропущенные мячи», и всё станет ясно: 23 против 40. К тому же «Сити» и раньше платил приличные деньги за центральных защитников, вот только зачастую они не тянули уровень. Эталонный пример — Эльяким Мангала. Нынешний же набор защитников — просто «пушка». Причём всесторонняя и не ограниченная одной позицией.

У «Челси» в то же время лидер обороны — 39-летний Силва, что больше говорит не о крутости бразильца, а о слабости его коллег. Хотя стоит отметить и прогресс Дисаси — француз иногда «привозит», но выделяется универсальностью и жаждой борьбы. Однозначно удачное приобретение. Особенно на фоне страдающего от травм Фофана.

Крайние защитники

Кайл Уолкер / Мало Гюсто Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Серхио Гомес (€ 15 млн) + Рико Льюис (воспитанник) + Кайл Уолкер (€ 52,7 млн) = € 67,7 млн

«Челси»: Бен Чилуэлл (€ 50,2 млн) + Рис Джеймс (воспитанник) + Марк Кукурелья (€ 65,3 млн), Мало Гюсто (€ 30 млн) = € 145,5 млн

Слева у «Сити» выходят Гвардиол и Аке (спасибо конфликту Канселу с Пепом), а у «Челси» — справа Дисаси и слева Колвилл. Но формально они — центральные защитники, так что попали в предыдущую категорию.

Здесь коротко: Гомесу — развития, Гюсто — стабильности, Чилуэллу, Кукурелье и Джеймсу — здоровья. А Уолкер — абсолютный топ и без пожеланий. Лондонцев откровенно жаль: у них качественные крайние защитники, и на них пришлось серьёзно потратиться. Но почти все они — «чистый хрусталь».

Опорные и центральные полузащитники

Родри / Мойсес Кайседо Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Родри (€ 70 млн) + Матеус Нунес (€ 62 млн) + Матео Ковачич (€ 29,1 млн) = € 161,1 млн

«Челси»: Мойсес Кайседо (€ 116 млн) + Ромео Лавиа (€ 62,1 млн) + Лесли Угочукву (€ 27 млн) + Энцо Фернандес (€ 121 млн) + Коннор Галахер (воспитанник) + Карни Чуквуэмека (€ 18 млн) + Чезаре Казадей (€ 14,86 млн) = € 358,96 млн

Забавно, что главный тащер в полузащите «Челси» — собственный воспитанник, в то время как за остальных вывалили свыше € 350 млн. Энцо и Кайседо временами также показывают уровень, однако за те суммы, что за них заплатили, пара должна быть не хуже связки Вальверде — Кроос в прайме. Возможно, в будущем так и будет. А пока «синие» терпят и ждут на 10-м месте.

У «Сити» ощущается недобор в опорной зоне, не просто так там иногда носится Аканджи. Что поделать, если Калвин Филлипс не потянул топ-уровень и не вписался в планы Гвардиолы. Не так много играет Нунес, но, когда он на поле, заметен его высокий класс. Со стороны он как минимум не хуже, чем у Ковачича. Тем не менее Пепу виднее.

Атакующие полузащитники

Кевин Де Брёйне / Коул Палмер Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Бернарду Силва (€ 50 млн) + Кевин Де Брёйне (€ 76 млн) = € 126 млн

«Челси»: Кристофер Нкунку (€ 60 млн) + Коул Палмер (€ 47 млн) = € 107 млн

Нкунку — те же пожелания, что и крайним защитникам «Челси». И за него, и за себя, и за всех остальных отдувается Палмер. Казалось, что за Коула переплатили: да, сумма не прямо аховая, но перед трансфером у него было только два матча в АПЛ. В итоге Пеп наверняка жалеет, что так легко отпустил талантливого воспитанника «Сити». Де Брёйне также мучат травмы, тем не менее он уже всем всё доказал. И как только вернулся в конце декабря, вновь показывает, кто здесь батюшка. Бернарду также оправдал каждый вложенный в него цент — и гораздо больше.

Крайние нападающие

Жереми Доку / Михаил Мудрик Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Джек Грилиш (€ 117,5 млн) + Жереми Доку (€ 60 млн) + Фил Фоден (воспитанник) + Оскар Бобб (неизвестно, но явно копейки) = € 177,5 млн

«Челси»: Рахим Стерлинг (€ 56,2 млн) + Михаил Мудрик (€ 70 млн) + Диегу Морейра (бесплатно) + Нони Мадуэке (€ 35 млн) = € 161,2 млн

Удивительно, но даже с учётом бешеной переплаты за Грилиша фланги атаки для «Челси» и «Сити» стоили более-менее одинаково. При этом у чемпионов в порядке всё, а у лондонцев — только проверенный временем Стерлинг. Что Мудрик, что Мадуэке не подойдут даже под мемное описание «сомнительно, но окэй».

Михаил последние два матча провёл на скамейке, и вот что сказал Почеттино: «Иногда нужно почувствовать боль от того, что ты не играешь. Расти, становиться более зрелым, выяснять, как стать лучше, — тяжело. Важнее всего, как человек собирается справиться с этой ситуацией. Именно от него зависит, сможет ли он расширить границы или достичь того потолка, который мы представляем».

Центральные нападающие

Эрлинг Холанд / Николас Джексон Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»: Эрлинг Холанд (€ 60 млн) + Хулиан Альварес (€ 21,4 млн) = € 81,4 млн

«Челси»: Николас Джексон (€ 37 млн) + Дейвид Вашингтон (€ 16 млн) = € 53 млн

Безусловно, «Сити» дичайше повезло ухватить норвежца за столь смехотворную для его таланта сумму. И, само собой, при сделке клуб выплатил уйму комиссионных. Просто «Манчестер» активировал сумму отступных и был таков. Даже если она была бы в пять раз больше, никто не задал бы вопросов. Особенно сейчас, после подвигов Эрлинга в АПЛ. Да и Альварес оказался футболистом хай-класса, даже на время освоив роль травмированного Де Брёйне.

Джексон, конечно, тоже хорош. Иногда порет моменты, но что поделать — не всем дано быть Дрогба. Да и Вашингтон слишком молод, чтобы делать по нему выводы. Но сравнивать атаку «Сити» и «Челси» — как ставить в один забег породистых скакунов и пони: вторые ещё подрастут и всё же до первых явно не дотянутся.

Итого потрачено и сколько состав стоит сейчас

«Манчестер Сити»: € 938,1 млн / € 1260 млн

«Челси»: € 1031,76 млн / € 948,1 млн

В результате лондонцы потратили практически на € 100 млн больше, чем «Сити». Хотя, что парадоксально, первые больше ориентируются на перспективу, а вторые — на сиюминутную пользу. К тому же нынешний состав «Челси» оценивается так во многом из-за дорогих трансферов: тот же Мадуэке взлетел в цене исключительно из-за дорогостоящего перехода. Болельщики «синих» не зря скучают по эре Романа Абрамовича: тогда порядка было заметно больше.